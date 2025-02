Recensione TITAN ARMY P2710S: monitor da gaming da 27” QHD e 240 Hz a poco più di 250 euro

Conosciamo ormai bene Titan Army, un brand cinese specializzato soprattutto in monitor da gaming, che si è riuscito a garantire una fetta di mercato anche in Italia grazie ai suoi prodotti, in grado di garantire buona qualità e prestazioni senza costare uno sproposito.

Un rapporto qualità prezzo molto alto, quindi, che ritroviamo nel TITAN ARMY P2710S: un prodotto che, sulla carta, con i suoi 240 Hz, l’Adaptive-Sync, un GTG di 1ms ed il supporto all’HDR400 promette davvero bene.

Lo stiamo provando da qualche tempo, utilizzandolo non solo come monitor da gaming, ma proprio come display da utilizzare quotidianamente anche per il lavoro, ed in questa recensione vi parleremo di tutti i suoi pro e di tutti i suoi contro.

Recensione TITAN ARMY P2710S: monitor da gaming di qualità e venduto al giusto prezzo

Videorecensione TITAN ARMY P2710S

Unboxing

Date le dimensioni del monitor, la confezione del TITAN ARMY P2710S non è poi tanto compatta compatta ma rimane comunque leggera. È realizzata in semplice cartonato, ma il prodotto è protetto da due grandi strati di polistirolo, i quali gli consentiranno di arrivare integro durante la spedizione. Al suo interno è presente la seguente dotazione:

Monitor TITAN ARMY P2710S ;

; stativo;

alimentatore con presa europea/italiana;

cavo DisplayPort;

manualistica.

Design e materiali

Il design del TITAN ARMY P2710S non si allontana molto da quanto abbiamo già visto negli altri modelli prodotti dal brand. Il monitor è realizzato in plastica con una scocca piuttosto leggera e stilisticamente è caratterizzato da tutto ciò che ci si potrebbe aspettare da un monitor da gaming venduto a poco più di 250 euro. Per fortuna, nonostante le sue caratteristiche tecniche lo rendano a tutti gli effetti un monitor da gaming, non integra alcun LED RGB o altri aspetti stilistici della categoria, il che lo rende perfetto anche per quelle persone che lo vogliono posizionare magari in salotto o in ufficio.

In confezione arriva con uno stativo che ne permette l’inclinazione orizzontale e la regolazione in altezza, una caratteristica molto comoda che non sempre si torva in questa fascia di prezzo. Si può anche ruotare e posizionare in modalità verticale e, qualora lo si volesse fissare a muro, è compatibile con lo standard VESA 100.

Sia chiaro, è un monitor da 27” quindi l’ingombro è piuttosto importante: è largo circa 61 cm ed alto circa 36 cm, lo spessore è di poco meno di 6 centimetri mentre lo stativo occupa circa 21 centimetri.

Posteriormente, nella zona inferiore, troviamo 2 ingressi DisplayPort 1.4, due ingressi HDMI 2.0, l’ingresso jack audio da 3.5 mm, la porta di alimentazione e, sulla destra, i tasti di controllo per il menu a schermo.

Purtroppo però manca un sistema funzionale per il cable management (c’è un piccolo foro in cui inserire i cavi, che però non li nasconde perfettamente) ed è davvero un peccato considerando che stiamo sì parlando di un monitor economico, ma che effettivamente è stato realizzato con un lavoro di assemblaggio niente male.

Caratteristiche tecniche

Il TITAN ARMY P2710S utilizza un pannello Fast IPS HDR400 ed una diagonale da 27 pollici in formato 16:9, risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel). Scendendo più nel dettaglio abbiamo una gamma di colori pari al 95% DCI-P3 ed è in grado di riprodurne ben 16.7 milioni, troviamo un contrasto di 1500:1 e, nei nostri test, la luminosità di picco ha di poco superato i 390 nits. La frequenza di aggiornamento è fino a 240Hz, il tempo di risposta è di 1 ms e troviamo anche la compatibilità con la tecnologia Adaptive Sync.

La retroilluminazione è di tipo ELED, acronimo di Edge Led, in cui i LED stessi vengono collocati esclusivamente lungo il perimetro dello schermo e l’illuminazione generata viene proiettata in modo diffuso per tutto il pannello. È una tecnologia che ormai conosciamo bene e di cui abbiamo parlato davvero tanto, ed è una scelta piuttosto sensata nella fascia di prezzo in cui si inserisce il monitor che però, come sappiamo, porta con sé un “pro” ed un “contro”.

