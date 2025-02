Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra: arriva il primo aggiornamento della serie

Arriva il primo aggiornamento dedicato ai nuovi top di gamma Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra: l’intera serie ha iniziato a ricevere l’update in patria e sicuramente inizierà a fare capolino anche negli altri paesi nel corso dei prossimi giorni. Ecco tutti i dettagli e quali sono le novità.

Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra si aggiornano per la prima volta: ecco le novità

L’aggiornamento per Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra porta il software a bordo della serie alla versione S93xNKSU1AYB3 (dove la lettera x indica una cifra diversa in base al modello). L’update arriva con un peso di circa 585,9 MB e porta con sé anche le patch di sicurezza di febbraio 2025; inoltre il colosso tech asiatico ha risolto dozzine di vulnerabilità della sicurezza, di varia importanza. Ovviamente non mancano le migliorie di rito in termini di prestazioni e stabilità, così come varie correzioni di bug non meglio specificati.

Come abbiamo detto in apertura, al momento l’aggiornamento per la serie Samsung Galaxy S25 è in rilascio in Corea del Sud e dovrebbe fare capolino in altri paesi nel corso delle prossime settimane. Per scoprire se l’update è disponibile potete attendere la notifica di sistema oppure cliccare su Impostazioni, Aggiornamento software, Scarica e installa.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le