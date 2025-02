Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra: migliori cover, pellicole e accessori

Il 2025 è cominciato all’insegna di Samsung: come da tradizione la compagnia asiatica ha tenuto un evento Unpacked, presentando la sua gamma top di ultima generazione. Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra sono disponibili in Italia: andiamo a vedere come proteggerli al meglio con cover, pellicole e accessori, direttamente dai migliori store online.

Migliori cover, pellicole e accessori per Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra

Crediti: Samsung

Scopri dove comprare le migliori cover, pellicole ed accessori per i nuovi Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra. N.B. – se non visualizzi correttamente i box con i prodotti presenti all’interno dell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

SAMSUNG GALAXY S25, S25+ & S25 ULTRA – SCHEDA TECNICA & PREZZO

Samsung Galaxy S25

iVoler Anti Ingiallimento Chiaro Cover per Samsung Galaxy S25 5G con 2 Pezzi Pellicola Vetro Temperato, [Antiurto di Grado Militare] Custodia Trasparente... 9,95€ Compra Ora Amazon.it SAMSUNG Silicone Case cover colorata in silicone per Galaxy S25, Blue 34,90€ 17,45€ Compra Ora Amazon.it Qasyfanc Cover Protezione Fotocamera per Samsung Galaxy S25 5G con 2 Pezzi Vetro Temperato, Custodia Samsung Galaxy S25 Silicone Morbida, Antiurto, Sottile,... 9,99€ 8,99€ Compra Ora Amazon.it BESINPO Magnetica Cover per Samsung Galaxy S25/S24 con Vetro Temperato, Compatibile con MagSafe, Custodia Samsung S25/S24 Antiurto Trasparente Retro Case... 11,99€ Compra Ora Amazon.it YisrLery Magnetica Cover Compatibile con Samsung Galaxy S25 5G con 2 Vetro Temperato e 1 Vetro Fotocamera, Compatibile MagSafe Hard PC Anti-Graffio... 11,99€ Compra Ora Amazon.it Qasyfanc Cover Per Samsung Galaxy S24 / S25 5G con Protezione Fotocamera, Custodia Samsung Galaxy S24 / S25 5G Silicone TPU con Strato Interno in Fibra,... 9,99€ 7,99€ Compra Ora Amazon.it AROYI 3 in 1 Cover Compatibile con Samsung Galaxy S25 / S24 5G, Custodia Glitter Silicone Morbido TPU Case con 2 Pellicola Protettiva in Vetro Temperato,... 7,99€ Compra Ora Amazon.it kwmobile Cover per Samsung Galaxy S25 Custodia - Back Case per Smartphone in Silicone TPU - Protezione Gommata - petrolio matt 11,99€ Compra Ora Amazon.it WFTE [2-Pezzi Vetro Temperato per Samsung Galaxy S25 5G Pellicola Protettiva [Durezza 9H][ Anti graffio][Anti-Impronte][Senza Bolle] Pellicola Protettiva per... 5,99€ Compra Ora Amazon.it NUCNOK 2 Pezzi Pellicola Protettiva per Samsung Galaxy S25 (Non Vetro Temperato),HD Film Hydrogel Flessibile,Supporta Lo sblocco delle Impronte... 10,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 02/02/2025 14:30

