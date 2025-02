Recensione NEWTRAL MagicH-BPro: la sedia da ufficio “magica” che ti farà dire addio al mal di schiena

Una cosa è certa, quando si parla di sedie NEWTRAL fa sul serio. Lo abbiamo visto in praticamente tutti i prodotti che il brand sta vendendo ormai da tempo in Europa, e lo ritroviamo nella NEWTRAL MagicH-BPro, una sedia da ufficio che può essere considerata quasi di design, ma che nasconde una trovata “geniale” per ridurre il mal di schiena a tutte quelle persone che passano ore ed ore sedute al computer.

Eh già, perché la caratteristica che rende quasi unica questa sedia da ufficio è un supporto lombare che si regola da solo e che segue automaticamente il movimento della zona lombare fornendo un supporto costante in ogni momento.

Recensione NEWTRAL MagicH-BPro: l’unica sedia da ufficio con il supporto lombare auto-regolante

Videorecensione NEWTRAL MagicH-BPro

Unboxing e montaggio

La confezione della NEWTRAL MagicH-BPro non è diversa da quelle di una qualsiasi sedia da gaming. È grande, pesa circa 28 kg, ed il prodotto arriva da assemblare diviso in blocchi: la seduta, lo schienale ed i diversi accessori. Al suo interno, come tradizione vuole, sono presenti tutti gli accessori per riuscire a montarla, compreso un manuale con istruzioni molto semplici da seguire.

Nonostante si tratti di una sedia da ufficio molto solida e relativamente pesante, assemblare la NEWTRAL MagicH-BPro è più semplice rispetto alla stragrande maggioranza degli esponenti della categoria. Resto dell’idea che per un montaggio più comodo è sempre preferibile portare avanti la procedura in due persone, ma con questo modello non ho sentito molto questa necessità: il montaggio è veloce e piuttosto semplice.

Design e materiali

Come già detto, la NEWTRAL MagicH-BPro sembra quasi una sedia di design. È il modello più avanzato della lineup del brand (da questo la dicitura “Pro”) nonché il modello più personalizzabile: ha ad esempio un supporto per il collo e la testa che può essere regolato in avanti e dietro, il poggiatesta può essere inclinato fino a 51 gradi e può essere esteso ad un’altezza di 15 centimetri, le gambe della sedia sono in alluminio (a differenza del ferro che si trova nella stragrande maggioranza dei suoi competitor) e lo stile generale della sedia è molto minimalista.

La seduta è ergonomica e avvolta da un tessuto molto piacevole al tatto, mentre lo schienale ed il poggiatesta sono realizzati con una struttura in plastica sulla quale è stato posizionato uno strato in tessuto forato, quasi trasparente, che permette un’ottima traspirazione. L’unico “contro” della scelta di questa tipologia di materiale è che tende a raccogliere più facilmente polvere e peli di animali domestici.

C’è poi il nuovo supporto lombare, che fa benissimo il suo dovere. Si può regolare in altezza grazie a due cursori di plastica ed integra un sistema a molle con il quale spinge la colonna vertebrale, che non solo è molto resistente ma che è anche possibile personalizzare utilizzando un regolatore circolare posizionato proprio nella parte posteriore dello schienale della sedia.

Ha anche un supporto per le gambe che permetterà di stendersi quasi totalmente, ma ciò che non mi ha fatto impazzire sono i braccioli. Possono essere regolati in altezza fino a 7 centimetri, possono essere spostati orizzontalmente di 5 centimetri in avanti e indietro e possono essere ruotati di 20 centimetri sull’asse verticale. Il problema principale è che tutto il meccanismo di regolazione è troppo “leggero” e potrebbe capitare che con una leggera spinta si muova uno dei braccioli che, tra le altre cose, potrebbero non essere totalmente simmetrici tra loro.

NEWTRAL MagicH-BPro, poi, ha anche un accessorio opzionale che potrebbe risultare particolarmente comodo qualora si utilizzasse la sedia con il supporto per le gambe e con una leggera inclinazione: è un supporto per laptop, tablet e addirittura i bicchieri, che può essere montato ad incastro sui braccioli.

Ad ogni modo, nonostante non costi poi chissà quanto, la NEWTRAL MagicH-BPro e non mostra la minima incertezza anche con i movimenti più bruschi purché, come al solito, si faccia molta attenzione ad avvitare come si deve tutte le viti, in modo da evitare che con le vibrazioni possano uscire dal proprio vano.

Buona anche la qualità delle cuciture che, dopo di mesi di utilizzo, non hanno mostrato alcun segno di cedimento. Infine, la corsa delle ruote è fluida e scorrevole ed il tessuto traspirante della seduta tende a ridurre al massimo il sudore.

Comodità e seduta

Chiunque sia abituato alle sedie da gaming, inizialmente potrebbe avere qualche difficoltà ad abituarsi alla seduta della NEWTRAL MagicH-BPro. Ed il motivo è presto detto: l’impostazione generale dei una sedia da ufficio è molto diversa da quella che si trova nelle sedie da gaming. Perché se le seconde sono molto più avvolgenti, una sedia da ufficio ha come primo scopo la comodità e l’ergonomia.

Ma, anche in questo caso, una volta provata una sedia del genere, difficilmente si riuscirà a tornare indietro. Ed è così nonostante la forma ergonomica della seduta potrebbe dare inizialmente fastidio: la realtà dei fatti è che la NEWTRAL MagicH-BPro è stata disegnata per ottimizzare la posizione in seduta di praticamente ogni parte del corpo, gambe comprese, che vengono guidate nella giusta posizione tramite delle forme ondulate presenti proprio nella zona inferiore della poltrona.

Lo schienale si può regolare tra i 96° ed i 136°, ed anche l’altezza della seduta è regolabile. Molto bene anche il range di regolazione del supporto lombare, che ho trovato personalizzabile in un modo più che adatto sia alle persone basse che a quelle più alte.

E sempre a differenza delle sedie da gaming, quando ci si siede sulla NEWTRAL MagicH-BPro non si ha mai la sensazione di rigidità della struttura. Sia chiaro, la struttura è solidissima, ma la seduta è stata egregiamente imbottita in modo rendere il meno stancanti possibili le ore che si passano al computer.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo di vendita della NEWTRAL MagicH-BPro è di 269,00 euro ma, tramite il box in basso, potrete acquistarla con un coupon sconto che farebbe scendere la cifra a 254 euro su Geekbuying, con la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. È una cifra importante, è vero, ma la qualità della sedia è molto alta ed il supporto lombare è la svolta per chi passa ore ed ore al computer.

Peccato per i braccioli, che sono sempre il punto più debole di questa categoria di prodotto: se il brand avesse messo lo stesso impegno e la stessa qualità anche in questo piccolo particolare, ci troveremmo al cospetto di un best-buy.





