Samsung Galaxy S25 Edge è stato mostrato dal vivo, ma solo per poco

Le novità in casa Samsung non sono ancora finite dopo il lancio della serie S25 e non ci sarà bisogno di attendere l’estate e l’uscita dei nuovi pieghevoli. Il prossimo dispositivo di punta in arrivo è Samsung Galaxy S25 Edge, il primo smartphone ultrasottile della serie: dopo l’annuncio all’evento Unpacked di gennaio il telefono è stato avvistato dal vivo (quindi non si tratta di un mockup) in un video hands-on, prontamente rimosso.

Samsung Galaxy S25 Edge protagonista di un video hands-on, prontamente rimosso (ma qualcosa è sopravvissuto)

Crediti: @tecnologiaconalexis (YouTube)

Anche se il primo video dedicato al flagship super sottile è stato eliminato ci sono ancora clip e immagini sparse per il web. Samsung Galaxy S25 Edge è stato mostrato dal vivo per la prima volta, un’unità di prova funzionante che ha “confermato” alcuni dettagli tecnici. L’estetica dello smartphone è già nota dato che il terminale è stato mostrato nel corso dell’evento di fine gennaio. Tuttavia l’uscita ufficiale è in programma per i prossimi mesi e quindi le specifiche sono ancora ignote.

Nonostante ciò nel corso delle settimane hanno fatto capolino molteplici indiscrezioni e ormai il quadro è quasi chiaro. Nel video hands-on cancellato abbiamo potuto dare uno sguardo a Samsung Galaxy S25 Edge a confronto con Galaxy Z Fold 6. Il modello Edge misurerebbe meno di 6 mm e messo accanto al pieghevole (con i suoi 5,6 mm da aperto) il risultato è impressionante; S25 Edge è di poco più spesso e probabilmente anche il peso non sarà da meno. Secondo le ultime voci di corridoio il dispositivo sarà premium anche nei materiali (grazie ad una scocca posteriore in ceramica).

Crediti: @tecnologiaconalexis (YouTube)

Dal video è emersa la presenza dello Snapdragon 8 Elite (for Galaxy) con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Come anticipato anche in precedenza, il segreto dello spessore contenuto non è una batteria al silicio-carbonio: il telefono è equipaggiato con una normale unità da 4.000 mAh (quindi niente batteria extra-large). Comunque le app di prova mostrano anche delle imprecisioni: vengono rilevate tre fotocamere da 12 MP ma dai leak finora sappiamo che il piccolo della serie dovrebbe offrire un comparto fotografico da primo della classe.

Se volete saperne di più su Samsung Galaxy S25 Edge date un’occhiata al nostro approfondimento: abbiamo raccolto per voi leak e conferme ufficiali, con una bozza iniziale di scheda tecnica.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le