Recensione SwitchBot K10+ Pro Combo: la stazione all-in-one per la pulizia della casa

La pulizia delle nostre case è sempre più affidata a dispositivi smart che possono aiutare a mantenere il pavimento pulito senza grossi interventi da parte nostra. C’è anche chi, però, ama rimuovere anche il più piccolo granello di polvere in modo manuale e per questo sceglie le aspirapolvere di nuova generazione. Ma se vi dicessimo che da oggi è possibile avere entrambi in un unico pacchetto? Con il nuovo Switchbot K10+ Pro Combo, infatti, è possibile combinare il meglio dei due mondi per avere sempre a disposizione il proprio metodo di pulizia preferito. Scoprite tutti i dettagli in questa nostra recensione!

Recensione SwitchBot K10+ Pro Combo

Design e materiali

SwitchBot K10+ Pro Combo è composto essenzialmente da tre componenti: il piccolo robot aspirapolvere K10+ Pro, la FusionBase e il Vacumm senza fili. Tutti e tre gli elementi vantano una livrea bianca satinata, con inserti grigi e neri che donano un tocco di eleganza a tutto il pacchetto di pulizia, con gli strumenti e le spazzole aggiuntive che riprendono le stesse colorazioni per mantenere l’armonia cromatica. La FusionBase si sviluppa in altezza, con il corpo centrale che funge da raccoglitore di sporcizia auto-svuotante (con sacchetto da 3 litri), mentre la parte superiore accoglie il Vacuum quando è a riposo o in fase di pulizia e ricarica. Alla base, invece, c’è l’alloggiamento per il robot aspirapolvere, con due ganci per il “docking” ed un bocchetta centrale per lo svuotamento del serbatoio interno.

L’assemblaggio del kit è piuttosto semplice: in confezione infatti è tutto già pronto all’uso, mentre all’utente viene richiesto soltanto l’installazione di quattro viti nel vano superiore della FusionBase, per assicurare una solida stabilità all’alloggiamento del vano per lo svuotamento e la ricarica del Vacuum. La base di appoggio è dotata anche di un distanziatore, che aiuta a posizionare la FusionBase alla corretta distanza dal muro, in modo da avere lo giusto spazio per il posizionamento del Vacuum con tanto di asta e spazzola installata. Il cavo di alimentazione è integrato direttamente nella base ed offre una lunghezza di 1 metro e mezzo: se non avete una presa nelle immediate vicinanze della posizione dove volete installare il kit, allora sarà meglio munirsi di una prolunga.

Il Vacuum sorprende per il suo design con impugnatura a cilindro: contrariamente a quanto visto fino ad oggi con i principali brand, SwitchBot ha scelto di non optare per un design a pistola e la scelta potrebbe davvero aver ripagato. Il Vacuum, infatti, risulta incredibilmente leggero e maneggevole da operare, complice anche un vano raccogli-polvere piuttosto compatto. Anche con l’asta d’estensione e le spazzole installate, manovrare questo aspirapolvere è davvero molto semplice ed adatto anche a chi non ha particolare forza nelle braccia. Sul manico, inoltre, sono posizionati gli unici due pulsanti: uno per l’accensione e l’altro per la regolazione della potenza (basso, medio, alto).

Il robot aspirapolvere K10+ Pro, invece, è sicuramente il più piccolo che abbiamo mai visto: se da un lato questo può essere considerato un difetto, in quanto a capacità del vano raccogli-polvere e batteria, dall’altro la sua agilità è un incredibile punto di forza. Con una scocca così ridotta, infatti, questo robot può infilarsi praticamente ovunque senza effettuare manovre che per altri dispositivo potrebbero essere necessarie. Il robot, quindi, è agile e veloce ed in grado di pulire e lavare con grande precisione: il dispositivo, infatti, è munito di una singola spazzola rotante, mentre è possibile applicare sul retro un mop bagnato o umido usa-e-getta per trasformarlo in un robot lavapavimenti.

In confezione sono inclusi anche diversi accessori, tra cui una spazzola anti-tangle con luce LED per evidenziare meglio la sporcizia sul pavimento, una spazzola riservata a tappeti e divani, una per le feritoie ed una anti-acari. Per il robottino, invece, sono presenti una spazzola di ricambio e ben 30 mop umidi usa-e-getta per la funzione lavapavimenti: nonostante sia consigliato utilizzare quelli di SwitchBot, nulla vieta di agganciare allo strumento anche dei panni umidi di altri brand, visto che non è presente alcun tipo di aggancio proprietario che lo impedisce (e questo è un vantaggio non da poco).

