Recensione Vivo X200 Pro: è lui il cameraphone da battere

Non avrà più il sensore da 1” ma ora la fotocamera ultra-wide ha le stesse dimensioni della principale, niente più zoom 5x a favore di un più “tradizionale” 3.7x, niente Qualcomm Snapdragon 8 Elite a favore dello stesso (ed apprezzatissimo) Mediatek Dimensity 9400, ma ragazzi che foto e che smartphone.

Vivo lancia finalmente il suo primo smartphone premium anche in Italia dal suo ritorno nel Bel Paese, forte della reputazione che si è fatta nel mercato asiatico soprattutto nel campo fotografico, e lo fa con il Vivo X200 Pro: uno dei dispositivi più attesi del momento che, come ormai avrete capito, ha un unico scoglio: il prezzo di vendita.

Recensione Vivo X200 Pro: la sua fotocamera è il punto di riferimento del 2025

Videorecensione Vivo X200 Pro

Design e materiali

Il design del Vivo X200 Pro è molto simile a quello che abbiamo visto nei suoi predecessori. È un bel design, pulito e ben rifinito, che però viene condizionato molto dall’enorme sezione che contiene le fotocamere, che è davvero molto grosso e non solo influenza l’impugnatura del dispositivo ma ne sbilancia leggermente anche i pesi. Sia chiaro, il brand ha optato per una soluzione del genere proprio perché il focus principale dello smartphone sono le fotocamere, e per avere un comparto di questa qualità è necessario che ci sia fisicamente lo spazio per le ottiche ed i sensori, ma ammetto che se fino a qualche tempo fa questa cosa non mi dispiaceva, ormai sono più orientato verso un approccio alla Samsung, con le fotocamere quanto più minimali possibili.

Ora, per dirne una, nel camera bump è stata inserita una sorta di quarta fotocamera “finta”, su cui è presente la scritta “200 megapixel” che, ok, è li chiaramente per una questione di simmetria, ma non ne riesco a capire il senso e personalmente avrei preferito che il brand avesse optato per posizionarci il flash. Ma tant’è.

Detto questo, stiamo comunque parlando di un ultra-premium phone, i cui materiali ed il cui processo produttivo sono ai massimi livelli. La back cover è realizzata in vetro e quando si impugna lo smartphone si percepisce subito una sensazione di estrema robustezza anche grazie al frame in metallo.

Pesa 223 grammi e, a differenza del Samsung Galaxy S25 Ultra o dell’iPhone 16 Pro, Vivo X200 Pro è certificato IP68 ed IP69, il che vuol dire che non solo è resistente ad acqua e polvere, ma è in grado di “sopravvivere” anche a getti d’acqua calda ad alta pressione. Un plus non indifferente, soprattutto se lo si paragona ai suoi diretti competitor.

Manca il tasto per la fotocamera, e per lo smartphone che – come vedremo – è IL camera phone per eccellenza potrebbe sembrare una mancanza, ma personalmente non è una cosa che mi pesa: nell’iPhone 16 Pro Max, ad esempio, l’ho disabilitato così come nell’OPPO FindX 8 Pro.

Display

Davvero eccellente il display, Vivo X200 Pro ha un pannello AMOLED da 6.78” LTPO in grado di gestire dinamicamente la frequenza d’aggiornamento tra i 120 Hz e i 0.1 Hz, ed è un valore davvero ottimo. La luminosità di picco è di 1600 nits in HBM e 4500 nits in local HDR, ma nei nostri test abbiamo riscontrato un valore superiore ai 1800 nits nell’utilizzo quotidiano con la luminosità impostata al massimo.

Come se non bastasse, poi, le cornici sono ottimizzate davvero benissimo, sono simmetriche e molto sottili: il rapporto schermo/cornici e del 93.3% e l’effetto quasi borderless molto piacevole, anche grazie alla leggera curvatura dello schermo.

Insomma, che si tratti di un ottimo pannello è una cosa ovvia, ma c’è un piccolo particolare che mi ha sorpreso e che mette il Vivo X200 Pro una spanna sopra ai suoi diretti competitor: nelle app di terze parti, come Netflix ad esempio, lo smartphone supporta il Dolby Vision. Ed è una cosa che non si trova neppure negli smartphone di Apple, Samsung o Google.

Hardware e prestazioni

Anche Vivo X200 Pro è animato dal dal nuovo MediaTek Dimensity 9400, un processore prodotto da TSMC a 3 nm che sta dando del filo da torcere allo Snapdragon 8 Elite, soprattutto in termini di rapporto prestazioni/temperature: la gran parte dei dispositivi che utilizzano il SoC di Qualcomm hanno problemi di surriscaldamento e, come vedremo, sono fenomeni quasi assenti con il Mediatek.

Un particolare molto, molto importante soprattutto per gli utenti che utilizzano un multitasking intensivo o giocano a titoli particolarmente pesanti, che viene evidenziato nei benchmark e (soprattutto) negli stress test. La RAM è di 16 GB ed è di tipo LPDDR5X, mentre lo storage interno è di 512 GB con memorie UFS 4.0.

La cosa sorprendente inoltre, è che anche quando il processore viene messo sotto sforzo da giochi pesanti in cui garantisce (quasi) sempre un framerate intorno ai 60 fps molto stabile, il suo consumo energetico si assesta intorno ai 4/5 W, un valore essenziale sia per la gestione delle temperature che per la durata della batteria, che lo rende ancora più affidabile per l’utilizzo quotidiano.

Insomma, è una bomba. E sono sicuro che qualora vi trovaste a paragonare il SoC di Qualcomm con il Mediatek, vi ritroverete nelle mie parole: in soldoni, il consumo energetico è minore e più ottimizzato. Ed anche nello stress test di AnTuTu, dove altri sfiorano quasi sempre i 45°, lo smartphone non ha mai superato i 38.5 gradi di temperatura.

