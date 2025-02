Samsung Galaxy A26, A36 e A56 nelle immagini ufficiose (tra novità e vecchie abitudini)

Il nuovo anno è iniziato all’insegna di Samsung, con il debutto della serie Galaxy S25. Tre modelli di punta, eppure una delle famiglie più importanti del brand è la gamma A, dedicata alla fascia media. A questo giro sarebbero previste alcune novità nel design, ma non aspettatevi stravolgimenti: ecco le immagini “ufficiose” di Samsung Galaxy A26, A36 e A56, molto probabilmente in arrivo a stretto giro.

Samsung Galaxy A26, A36 e A56: ecco le immagini stampa leak e un riepilogo delle possibili specifiche

Crediti: @MysteryLupin (X)

Il trittico di smartphone arriverà nel corso delle prossime settimane ma per ora tutto tace da parte di Samsung. Quest’anno l’azienda asiatica ha deciso di optare per alcuni cambiamenti, ma senza smuovere troppo le cose. Samsung Galaxy A26, il piccolo della serie, presenta un look leggermente diverso nella cover posteriore (ora c’è un modulo a pillola che contiene la tripla fotocamera) ma la parte frontale è anacronistica, con il vecchio notch a goccia.

Passando a Samsung Galaxy A36, anche questo modello abbraccia il nuovo stile: le fotocamere non sono più inserite direttamente nella scocca, ma vengono contenute da un modulo a pillola. La parte frontale ospita uno schermo con un foro centrale per la selfie camera, di certo più in linea col periodo attuale. Infine Samsung Galaxy A56 con lo stesso look: insomma, questo è il nuovo design abbracciato dalla serie A, con una leggera novità rispetto alla precedente generazione. Di seguito trovate le immagini leak dei vari modelli della gamma, insieme alle schede tecniche presunte.

Galaxy A26 5G

dimensioni di 164 x 77,5 x 7,7 mm per 209 grammi

certificazione IP/

display Super AMOLED da 6,4″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass (?)

da (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass (?) Lettore d’impronte digitali laterale (?)

Raffreddamento passivo

SoC Samsung Exynos 1280 a 5 nm Samsung

a 5 nm Samsung CPU octa-core (2 x 2,4 GHz A78 + 6 x 2 GHz A55)

GPU Mali-G68 MP4

6 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD batteria (presumibilmente) da 5.000 mAh con ricarica da 25W

con ricarica da 25W fotocamera da /

/ selfie camera da /

Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C

Android 15 con One UI 7

Galaxy A36 5G

dimensioni di 162,6 x 77,9 x 9,6 mm

certificazione IP67

display Super AMOLED da 6,6″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass (?)

da (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass (?) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 o Snapdragon 7s Gen 2

o CPU octa-core

GPU Adreno

6/8 GB di RAM

di RAM 128/256 GB di storage espandibile tramite micro SD

di storage espandibile tramite micro SD batteria (presumibilmente) da 5.000 mAh con ricarica da 25W

con ricarica da fotocamera da /

/ selfie camera da /

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C

Android 15 con One UI 7

Galaxy A56 5G

dimensioni /

certificazione IP67

display Super AMOLED da 6,6″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz , protezione Gorilla Glass

da (2.340 x 1.080 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC Exynos 1580 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core (1 x 2,9 GHz A720 + 3 x 2,6 GHz A720 + 4 x 1,95 GHz A520)

GPU Xclipse 540

6/8/12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256 GB di storage UFS 3.1 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 3.1 espandibile tramite micro SD batteria da 5.000 mAh con ricarica da 45W

con ricarica da fotocamera da 50 + 12 + 5 MP con OIS, ultra-wide e macro

con OIS, ultra-wide e macro selfie camera da 12 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C

Android 15 con One UI 7

