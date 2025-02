Il tri-pieghevole Samsung è sempre più reale e ora ha anche un nome

L’evento Samsung Unpacked di gennaio è stato il momento perfetto per svelare i piani futuri in fatto di smartphone. L’azienda asiatica ha confermato l’esistenza del suo primo tri-pieghevole, un dispositivo che andrà a rivaleggiare con Huawei Mate XT (attualmente un telefono unico al mondo). Questo misterioso terminale inizia a diventare più tangibile: avrebbe anche un nome commerciale mentre un insider inizia ad anticipare alcuni dettagli.

Samsung Galaxy G Fold: questo potrebbe essere il nome del primo smartphone tri-pieghevole del brand

Crediti: Samsung

Questo il nome del primo smartphone tri-pieghevole dell’azienda: Samsung Galaxy G Fold, un rimando al pannello presente a bordo. Si tratterebbe del display G Flex presentato al CES 2022 insieme ad altri pannelli sperimentali: lo schermo sarebbe in grado di piegarsi verso l’interno in due punti, come mostrato anche dal video in basso. A quanto pare questo sarebbe il formato scelto da Samsung, ma ovviamente le cose potrebbero cambiare in corso d’opera (parliamo pur sempre di indiscrezioni). Il prototipo mostrato al CES presentava anche uno slot laterale per la S-Pen, ma anche in questo caso si tratta di un dettagli che potrebbe cambiare.

Comunque una cosa è certa: il tri-pieghevole Samsung esiste ed è stato anche confermato dalla stessa azienda. Resta da vedere quando arriverà sul mercato: da un lato si guarda al 2026 mentre secondo altri insider il lancio potrebbe avvenire già nel corso del 2025. Per quanto riguarda i dettagli tecnici, si sa ancora poco: Samsung Galaxy G Fold dovrebbe avere un peso di poco sotto i 300 grammi (come Huawei Mate XT). Tuttavia, secondo le indiscrezioni, il modello di Samsung non riuscirebbe a raggiungere lo spessore del rivale Huawei, ossia 3,6 mm (quando aperto completamente). Per quanto riguarda il display si vocifera di un’unità pieghevole da 9,96″, mentre una volta chiuso ci sarebbe uno schermo esterno da 6,54″.

