Recensione TECLAST P50 AI: il tablet produttivo (ma super economico)

In un mercato sempre più affollato anche in ambito tablet, prendono sempre più piede senza grosse difficoltà i prodotti più economici: TECLAST nel settore non è assolutamente un nome nuovo, e anzi rappresenta uno dei brand più diffusi in ambito tablet economici, vista la lunga esperienza nella produzione di questo genere di prodotti.

Ne abbiamo provati tanti nel corso degli anni, e il nuovo P50 AI, dove AI sta proprio per intelligenza artificiale, rappresenta un passo in avanti per l’azienda che mai troppo si è dedicata alla realizzazione di funzionalità software, un aspetto spesso carente in questo segmento di mercato. Questo nuovo tablet, invece, fa seguito al P50 “standard” e ci aggiunge un paio di funzionalità software davvero interessanti e con un buon potenziale nell’uso di ogni giorno.

Recensione TECLAST P50 Ai

Design e materiali

TECLAST P50 Ai, come spesso accade nei prodotti dell’azienda, si presenta con un design curato seppur essenziale: appena lo prenderete in mano per la prima volta quasi non vi sembrerà di aver speso poco più di 100 euro, tanto è buono l’assemblaggio e la cura dei dettagli. I materiali prevalenti sono la plastica per i bordi e l’alluminio per la parte posteriore che, con la sua finitura opaca di color verde acqua, contribuisce a rendere il dispositivo davvero niente male, anche per il semplice colpo d’occhio.

Le dimensioni pari a 258 x 170 x 8.3mm e il peso di 540 grammi rendono il dispositivo, nel complesso, ben bilanciato e perfettamente maneggevole nell’uso di ogni giorno, pur trattandosi comunque di un tablet con diagonale pari a 11 pollici, quindi non proprio piccolissimo. Eccellente è, poi, la dotazione di ingressi e porte, una dotazione che ci fa rimpiangere quasi il passato per quanto completa (e del tutto non scontata per il periodo attuale); sui bordi, infatti, è presente un jack da 3.5mm per le cuffie, insieme ad uno slot microSD, doppio speaker e soprattutto ben due porte USB-C.

La cosa che più mi ha stupito, infatti, è stato trovare due porte USB-C a bordo, di cui una ad alta velocità utilizzabile anche come porta video, ciò significa che il tablet supporta senza problemi il mirroring dello schermo e, in caso di necessità, potrete collegarci uno schermo esterno per aprire a scenari di utilizzo differenti. Può sembrare un dettaglio irrilevante, ma a meno di 150 euro diventa una caratteristica decisamente da non sottovalutare. I tasti disponibili, invece, sono i canonici tre, due per la regolazione del volume ed uno per l’accensione e spegnimento del device.

Display

Se dovessi trovare il difetto principale di questo TECLAST P50 AI, certamente vi menzionerei il suo display; il brand ha fatto un buon lavoro implementando la frequenza di aggiornamento fino a 90Hz che, a mio dire, è diventato lo standard minimo di mercato, ma poi si è perso utilizzando un pannello LCD con risoluzione 800 x 1280 pixel che, praticamente, lascia vedere i pixel ad occhio nudo.

Il fatto è che, probabilmente, ad oggi siamo abituati a provare dispositivi con una risoluzione tanto alta che provare un tablet come questo ci fa perdere un po’ il contatto con la realtà, ma sono certo che TECLAST avrebbe saputo fare di meglio, anche a questo prezzo. Per carità, poi i colori sono anche buoni, il pannello è anche reattivo a livello di touchscreen, ma proprio in termini di brillantezza e di risoluzione avrei apprezzato qualcosa in più. Ad ogni modo se dovete usarlo per regalarlo magari a vostro figlio meno che adolescente, o usarlo per navigare online al posto dello smartphone, non dovrete affrontare grosse rinunce.

Hardware e prestazioni

Il cuore pulsante del TECLAST P50 AI è l’AllWinner A733 Octa-Core, una CPU che di certo non brilla per le grandi performance ma che, nel complesso, è in grado di fare il suo dovere, soprattutto se è accoppiata comunque a 6GB di memoria RAM, che possono essere estesi virtualmente con 10GB ulteriori a supporto. Lo storage interno è di 128GB UFS 3.0, espandibile fino a 1TB con l’ingresso microSD dedicato.

Praticamente parlando, tolti i primi istanti subito dopo l’accensione del dispositivo, dove è necessario un po’ più di tempo rispetto a prodotti più performanti, onestamente non ho avuto difficoltà con questo P50 AI di TECLAST. Il tablet è piuttosto reattivo durante l’utilizzo delle principali app di uso giornaliero, tra cui il brower preinstallato, ma anche le varie app del calibro di Facebook, Netflix e molto altro. Anche nei giochi, quelli con una grafica non troppo elaborata, potrete dormire sonni tranquilli, soprattutto nel caso in cui state valutando l’acquisto del dispositivo per un bambino, per cui lui sarebbe pressochè perfetto.