Samsung Galaxy S25+

SAMSUNG Silicone Case cover colorata in silicone per Galaxy S25+, Blue 34,90€ 17,45€ Compra Ora Amazon.it iVoler Cover Magnetica per Samsung Galaxy S25+ 5G / S25 Plus 5G, Compatibile con MagSafe, [Protezione Antiurto di Grado Militare] Custodia Traslucida Opaca... 9,95€ Compra Ora Amazon.it iVoler Anti Ingiallimento Chiaro Cover per Samsung Galaxy S25+ 5G / S25 Plus 5G con 2 Pezzi Pellicola Vetro Temperato, [Antiurto di Grado Militare] Custodia... 9,95€ Compra Ora Amazon.it RankOne Custodia per Samsung Galaxy S25+ / Samsung Galaxy S25 Plus (6.7" Inches) Cover Morbida in Silicone TPU - Blu zaffiro 7,99€ Compra Ora Amazon.it JETech Cover Slim per Samsung Galaxy S25+ / S25 Plus 5G, Piena Protezione Lente Fotocamera, Morbido TPU Sottile Protettiva Cellulare Custodia con Finitura... 11,99€ Compra Ora Amazon.it iVoler Cover Opaca per Samsung Galaxy S25+ 5G / S25 Plus 5G, [Protezione Della Fotocamera] [Antiurto di Grado Militare] Custodia Traslucida Posteriore Ultra... 6,95€ Compra Ora Amazon.it Spigen Cover Liquid Air Compatibile con Samsung Galaxy S25 Plus - Nero Opaco 16,99€ Compra Ora Amazon.it YIRSUR Cover per Samsung Galaxy S25 Plus / S25+ Glitter, con 2 Pellicole Protettive e 2 Protezione della Fotocamera, Custodia Trasparente Glitter Slim... 9,99€ Compra Ora Amazon.it IMBZBK 3 Pezzi Pellicola Vetro Temperato per Samsung Galaxy S25 Plus/ S25+ Accessori 3 Pezzi Protezione Fotocamera, Sblocco con le Impronte Digital 11,99€ 9,99€ Compra Ora Amazon.it NEW'C 3 Pezzi, Vetro Temperato per Samsung Galaxy S25 Plus/ S25+, Pellicola Prottetiva Anti Graffio, Anti-Impronte, Senza Bolle, Durezza 9H, Ultra... 6,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 02/02/2025 14:30

Samsung Galaxy S25 Ultra

SAMSUNG Silicone Case cover morbida in silicone per Galaxy S25 Ultra, Black 34,90€ 17,45€ Compra Ora Amazon.it Hensinple Magnetica Cover per Samsung Galaxy S25 Ultra con Vetro Temperato, Compatibile con MagSafe, Custodia Samsung S25 Ultra Antiurto Traslucida Opaca... 14,99€ Compra Ora Amazon.it Spigen Cover Optik Armor Compatibile con Samsung Galaxy S25 Ultra - Nero 19,99€ Compra Ora Amazon.it COPIKE Cover Magnetica per Samsung Galaxy S25 Ultra con 2 Pezzi Vetro Temperato e 2 Lente Fotocamera Protezione, Custodia Samsung S25 Ultra Sottile Antiurto... 11,99€ Compra Ora Amazon.it Cover per Samsung Galaxy S25 Ultra,Compatibile con MagSafe,Slim Custodia Magnetica Trasparente per Galaxy S 25 Ultra con Pellicola Vetro+Pellicola... 9,98€ Compra Ora Amazon.it Spigen Cover Liquid Air Compatibile con Samsung Galaxy S25 Ultra - Nero Opaco 16,99€ Compra Ora Amazon.it elago Cover Compatibile con Samsung Galaxy S25 Ultra - Custodia Trasparente Ibrida Magnetica, Ritagli Precisi per la Fotocamera, Magnetismo Potente,... 16,99€ Compra Ora Amazon.it JETech Cover Ultra Sottile (0,35mm Sottile) per Samsung Galaxy S25 Ultra 5G, Obiettivo per Fotocamera Protezione Completa, Leggera Opaca Finitura Custodia... 11,99€ Compra Ora Amazon.it Milomdoi 3 Pezzi Vetro Temperato per Samsung Galaxy S25 Ultra Pellicola Protettiva Accessori con 3 Pezzi Cover Protezione Pellicola Fotocamera, Anti Graffio,... 10,99€ 8,99€ Compra Ora Amazon.it JETech Pellicola Protettiva per Samsung Galaxy S25 Ultra 5G, Flessibile TPU Film, Compatibile ID Impronte Digitali, Installazione Facile, HD Chiaro, Pacco da 3 9,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 02/02/2025 14:30

