Recensione Redmi Note 14 Pro+: più potenza e ricarica veloce, ma si poteva fare di più

Non c’è niente da fare, se c’è una serie che viene presentata sempre nello stesso periodo è la storica serie Redmi Note, fortunati dispositivi di fascia media Made by Xiaomi che devono il loro successo alla capacità del brand di riuscire a soddisfare una vasta fascia di prezzo e necessità degli utenti.

Ebbene, anno nuovo Redmi nuovo: è il momento del Redmi Note 14 Pro+ o, la punta di diamante della serie Note, che arriva con una novità interessante ma rispetto alla versione che abbiamo visto in Cina viene un po’ castrata soprattutto nel comparto fotografico.

Recensione Redmi Note 14 Pro+

Design e materiali

Anno dopo anno, Redmi fa passi in avanti in quanto a design: lo abbiamo visto nel Note 12 Pro, e lo ri-notiamo nel Redmi Note 14 Pro+. Aspetto e materiali di costruzione sono decisamente vincenti e da un punto di vista di touch and feel e di estetica, va ammesso che Xiaomi ha fatto davvero un ottimo lavoro. Il bordo è in alluminio, il vetro anteriore è un Gorilla Glass Victus 2, quello posteriore invece è un Gorilla Class 7i. Parliamo quindi di una qualità costruttiva che in genere si trova in prodotti molto più costosi.

Nonostante le dimensioni importanti, l’ergonomia generale dello smartphone è buona (anche grazie ai bordi curvi) ed il camera bump è posizionato centralmente ed è caratterizzato da uno spessore che sicuramente non passerà inosservato. Ma se la comodità è assicurata proprio da questa curvatura molto spinta, in realtà la scelta di puntare a linee così marcate genererà dei riflessi lungo i bordi dello smartphone (sia anteriori che posteriori), che non a tutti potrebbero piacere.

Redmi Note 14 Pro+ poi fa un grande passo in avanti anche per quanto riguarda le certificazioni: non solo è certificato IP68 per la resistenza ad acqua e polvere, ma quest’anno alla lista si aggiunge anche la certificazione IP69 che lo rende resistente anche a getti di vapore da tutte le direzioni ad una temperatura di 80°.

Display

Una delle caratteristiche del Redmi Note 14 Pro+ che più spiccherà “all’occhio” appena acceso il dispositivo è senza dubbio il display. Il pannello è un OLED da 6.67 pollici con risoluzione 1.5K, 120 Hz e compatibile con Dolby Vision ed HDR10+. La luminosità di picco è di 3000 nit ed è inutile girarci intorno: è un signor pannello, il cui touch screen è molto reattivo e con cui si digita anche molto bene.

Le immagini sono ben calibrate, i neri profondi e i colori saturi il giusto ma, per i più esigenti, tramite le impostazioni è possibile gestire tutti i parametri relativi al colore, compreso il punto di bianco etc. Peccato però che, come al solito, in alcuni casi i menu potrebbero non sembrare molto chiari, soprattutto agli utenti meno esperti.

Fotocamere

Ora, lato fotocamere c’è ben poco da dire: in tutta sostanza la versione global del Redmi Note 14 Pro+ continua ad avere gli stessi sensori che abbiamo visto nel 12 Pro+. Peccato che il brand abbia fatto questa scelta, ma va detto che ormai si tratta di un trittico di fotocamere ben rodato ed ottimizzato lato software.

La principale è una 200 megapixel f/1.65 stabilizzata otticamente, affiancata da una ultra-wide da 8 megapixel f/2.2 ed una macro (inutilissima) da 2 megapixel. Il sensore principale è molto interessante e permette di realizzare ottimi scatti praticamente in ogni condizione di luce, anche grazie ad un buon software di elaborazione. La gamma dinamica è ben gestita, i colori sono saturati il giusto, insomma è un buon sensore che, però, è affiancato da un’ultra-wide troppo poco risoluta, il cui gap qualitativo è palese soprattutto negli scatti notturni.

Perché è proprio l’ultra-wide la fotocamera che a nostro avviso fa peggio, con immagini caratterizzate da una bassa risoluzione e poca nitidezza sui bordi. Insomma, il nostro consiglio è quello di utilizzarla solo per foto in condizioni di buona luminosità.

