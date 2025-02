Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra riceveranno meno aggiornamenti

Tra i produttori Android che offrono più supporto c’è sicuramente Samsung, che al pari di Google offre ben 7 anni di aggiornamenti (sia Android che di sicurezza) per i suoi modelli di punta. La nuova politica è partita da gennaio 2024, ma comunque l’azienda asiatica si è sempre distinta in fatto di update. Però ovviamente tutto giunge al capolinea: gli ex flagship Samsung Galaxy S21, S21+ ed S21 Ultra non riceveranno più aggiornamenti mensili. Ecco cosa cambia e quanto terminerà il supporto di questi modelli.

Meno aggiornamenti per Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra: ecco quale sarà il futuro degli ex top di gamma

Ricordiamo che la serie S21 non è compresa nella politica più recente degli update di Samsung: il colosso tecnologico asiatico migliora anno dopo anno, ma i vecchi dispositivi possono avere trattamenti diversi. Nel caso di Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra, è terminato il piano di aggiornamenti mensili: gli smartphone ora fanno parte del piano di aggiornamenti trimestrali e quindi riceveranno meno update nel corso dell’anno. Il termine ultimo del supporto è fissato per gennaio 2026: dopo questa data gli ex top di gamma non riceveranno più update di sicurezza.

Ricordiamo che lato major update il trittico si fermerà ad Android 15 (tramite One UI 7), ossia l’attuale versione dell’OS del robottino verde. Se volete sapere quanti aggiornamenti riceveranno i vostri smartphone Samsung, ecco il nostro approfondimento dedicato.

Segnaliamo che quanto visto finora non si applica a Samsung Galaxy S21 FE, dato che quest’ultimo è stato lanciato dopo la serie regolare. Il modello FE è ancora nella fascia degli aggiornamenti mensili, mentre il supporto generale terminerà a gennaio 2027.

Quali smartphone Samsung ricevono aggiornamenti mensili

Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Flip 3 5G, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, W23, W23 Flip, W24, W24 Flip, W25, W25 Flip, Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra

Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy Xcover 5, Galaxy Xcover 6 Pro, Galaxy Xcover 7

