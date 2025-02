Roborock Qrevo Curv S5X e Qrevo Edge S5A: innovazione e design per una pulizia impeccabile, alla portata di tutti

Arrivano due grandi novità targate Roborock: i nuovi robot aspirapolvere Qrevo Curv S5X e Qrevo Edge S5A sono ufficiali in Italia ed offrono prestazioni di pulizia eccezionali, manutenzione semplificata e un rapporto qualità-prezzo imbattibile, rendendo la pulizia domestica più intelligente e accessibile a tutti. Ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche e prezzo in Italia (con disponibilità a partire dalla prossima settimana).

Roborock Qrevo Curv S5X e Qrevo Edge S5A: caratteristiche, novità e prezzo in Italia

Qrevo Curv S5X – Crediti: Roborock

I due modelli condividono le stesse potenti funzionalità, differenziandosi per il design della stazione di ricarica: curvo ed elegante per il modello Curv, squadrato e moderno per il modello Edge. I nuovi Roborock Qrevo Curv S5X e Qrevo Edge S5A sono dotati di una potenza di aspirazione HyperForce da 17.000 PA, per una pulizia profonda e meticolosa. Grazie alla tecnologia Reactive Tech, i robot rilevano ed aggirano agilmente ostacoli come mobili, cavi e altri oggetti, garantendo una pulizia senza interruzioni anche in ambienti disordinati. Con suggerimenti intelligenti per le aree vietate tramite l’app Roborock, è possibile indicare zone specifiche da evitare, come ciotole per animali o aree gioco per bambini.

Qrevo Curv S5X – Crediti: Roborock

Al cuore dell’efficacia di pulizia si trova anche l’innovativo sistema anti-groviglio, che combina la spazzola principale DuoDivide e la spazzola laterale ad arco FlexiArm. La spazzola DuoDivide, con i suoi due rulli a setole corte e lame a spirale, previene l’accumulo di capelli, garantendo un tasso di aggrovigliamento pari allo 0% e una rimozione di capelli e detriti del 100%. La spazzola laterale FlexiArm, grazie al suo design asimmetrico ad arco, sfrutta la forza centrifuga per indirizzare i peli verso le punte delle setole, prevenendo efficacemente i grovigli e garantendo una pulizia efficiente e senza intoppi. La tecnologia FlexiArm si estende anche al sistema di lavaggio dei bordi, con un panno estensibile sul lato destro che pulisce accuratamente lungo i bordi e si adatta dinamicamente agli angoli, eliminando i punti ciechi e garantendo una copertura completa.

Qrevo Edge S5A – Crediti: Roborock

La stazione di ricarica multifunzionale 3.0 non solo ricarica i robot, ma si occupa anche della pulizia dei panni e della stazione stessa. Il lavaggio dei panni avviene con acqua calda a 75°C, eliminando oltre il 99,99% dei batteri e garantendo la massima igiene, con tre impostazioni di temperatura regolabili per una personalizzazione completa. Inoltre, grazie al modulo di pulizia incorporato, la base della stazione viene pulita automaticamente dai raschietti rotanti e dall’acqua calda, eliminando la necessità di manutenzione manuale.

Prezzi e disponibilità

Qrevo Curv S5X sarà disponibile su Amazon e nello store online di Roborock a partire dal 3 marzo. Il prezzo sul Roborock e-shop è di 989,99€, mentre su Amazon sarà di 999,99€ con un set di accessori extra incluso, che comprende una spazzola di ricambio e due sacchetti polvere. Per entrambi i canali di vendita, è previsto un prezzo promozionale di lancio di 849,99€ fino al 16 marzo.

Qrevo Edge S5A sarà anch’esso disponibile su Amazon e nello store online di Roborock a partire dal 3 marzo al prezzo consigliato di 999,99€. Anche per questo modello è previsto il prezzo promozionale di lancio di 849,99€ fino al 16 marzo.