Discreti i selfie realizzati dalla frontale da 20 megapixel, nella media della fascia di mercato i video, che possono essere registrati alla risoluzione massima 4k a 30 fps, ma che consigliamo di registrare a 1080p per una stabilizzazione più efficace.

Hardware e prestazioni

Lato hardware c’è una grande novità per la famiglia Redmi: l’utilizzo di un processore Qualcomm. A bordo del Redmi Note 14 Pro+ troviamo infatti uno Snapdragon 7S Gen3, un soc piuttosto recente prodotto da TSMC a 4nm che – almeno sulla carta – non è niente male per la fascia di prezzo a cui è venduto lo smartphone.

Le prestazioni sono buone, dopo un ultimo aggiornamento software il brand ha risolto parte dei micro-lag che abbiamo rilevato inizialmente, e quando allo smartphone vengono richieste risorse importanti il sistema tende a reggere bene e porta ad esecuzione tutte le richieste.

Le memorie però sono un po’ lente per un dispositivo di questa generazione. Lo spazio interno è da 256 GB o 512 GB ed è di tipo UFS 2.2, mentre la RAM è di 8 GB o 12 GB di tipo LPDDR4X.

In quanto a ricezione dobbiamo sottolineare che il Redmi Note 14 Pro+ non si è sembrato proprio il massimo, mentre il sensore di prossimità non funziona molto bene. Bene invece il sensore per le impronte digitali che è di tipo ottico ed è integrato nel display, così come l’unica audio stereofonica che è affidata a due speaker molto potenti in grado di riprodurre un suono molto corposo.

Software

Redmi Note 14 Pro+ arriva animato da Android 14 personalizzato dalla HyperOS, niente Android 15 quindi, ma lo smartphone verrà comunque aggiornato per 3 anni di update Android e 4 anni di patch di sicurezza.

Da un punto di vista puramente grafico le novità sono poche, ormai conosciamo bene HyperOS e sappiamo quanto il brand non abbia voluto rivoluzionare l’interfaccia grafica puntando perlopiù all’ottimizzazione profonda del sistema operativo. Quello che va detto è che su questo smartphone le pubblicità invasive tipiche della MIUI non ci sono e che il dispositivo è ricco di funzionalità AI:

App Note: riepilogo AI, formattazione AI, correzione di bozze AI, traduttore AI

App Galleria: espansione immagine AI, Gomma AI Pro, filmati AI

Registratore: trascrizione da voce a testo, riconoscimento del parlante, generatore di riepiloghi, traduzione

Sottotitoli AI: trascrizione in tempo reale e traduttore

Interprete: traduttore in tempo reale durante conversazioni faccia a faccia, telefonate o riunioni

Cerchia e cerca

Per il resto è la solita HyperOS, un’interfaccia grafica molto ottimizzata e personalizzabile, adatta anche agli utenti meno esperti che, però, su questo Redmi Note 14 Pro+ ogni tanto soffre qualche micro-lag, ma nulla di particolarmente fastidioso

Autonomia e ricarica

La batteria è da 5110 mAh e garantisce un’autonomia più che sufficiente anche attivando la modalità prestazioni. Le ore di display acceso non scendono mai sotto le 7 ed anche se manca la ricarica wireless, Redmi Note 14 Pro+ si può ricaricare velocemente a ben 120 watt.

In sostanza, per una ricarica completa dallo 0% al 100% lo smartphone ci impiegherà circa 20 minuti, il che non è niente male considerando che ci sono prodotti molto più costosi che ad oggi fanno molto peggio.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale del Redmi Note 14 Pro+ è di 499,90 euro per la versione 8/256 e di 529,90 euro per la versione 12/512. Cifre piuttosto alte per uno smartphone che nel complesso può essere giudicato “sufficiente” ma che non brilla in nessuna delle sue caratteristiche se non nello schermo. Purtroppo nella versione Global il brand non ha introdotto tutte quelle novità integrate in Cina che rendevano lo smartphone molto più interessante, come un comparto fotografico migliore o l’utilizzo delle nuove batterie silicio-carbonio.

E qualora si volesse un’alternativa, in casa Xiaomi ce ne sono parecchie come ad esempio i nuovi POCO X7 e POCO X7 Pro.





