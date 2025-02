Samsung Galaxy S25 Edge: tutto quello che sappiamo finora

L’evento Unpacked di gennaio 2025 ha alzato il sipario non solo sui nuovi top di gamma di Samsung ma anche su una novità inedita. Samsung Galaxy S25 Edge è il top di gamma più sottile dell’intera serie ed è stato mostrato al pubblico per la prima volta: l’uscita è prevista per i prossimi mesi e in questo approfondimento facciamo il punto della situazione su specifiche tecniche, prezzo e data di presentazione, con tanti dettagli sia leak che ufficiali.

Samsung Galaxy S25 Edge: cosa sappiamo finora sul top di gamma ultra-sottile

Design e display

Rispetto al resto della serie Galaxy S25, il nuovo modello ultra-sottile presenta un look leggermente differente: per prima cosa abbiamo un sensore fotografico in meno rispetto al resto della famiglia, un dettaglio impossibile da ignorare. Samsung Galaxy S25 Edge è dotato di una doppia fotocamera principale, inserita in un modulo a capsula verticale; questo è posizionato nell’angolo in alto a sinistra della scocca e contiene anche il flash LED. Insomma, il layout posteriore è più simile a quello di Galaxy Z Fold 6 che a quello del resto della serie S25. Frontalmente trova spazio uno schermo Flat con un punch hole centrale; immancabile il lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni, posizionato sotto il display.

Samsung Galaxy S25 Edge – Retro

Il pannello in questione sarebbe un’unità Dynamic AMOLED 2X da 6,6″ con refresh rate 1-120 Hz (c’è la tecnologia LTPO), una luminosità di picco fino a 2.600 nit e cornici super contenute, dello spessore di soli 1,32 mm su tutti e quattro i lati. A protezione del display ci sarebbe un pannello Gorilla Glass Victus 2 mentre il telaio sarebbe realizzato in Armor Aluminum, ossia un tipo di alluminio particolarmente resistenza a graffi e urti. Non ci sono ancora dettagli ufficiali, ma lo spessore del corpo dovrebbe essere di soli 6,4 mm; inoltre mancano ancora dettagli in merito ad un’eventuale certificazione IP68 (presente per tutto il resto della serie S25).

Specifiche tecniche

Samsung Galaxy S25 Edge – Frontale

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S25 Edge sono ancora incerte, dato che l’azienda non ha specificato nessun dettaglio interno. Le ipotesi più plausibili sono due: il dispositivo sarà equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, ossia lo stesso SoC dei fratelli maggiori (nato dalla collaborazione tra Samsung e Qualcomm).

In realtà ci sarebbe anche un’altra ipotesi, abbastanza verosimile: il nuovo S25 Edge potrebbe essere dotato dello Snapdragon 8 Elite SM8750-3-AB. Si tratta di una versione “depotenziata” del chipset di punta di Qualcomm: in realtà in termini di performance non dovrebbero esserci differenze sensibili, ma il SoC monterebbe 7 core anziché 8. Il modello SM8750-3-AB sarebbe pensato proprio per telefoni ultra-sottili e dispositivi pieghevoli, in modo da mantenere le temperature più stabili (una CPU in meno significa meno calore, almeno in teoria).

Comunque secondo le indiscrezioni Samsung Galaxy S25 Edge avrà dalla sua la tecnologia proprietaria ProScaler (presente per il resto della serie, serve a migliorare la resa del display grazie all’elaborazione delle immagini tramite AI). Questa caratteristica è integrata nello Snapdragon 8 Elite for Galaxy, ma nulla vieta che possa trovare spazio anche sulla versione “depotenziata”.

Batteria

Per quanto riguarda la batteria, ci sono brutte notizie (anche se per ora si parla di leak): il flagship dovrebbe avere un’unità da soli 3.900 mAh, con il supporto alla ricarica da 25W. Ciò vuol dire che, nonostante il formato ultra-sottile, Samsung non utilizzerà una batteria al silicio-carbonio: ciò è in linea con le indiscrezioni che sostengono che questa tecnologia farà capolino con la serie Galaxy S26. Per i meno esperti, le batterie al silicio-carbonio sono unità ad alta densità, ma in formato compatto: la capienza è elevata eppure le dimensioni sono ridotte e non si va ad impattare sullo spessore del telefono. Ad esempio, Xiaomi 15 Pro monta una soluzione da 6.100 mAh (con ricarica da 90W e wireless da 50W) ma lo spessore è di soli 8,35/8,73 mm (in base alla versione).

Fotocamera

Il comparto fotografico è ciò che dovrebbe distinguere Samsung Galaxy S25 Edge dai fratelli S25 e S25+, a parte lo spessore. Invece di tre sensori c’è una doppia fotocamera, ma con velleità da modello Ultra. Infatti, secondo le indiscrezioni, ci sarebbe un sensore principale da 200 MP: probabilmente si tratterà dello stesso di S25 Ultra e dovrebbe essere accompagnato da un ultra-grandagonale da 12 MP. Mancherebbe all’appello il teleobiettivo (presente invece con S25 ed S25+) forse una scelta per mantenere i costi contenuti.

One UI 7

Di certo Samsung Galaxy S25 Edge avrà dalla sua Android 15 e One UI 7: l’ultima versione dell’UI del brand ha spinto ancora di più sulle funzionalità legate all’intelligenza artificiale, con strumenti AI che abbracciano ogni ambito di utilizzo. Non mancherà Galaxy AI e di certo nemmeno la funzione Cerchia e Cerca di Google oppure l’assistente Gemini. Non abbiamo la certezza ma + probabile che ci saranno 7 anni di aggiornamenti Android e 7 anni di patch di sicurezza, come per il resto della serie S25.

Samsung Galaxy S25 Edge – Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 159 x 76 x 6,4 mm

certificazione IP/

display Dynamic AMOLED 2X da 6,6″ Full HD+ oppure QHD+ , con tecnologia LTPO , refresh rate dinamico a 120 Hz , luminosità di picco di 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2

da oppure , con tecnologia , refresh rate dinamico a , luminosità di picco di 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore ultra-sottile

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC, forse in versione SM8750-3-AB

a 3 nm TSMC, forse in versione CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 3.900 mAh con ricarica da 25W

con ricarica da fotocamera da 200 + 12 MP con sensore ISOCELL HP5, OIS e ultra-grandangolare

con sensore ISOCELL HP5, OIS e ultra-grandangolare selfie camera da 12 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

Quanto costa Samsung Galaxy S25 Edge – Prezzo e uscita

Il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge è stato mostrato all’Unpacked di gennaio ma sarà lanciato nel corso dei prossimi mesi. Secondo le indiscrezioni passate il debutto dovrebbe avvenire a maggio 2025; inoltre è spuntata una presunta lista dei paesi in cui arriverà e non è presente l’Italia. Ovviamente l’ultima parola spetta a Samsung, quindi restiamo in attesa di novità. In merito al prezzo, per ora non ci sono indiscrezioni: S25 standard parte da 929€ (in Italia) ma potremmo aspettarci una cifra di poco inferiore per renderlo più appetibile.