Insomma, tanti pro ma anche un contro: il processore Mediatek ha un ISP peggiore rispetto a quello di Qualcomm, ma Vivo è l’unico brand che è riuscito a risolvere il problema utilizzando il Vivo V3+, un suo ISP proprietario prodotto a 6 nm.

Tornando come al solito a parlare di cose più “umane”, buono l’audio in capsula così come la ricezione alle reti cellulari. L’audio stereofonico è affidato alla capsula auricolare, ma è piuttosto efficiente ed il sensore di prossimità è fisico e funziona molto bene.

Lato connettività non manca nulla: c’è il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, il dual sim 5G ed il supporto alle eSIM. Buono il sensore per le impronti digitali, che è ultrasonico e molto veloce, è presente il blaster IR ed il motorino della vibrazione è discreto.

Fotocamere

È inutile dire che, in quanto a fotocamere, le mie aspettative con il Vivo X200 Pro erano davvero alte. E vi anticipo che sono state ampiamente soddisfatte, se non superate: senza troppi giri di parole, le foto scattate con questo dispositivo sono in assoluto le migliori che ho mai avuto modo di provare su uno smartphone fino ad oggi e nessuno, ripeto nessuno, dei suoi diretti competitor è in grado di pareggiare una nitidezza e una gestione delle luci e dei colori come quella del Vivo X200 Pro. Per questo sono davvero curioso di mettere le mani sulla versione Ultra dello smartphone che, però, non arriverà in Italia.

La fotocamera principale è una 50 megapixel f/1.6 stabilizzata otticamente, c’è uno zoom ottico 3.7 da 200 megapixel f/2.7 ed un’ultra-wide da 50 megapixel f/2.0. Viene abbandonato il sensore da 1”, quindi, ma lasciate che velo dica: questa “perdita” non ha assolutamente portato ad un peggioramento nei risultati finali delle foto.

Ora, in condizioni di buona luminosità le foto scattate con tutti gli obiettivi sono di una qualità altissima, con un’ottima gestione della gamma dinamica, un buon bilanciamento dei colori. Insomma, la fotocamera del Vivo X200 Pro è la migliore espressione del brand in questo settore.

E la stessa qualità la si ritrova anche negli scatti notturni: sempre grazie all’ottima elaborazione software, è possibile realizzare fantastici scatti di notte, anche in condizioni di luce nulla, a mano libera e soprattutto anche sfruttando gli zoom periscopici. In soldoni, anche di notte le foto scattate con il Vivo X200 Pro sono una spanna sopra a tutti gli altri smartphone anche grazie all’ottimo lavoro di Zeiss con le sue lenti T*, che si nota soprattutto negli sfocati e negli scatti notturni.

Nella media la fotocamera anteriore da 32 megapixel, così così i video che possono essere registrati in 4K a 60 fps con tutte le fotocamere, oppure in 4K a 120 fps o in 8K. Sia chiaro, la qualità dei video è buona con tutte le fotocamere, ma ciò che mi ha convinto poco è la stabilizzazione leggermente sotto tono rispetto ai suoi diretti competitor.

Software

Vivo X200 Pro arriva con Android 15 personalizzato dalla FunTouch OS, il brand ha promesso 4 anni di aggiornamenti di Android (quindi fino ad Android 19) e 5 anni di patch di sicurezza, una politica che di certo non è paragonabile ai 7 anni di altri brand, ma che comunque è più che soddisfacente per uno smartphone top di gamma.

Meno soddisfacente però è l’interfaccia grafica. Sia chiaro, è una GUI che funziona bene ed è sempre molto veloce, che non stravolge l’esperienza Google e che è praticamente esente da micro-lag, ma è come se il brand avesse deciso di non stravolgerla ed il risultato è che le innovazioni che introduce sono davvero poche, neppure dal punto di vista grafico nudo e crudo.

Ci sono comunque alcune funzioni IA, come Cerchia e Cerca ed altre tra le più comuni, ed è presente una modalità gioco. È possibile riassumere le note vocali, modificare il tono di alcuni messaggi e nella galleria sono presenti le funzionalità di Gomma Magica, di Miglioramento Foto AI e di rimozione dei riflessi.

Batteria e ricarica

Ottima la batteria, che con i suoi 6000 mAh (al silicio-carbonio) ed i 90w di ricarica veloce sembra proprio la ciliegina sulla torta ad un dispositivo che si è rivelato super completo.

C’è anche la ricarica wireless, che però è ferma a 30w, ed in linea generale con un utilizzo medio si potrà arrivare senza problemi anche a due giorni di utilizzo con un’unica carica. L’unico lato negativo è che il grande camera bump potrebbe darvi qualche problema quando tenterete a ricaricare lo smartphone su una base di ricarica wireless.

Prezzo e considerazioni

Vivo X200 Pro è in vendita a 1299 euro da Euronics. È un prezzo alto, è vero, che lo rende non adatto a tutti ma che però è leggermente inferiore a quello di partenza dei suoi diretti competitor. La vera differenza però è che la gran parte degli smartphone top di gamma è arrivata assieme a dei bundle e con sconti molto importanti, cosa che purtroppo Vivo non ha preso in considerazione.

Ad ogni modo sia chiara una cosa: Vivo X200 Pro è sicuramente il miglior smartphone per fare le foto, ma non è solo questo. L’hardware è potente, completo, l’autonomia è ottima ed il display è davvero eccellente. Peccato per l’interfaccia grafica che non porta grandi novità, ma a chiunque avesse questo un buon budget a disposizione è sicuramente uno degli smartphone che consiglierei di prendere in considerazione.





