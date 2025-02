REDMAGIC 10 Pro si veste d’oro in un’edizione di lusso: prezzo e uscita in Italia

A gennaio abbiamo assistito al lancio della versione Lightspeed ed ora il Gaming Phone torna nuovamente alla riscossa con un’edizione di lusso. REDMAGIC 10 Pro Golden Saga è stato lanciato inizialmente in Cina ed ora arriva anche alle nostre latitudini: ecco differenze e prezzo per l’Italia (e sì, è una cifra davvero salata).

REDMAGIC 10 Pro Golden Saga Edition: caratteristiche e prezzo della nuova versione limitata

Crediti: REDMAGIC

In termini di specifiche tecniche REDMAGIC 10 Pro Golden Saga non cambia rispetto al modello standard, fatta eccezione per l’inedita configurazione da 24 GB di RAM e 1 TB di storage. I cambiamenti estetici vedono un nuovo design con una finitura lucida ed una sezione con trama in fibra di carbonio, un pulsante di accensione ed il logo dorati. Anche la cornice intorno alla ventola è dorata mentre la confezione di vendita (ridisegnata per l’occasione) presenta uno stile elegante e raffinato, ed include vari gadget.

I dettagli premium continuano anche sotto la scocca dello smartphone: a questo giro la camera di vapore è infusa con oro (per una maggiore dissipazione del calore) mentre il condotto d’aria è realizzato in lega d’argento. Ricordiamo che il top di gamma REDMAGIC è il primo telefono al mondo con un sistema di raffreddamento che integra una sezione con metallo liquido.

Crediti: REDMAGIC

Il nuovo REDMAGIC 10 Pro Golden Saga Edition è disponibile nello store ufficiale al prezzo di 1.499€: attualmente il flagship è in preordine, con spedizioni a partire dal 20 aprile 2025. Ovviamente il flagship è stato prodotto in un numero limitato di unità, quindi si tratta di un’edizione per collezionisti. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare Adblock.

Versione Golden Saga – Scheda tecnica

dimensioni 163,42 x 76,14 x 8,9 mm per un peso di 229 grammi

certificazione IP assente

assente display flat OLED BOE Q9+ a 10 bit da 6,85″ 1.5K+ (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a 144 Hz , PWM Dimming a 2.592 Hz, campionamento del tocco a 960 Hz e luminosità di picco fino a 2.500 nit

a da (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a , PWM Dimming a 2.592 Hz, campionamento del tocco a 960 Hz e luminosità di picco fino a 2.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (12.000 mm 2 ), 10 strati e metallo liquido + mini ventola

), 10 strati e + SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

24 GB di RAM LPDDR5X Ultra (9.600 Mbps)

di RAM LPDDR5X Ultra (9.600 Mbps) 1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 7.050 mAh con ricarica da 100W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 + 2 MP (f/1.88-2.2) con OmniVision OV50E40 , OIS , ultra-grandangolare OV50D e obiettivo macro OV02F10

(f/1.88-2.2) con OmniVision , , ultra-grandangolare OV50D e obiettivo OV02F10 selfie camera sotto il display OmniVision OV16A1Q da 16 MP (f/2.0)

(f/2.0) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Slider, 3 microfoni, pulsanti dorsali touch , mini-jack 3.5 mm per cuffie, chip Red Core R3

, mini-jack 3.5 mm per cuffie, chip Red Core R3 Android 15 sotto forma di REDMAGIC OS 10