Trattandosi si un sistema di retroilluminazione “laterale”, in cui i diodi sono posizionati lungo la cornice dello schermo, potrebbe portare alla comparsa di fenomeni di ghosting o clouding in alcune delle zone del pannello: un “fattore”problema” che ho riscontrato anche nel sample che abbiamo ricevuto in prova ma che, al contempo, non è mai stato particolarmente invasivo né ha inficiato negativamente la qualità dell’immagine in generale.

La cosa buona di questa tecnologia è che il monitor consuma davvero poco nonostante la diagonale: non per niente, nei miei test ho riscontrato che il TITAN ARMY P2710S consuma poco più di 36w con la retroilluminazione al massimo. Niente male.

L’alimentatore è esterno ed è di dimensioni piuttosto generose e, purtroppo, il monitor non è dotato di alcun sistema audio: una mancanza che per alcune persone potrebbe essere importante ma che, pensando ad un’utenza gaming, difficilmente avrà un grande peso.

Qualità video e funzionalità

In quanto a qualità video, ci rifacciamo all’introduzione della recensione: nonostante le sue caratteristiche siano decisamente rivolte al gaming, in linea del tutto generale a mio avviso il TITAN ARMY P2710S è uno di quei monitor che sì, offre prestazioni niente male, ma che potrebbe essere più che adatto anche ad un utilizzo domestico o di ufficio. Il pannello ha finitura opaca e riesce a gestire molto bene i riflessi, e la qualità costruttiva e le caratteristiche di questo monitor lo rendono un buon acquisto in entrambe le tipologie di utilizzo, purché non si abbiano pretese eccessive: è un prodotto ben bilanciato, realizzato bene e molto conforme alle specifiche dichiarate dall’azienda.

Appena acceso il monitor sono andato ad utilizzare i comandi inferiori per gestire l’OSD e sistemare le impostazioni di saturazione e contrasto, in quanto io le preferisco sempre più incisive per darmi un impatto maggiore durante il gaming o la visione di film. La luminosità massima è molto buona per un utilizzo interno ed il rapporto di contrasto di 1500:1 è leggermente superiore rispetto ai suoi diretti competitor della stessa fascia di prezzo, che in genere si fermano intorno ai 1000:1.

La vera limitazione sta nelle porte HDMI che non sono 2.1 ma 2.0, e che renderanno necessario il collegamento tramite DisplayPort qualora si voglia sfruttare tutti i 240 Hz. Sia chiaro, nulla di particolarmente fastidioso, ma in questo caso non si potrebbe connettere una consolle di ultima generazione tramite HDR né tantomeno sono riuscito ad andare a 240 Hz collegando il mio MacBook Pro M3 Max.

Molto buono l’OSD, che è il tipico menu che troviamo su praticamente tutti i monitor TITAN ARMY. Permette di gestire tutte le funzionalità integrate nel monitor, come l’HDR, il tempo di risposta, l’AdaptiveSync etc, ed anche di scegliere tra le diverse modalità preimpostate per il gaming. È un menu piuttosto basilare, è vero, però è molto semplice ed intuitivo e permette anche di gestire le diverse modalità a bassa emissione di luce blu.

Insomma, così come abbiamo detto praticamente per tutti gli altri monitor del brand che abbiamo provato, anche il TITAN ARMY P2710S si è confermato un prodotto ben bilanciato, ben calibrato, con un’immagine di qualità ed un ottimo tempo di risposta. Certo, non promette miracoli, ma alla fine fa quello che promette e lo fa anche bene.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo del TITAN ARMY P2710S è di 279,00 euro su Geekmall ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo in sconto con un coupon che farebbe scendere la cifra a 269,99 euro. Un prezzo che si può considerare ancora “economico” soprattutto tenendo presente quanto costano i monitor da gaming prodotti da brand più blasonati. Tutto sommato stiamo parlando di un buon monitor da gioco, in cui dato il prezzo i compromessi sono presenti, ma che alla fine fa bene ciò che promette.

Purtroppo non dispone di HDMI 2.1 ed il pannello IPS potrebbe soffrire un po’ di hosting e clouding, ma se si vuole comprare un monitor con un ottimo rapporto qualità/prezzo senza spendere cifre astronomiche, allora questo TITAN ARMY P2710S è un modello da tenere in considerazione.





N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all’acquisto, vi consigliamo di disabilitare l’AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le