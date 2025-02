Samsung annuncia un evento dedicato alla serie A: arrivano Galaxy A56, A36 e A26

Il colosso tecnologico asiatico annuncia un evento per marzo, in occasione del Mobile World Congress: si tratta della presentazione dei nuovi telefoni della gamma A e i candidati papabili sono ben tre. Samsung Galaxy A56, A36 e A26 sono in dirittura d’arrivo e ormai manca pochissimo al debutto.

Samsung Galaxy A56, A36 e A26: ufficiale la data di presentazione

Crediti: Samsung

La data di presentazione di Samsung Galaxy A56, A36 e A26 è fissata ufficialmente per il 2 marzo, alle soglie del MWC 2025 (la celebre fiera tech di Barcellona). Al momento la compagnia asiatica ha confermato solo che si tratterà di un evento dedicato al lancio dei nuovi modelli della serie A, senza specificare l’identità dei dispositivi. Tuttavia, vista la mole gigantesca di leak dell’ultimo periodo è impossibile non pensare a questi tre telefoni. Comunque il teaser ufficiale condiviso dell’azienda sembra mostrare solo due smartphone, quindi non è da escludere che uno dei device possa arrivare in un secondo momento.

I prossimi medio gamma di Samsung oscilleranno tra novità e vecchie abitudini: c’è un design leggermente rinnovato, ma il piccolo della serie dovrebbe continuare ad avere un notch a goccia (elemento ormai anacronistico). In basa alle ultime indiscrezioni, Samsung Galaxy A56, A36 e A26 avranno tutti schermi AMOLED da 6,7″ Full HD mentre a muovere il tutto ci saranno sia processori Exynos che Snapdragon. Non mancherebbe una fotocamera principale da 50 MP con OIS (anche a bordo del modello minore) mentre lato software ci sarebbe Android 15 con One UI 7 già al debutto.

Ultimamente si è parlato tanto di One UI 7 dato che la versione stabile sta tardando ad arrivare (e solitamente Samsung è molto precisa con le tempistiche dei suoi aggiornamenti). Stando a quanto trapelato il rilascio stabile dovrebbe partire nel corso della seconda metà di aprile, quindi con un’ulteriore attesa da parte degli utenti.

