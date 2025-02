No, Samsung Galaxy S25 Edge non avrà un processore “depotenziato”

Arrivano buone notizie per gli appassionati in attesa del debutto di Samsung Galaxy S25 Edge, specialmente per quelli più attenti ai dettagli tecnici. Il flagship ultra-sottile della serie S avrà un processore senza compromessi, come conferma Geekbench: potete dormire sonni tranquilli!

Samsung Galaxy S25 Edge alla massima potenza: lo svela Geekbench, non avrà un chipset “depotenziato”

Oltre a presentare la serie Galaxy S25, durante l’evento Unpacked di gennaio il colosso tech asiatico ha svelato anche Samsung Galaxy S25 Edge. Si tratta del top di gamma più sottile della famiglia S, un formato inedito che punta a chi cerca un dispositivo compatto, leggero e dallo spessore super contenuto (si parla di meno di 6 mm ed un peso inferiore ai 160 grammi, ma con uno schermo da 6,6″). Oltre al già citato display, lo smartphone non avrà compromessi nemmeno per quanto riguarda il processore: lo rivela il noto insider Roland Quandt, che ha scovato il modello Edge nel database di Geekbench.

oh hai Galaxy S25 "Slim" with SD8E on Geekbench: browser.geekbench.com/v6/cpu/10466… — Roland Quandt (@rquandt.bsky.social) 2025-02-12T02:15:12.605Z

I benchmark del dispositivo forniscono un’informazione importantissima: a muovere il tutto ci sarà lo Snapdragon 8 Elite in versione for Galaxy, ossia la variante personalizzata nata dalla collaborazione tra Samsung e Qualcomm. Il modello avvistato su Geekbench (pare si tratti di quello europeo) è siglato SM-S937B ed arriva con 12 GB di RAM e Android 15. Dai benchmark si evince la presenza di un SoC con 2 core principali fino a 4,47 GHz e 6 fino a 3,53 GHz: si tratta proprio della configurazione del chipset di punta che alimenta l’intera serie Galaxy S25.

Quindi nonostante lo spessore contenuto Samsung Galaxy S25 Edge avrà lo stesso SoC dei fratelli maggiori e non sarà dotato dello Snapdragon 8 Elite SM8750-3-AB. Questa versione “depotenziata” (dotata di 7 core) è stata presentata silenziosamente e probabilmente è pensata per telefoni dotati di design particolari, come nel caso dei pieghevoli. A quanto pare il prossimo modello Edge avrà un comparto tecnico senza alcun tipo di freno: se volete saperne di più ecco il nostro approfondimento, con leak e conferme ufficiali.

