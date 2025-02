San Valentino all’insegna dell’avventura: parti con una Power Station FOSSiBOT e risparmi fino a 200€

Chi ha detto che la Festa degli Innamorati è necessariamente un momento da passare al lume di candela? Se siete appassionati di viaggi, gite fuori porta e avventure in campeggio, allora San Valentino può rivelarsi un’occasione imperdibile per un momento a due diverso dal solito: parti pronto per ogni evenienza con le Power Station FOSSiBOT, ora in promozione su Geekmall con sconti anche fino a 200€ (e spedizione dall’Europa).

Con le Power Station FOSSiBOT puoi risparmiare fino a 200€: ecco i nuovi Coupon di San Valentino

F1200 – Crediti: FOSSiBOT

Le offerte di San Valentino di Geekmall terminano il 14 febbraio, proprio il giorno della Festa degli Innamorati. Non perdere l’occasione di organizzare un’avventura outdoor da sogno: stare in mezzo alla natura porta solo benefici, ma in alcune situazioni può rivelarsi scomodo. Una Power Station è l’ideale per mantenere l’atmosfera avventurosa e coinvolgente, senza rinunciare ad un pizzico di comodità; inoltre questi dispositivi sono utilissimi anche a casa, in modo da farsi trovare preparati in caso di interruzioni di corrente. Infine si tratta di accessori ideali non solo per il campeggio, ma anche durante viaggi in auto e gite del fine settimana, per non restare mai senza energia elettrica (nemmeno in spiaggia o in mezzo ad un bosco).

FOSSiBOT F3600 Pro costa 200€ in meno con la promo di Geekmall: si tratta di un modello di punta equipaggiato con una batteria LiFePO4 da 3.849 Wh e dotato di una potenza massima di 3600W. Inoltre è possibile aumentare l’autonomia collegando due pacchi batteria aggiuntivi (acquistabili separatamente), in modo da estendere la capacità fino a 11.520 Wh. La stazione offre ben 13 porte in uscita e supporta fino a 5 velocità di ricarica; inoltre si tratta di un gadget smart e può essere gestito direttamente tramite l’app per smartphone. Per facilitare gli spostamenti sono presenti un paio di ruote e una maniglia estensibile: la stazione si trasporta come un trolley, senza il minimo sforzo.

F3600 Pro – Crediti: FOSSiBOT

FOSSiBOT F1200 è una Power Station economica ma completa a tutto tondo, con una batteria da 1.024 Wh e una potenza di 1200W (offre 7 porte in uscita). È l’ideale per chi cerca una soluzione potente ma compatta e dal prezzo accessibile. Infine le offerte Geekmall si concludono con FOSSiBOT F2400: la stazione si posiziona come il modello di mezzo, con una batteria capiente da 2.048 Wh (LiFePO4), una potenza di 2400W e la possibilità di alimentare e caricare fino a 13 dispositivi contemporaneamente. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