E’ proprio a proposito di Netflix che sono rimasto piacevolmente sorpreso: il tablet, infatti, supporta i DRM Widevine L1 per lo streaming a massima risoluzione dalle varie piattaforme, dettaglio decisamente non convenzionale per i prodotti economici come questo. A livello di connettività, invece, è presente il Wi-Fi ax, unito al GPS e al Bluetooth 5.4; manca lo slot per SIM, ma onestamente non me lo sarei aspettato in questa fascia di prezzo.

Software

Il software, che solitamente in questo segmento di mercato non riveste chissà quale importanza, questa volta (per lo meno su questo modello) riveste un ruolo centrale; sì, perchè il P50 esisteva già sul mercato, ma TECLAST ha lanciato questa variante AI proprio aggiungendo alcune funzionalità a livello software che potrebbero tornare utili a qualcuno. La versione di Android a disposizione di TeclastOS è la 15 con patch di sicurezza aggiornate al mese di novembre, nonostante il lancio sul mercato sia più recente; al di là di questi dettagli, però, il sistema operativo gira bene ed è piuttosto fluido (in relazione anche all’hardware, ovviamente).

L’interaccia grafica non è delle più accattivanti, ma di fatto funziona bene quindi non c’è tanto da recriminarli. Le funzionalità AI introdotte a bordo, invece, sono principalmente quattro, AI Video Upscaling, che aumenta la risoluzione dello schermo in determinate app per migliorarne la qualità, AI Posture Awareness che da suggerimenti durante l’utilizzo sulla postura migliore da assumere per non avere affaticamenti, AI Gesture Control che permette di controllare il dispositivo con i gesti senza toccare lo schermo e AI Text Extraction, che offre la possibilità di estrarre in modo molto preciso dei testi da una foto, editarli, copiarli e condividerli altrove.

Diciamo che di tutte queste funzionalità, le più utili sono le ultime due, e a onor del vero l’estrazione dei testi e il riconoscimento degli stessi è davvero precisa e accurata, mentre le altre funzionalità sono sicuramente da ritenersi un palliativo. E’ presente, inoltre, anche la modalità PC che consente di gestire la registrazione dlelo schermo delle singole app, oltre che il multi-windows in modo più efficace, grazie all’ausilio anche di tastiere e mouse senza fili abbinabili.

Fotocamera

Sui tablet economici, le fotocamere sono spesso una soluzione di emergenza, e il Teclast P50 AI non fa eccezione. La sua fotocamera frontale da 5 MP produce immagini non propriamente perfette e un po’ rumorose, con una qualità simile anche nella registrazione video, che raggiunge al massimo la risoluzione di 720p. La fotocamera principale ha una risoluzione di 13 MP e, a differenza di quella frontale, è dotata di flash LED e autofocus.

A prima vista, le foto scattate sembrano accettabili sia per il segmento di mercato che per il dispositivo in sè, seppur i colori risultino a volte un po’ spenti e i dettagli poco definiti. Insufficienti i risultati con poca luce, dove il flash non riesce a dare il meglio di sè, producendo comunque delle foto piuttosto essenziali. Stesso discorso in tutto e per tutto anche per i video, che vengono registrati in FullHD 30fps.

Autonomia

La batteria da 7000 mAh del Teclast P50 offre una buona autonomia, adeguata alla dotazione hardware e al prezzo del dispositivo; nei test effettuati con navigazione web, consultazioni di documenti e slide, il tablet ha raggiunto quasi 10 ore di utilizzo continuo, mentre nella semplice riproduzione in loop di un video HD è riuscito ad ottenere anche qualcosina in più.

Prezzo e considerazioni

TECLAST P50 AI arriva ufficialmente in offerta su Amazon a circa 130 euro, anzichè i 160 previsti da listino; il rapporto qualità prezzo, come spesso già visto nei prodotti dell’azienda, è piuttosto forte, con un tablet che si presta come valido compagno di avventura un po’ in tutti gli scenari di utilizzo.

Che voi vogliate acquistarlo per vostro figlio, o che vogliate acquistarlo per vederci Netflix, il TECLAST P50 AI può rappresentare una scelta buona per questi scenari; l’unico difetto è la risoluzione del display, ma se non avete grosse pretese, per il prezzo a cui è venduto, certamente potrete dire di aver fatto un buon affare, questo è garantito.