Funzionamento e pulizia

Del robottino K10+ Pro abbiamo già abbondantemente parlato nella nostra recensione dedicata, quindi ci limiteremo a dire che offre un’aspirazione di 3000 Pa, quattro modalità di aspirazione (Quiet, Standard, Strong e Max), una batteria da 3200 mAh in grado di assicurare una pulizia di circa 100 metri quadrati senza alcuna difficoltà ed una velocità che difficilmente gli altri robot di dimensioni più grandi sono in grado di raggiungere. Il robot, quindi, anche in questa sua versione combo è pienamente promosso, soprattutto in ambienti piccoli e con la possibilità di sfruttare la base auto-svuotante con una maggiore capienza.

La vera novità di questo kit Combo, infatti, è rappresentata dalla FusionBase e dal Vucuum senza fili. La docking station, come accennato in precedenza, è semplicissima da assemblare e assolve in modo perfetto al suo compito: tenere tutti gli strumenti alloggiati e in ordine, e ovviamente svuotare i serbatoi interni dei dispositivi per immagazzinarli nel proprio. Con un serbatoio a sacchetto da 3 litri, infatti, questo dispositivo può conservare sporcizia per circa 70 giorni di utilizzo, prima di dover necessariamente buttare il sacchetto. Lo svuotamento può avvenire sia in modo automatico, sia tramite l’app oppure con comando manuale: per quanto riguarda il Vacuum, infatti, basterà riporlo sulla base e premere il pulsante con inserti rossi posizionato lungo il cilindro per avviare immediatamente lo svuotamento.

Il Vacuum, d’altro canto, offre una potenza di aspirazione pari a 20.000 PA (200W 18.5V) per poter effettuare pulizie profonde anche in una sola passata. Il serbatoio è piuttosto piccolo (circa 1 litro), ma lo svuotamento in appena 7 secondi permette di ripartire con le pulizie in men che non si dica. Molto buone, invece, le spazzole: quella con luce a LED evidenzia bene la sporcizia presente sul pavimento e la testa flessibile permette di raggiungere punti e posizioni che altrimenti sarebbero impossibili da pulire. Buona anche la pulizia con le spazzole aggiuntive, che rendono il dispositivo particolarmente versatile e adatto davvero ad ogni esigenza.

L’aspirapolvere, inoltre, è dotato di una batteria da 2.200 mAh che assicura almeno 35 minuti di pulizia alla potenza più bassa. Salendo di livello, invece, è possibile ottenere fino a 20 minuti di autonomia con l’intensità media e 10 minuti con la potenza massima. L’autonomia può variare, tuttavia, anche a seconda della spazzola montata: la differenza, però, si aggira sempre intorno a pochi minuti e non si discosta mai in modo significativo dai dati che vi abbiamo appena fornito. Per la ricarica della batteria, invece, sono richieste circa 2 ore e mezza.

SwitchBot K10+ Pro Combo può essere controllato anche interamente dall’app SwitchBot: dopo aver fatto il primo accoppiamento verrete quasi sicuramente accolti dai classici aggiornamenti firmware, che in questo caso saranno davvero molto veloci per fortuna. Le funzioni di K10+ Pro possono essere interamente controllate dall’app, come evidenziato anche nella recensione dedicata, mentre per quanto riguarda il vacumm è possibile monitorare lo stato della manutenzione e della batteria, oltre ad effettuare lo svuotamento del serbatoio da remoto.

Recensione SwitchBot K10+ Pro Combo: prezzo e considerazioni

Se avete un piccolo appartamento, SwitchBot K10+ Pro Combo è assolutamente il kit di pulizia all-in-one che fa al caso vostro. Il piccolo robot aspirapolvere può arrivare praticamente ovunque e pulire casa quando non ci siete, mentre per la pulizia manuale l’aspirapolvere senza fili svolge un ottimo servizio di rimozione di polvere e sporcizia. Avere a disposizione una base con cui tenere tutto ordinato e pulito, invece, è forse il pezzo forte di questo prodotto: la FusionBase, infatti, funziona bene ed evita di doversi sporcare le mani con lo svuotamento dei serbatoi di Vacuum e robot.

Il prezzo non è basso, ma se vi aspettate cifre esorbitanti rimarrete piacevolmente sorpresi: questa soluzione completa per la pulizia della casa, infatti, viene proposta ad un prezzo di listino di 799.99€, che grazie all’offerta lancio di Switchbot scende ad appena 639.99€ grazie al coupon che trovate direttamente nella pagina di Amazon. Un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire se si vuole portare a casa un sistema di pulizia completo adatto alle abitazioni di dimensioni un po’ più contenute.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

SwitchBot K10+ Pro Combo Robot Vacuum con Dual Auto-Empty Dock per 70 giorni di pulizia, Aspirapolvere Senza Filo con Luci LED per la Pulizia dei Capelli... 639,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 10/02/2025 16:55

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le