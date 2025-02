Recensione HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2025): il RE assoluto dei tablet

Negli ultimi anni, il mercato dei tablet ha subito un’evoluzione significativa, con dispositivi sempre più potenti e versatili che si avvicinano alle funzionalità di un vero e proprio laptop. HUAWEI, azienda leader nel settore tecnologico, ha costantemente innovato con la sua serie MatePad Pro, proponendo modelli che combinano eleganza, prestazioni e un’esperienza utente all’avanguardia.

Il MatePad Pro 13.2 (2025) è l’ultima incarnazione di questa filosofia, un dispositivo che, non vi nascondo, apparentemente è praticamente identico al modello dello scorso anno e, non ultimo, al modello lanciato qualche mese fa, che però si distingue esternamente per lo schermo di 1 pollice più piccolo. Lui, con uno schermo OLED da 13.2 pollici, un processore di ultima generazione e un ecosistema software ottimizzato, è progettato per soddisfare le esigenze di professionisti, creativi e utenti avanzati grazie alla presenza di una stylus ben ottimizzata e di una tastiera magnetica niente male.

Recensione HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2025)

Design e materiali

Dalla premessa iniziale il concetto è chiaro: questo nuovo HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2025) a livello estetico e costruttivo è praticamente identico al modello dello scorso anno, perciò se avete già letto o visto la recensione del predecessore, vi preannuncio che le somiglianze saranno un bel po’ su questo fronte.

Anche in questa generazione di MatePad Pro ciò che si riscontra è la solita abilità di HUAWEI nella realizzazione di dispositivi inattaccabili in quanto a design e lavorazione dei materiali. Il Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) si conferma un tablet sorprendentemente sottile con uno spessore di soli 5.5 mm e un peso contenuto di circa 580 grammi, nonostante appartenga quasi alla categoria dei notebook più che a quella dei tablet.

Aspetto che lascia sempre un po’ perplessi in una costruzione pressocchè perfetta è la cornice interamente in plastica, a differenza del retro che è caratterizzato da un rivestimento in fibra di vetro che dona al tablet un aspetto metallico, creando così un interessante compromesso tra leggerezza e stile sofisticato.

Si aggiunge alla lista anche una colorazione, che riprende quella già vista nel modello 12.2 provato pochi mesi fa, molto chiara e quasi tendente al dorato per certi versi che, soprattutto quando abbinata agli accessori bianchi, crea delle finiture e degli accoppiamenti veramente molto piacevoli da vedere. Ma d’altronde, ragazzi, stiamo parlando sempre di HUAWEI che, se non fosse per le questioni burocratiche, sarebbe a mio parere ancora il brand N.1 del settore, tra smartphone, tablet e anche alcuni modelli di computer.

Un’altra scelta interessante riguarda i metodi di sblocco: mentre il tablet dello scorso anno si fermava al solo sblocco facciale, peraltro ben funzionante, in questa nuova generazione HUAWEI integra un sensore di impronte digitali che funziona alla perfezione ed è reattivo quanto quello di uno smartphone, senza nessuna rinuncia. Ciò che mi rende perplesso è, in effetti, la sua comodità di utilizzo negli scenari di ogni giorno, ma probabilmente è solo una questione di abitudine, che io non ho fatto in tempo ad affinare per via dei miei pochi giorni di utilizzo.

Durante questi giorni ho avuto modo di provare anche il kit completo di accessori offerti da Huawei, che include la Smart Magnetic Keyboard e la M-Pencil; al momento in cui sto scrivendo questa recensione non conosco ancora le promozioni di lancio, ma si tratta di accessori venduti separatamente che, però, spesso vengono inclusi nella dotazione base del tablet, arricchendo in modo importante il corredo.

La M-Pencil di terza generazione in particolare, si distingue per un’esperienza di scrittura e disegno estremamente precisa, grazie a ben 16.384 livelli di sensibilità alla pressione, rispetto ai meno di 5000 disponibili in altri dispositivi. Se già l’anno scorso ero rimasto letteralmente incantanto dalla fluidità del sistema realizzato da HUAWEI, quest’anno questo incremento si traduce in una resa ancora più fine delle sfumature e delle variazioni di linea, come si nota utilizzando la matita nelle app GoPaint preinstallata a bordo, ricchissima di funzionalità e dettagli utili per chi mastica il disegno artistico; ciò consente agli utilizzatori finali, mi viene da pensare ad artisti o anche tatuatori, ad esempio, di esprimere la propria creatività in maniera estremamente naturale.

Nessuna novità degna di nota, invece, nella Smart Magnetic Keyboard che resta pressochè invariata; da un lato, una copertura posteriore con un supporto magnetico che si fissa saldamente al retro del MatePad, e dall’altro, una tastiera dotata di una disposizione dei tasti che richiama quella di un laptop.

La corsa dei tasti risulta piacevole e precisa, mentre il touchpad cliccabile, supportato da un sistema di navigazione basato su gesti intuitivi, consente di controllare il dispositivo senza dover necessariamente toccare lo schermo, ottimizzando così il flusso operativo durante le sessioni di lavoro. Si tratta sempre di accessori NearLink che si collegano in modo autonomo ed istantaneo al tablet, senza nessuno smanettamento di troppo.

Per quanto riguarda la disposizione degli elementi fisici, il design del MatePad Pro 13.2 è studiato nei minimi dettagli: sul lato corto sinistro troviamo il tasto di accensione affiancato da due altoparlanti, mentre sul lato corto destro sono posizionati altri due speaker insieme al connettore USB-C per la ricarica. Il regolatore del volume, invece, è situato sul lato lungo destro, mentre mancano connessioni cablate per le cuffie (nessun jack da 3,5 mm) e slot per le SIM, in quanto il dispositivo non supporta la connettività mobile nativa né in formato fisico né virtuale.

Un ulteriore elemento di spicco riguarda il comparto audio: HUAWEI ha continuato ad investire notevolmente in questa direzione, dotando il tablet di un sistema sonoro davvero potente. Grazie a un array di sei altoparlanti multidriver e un’accurata messa a punto del campo sonoro stereo, il MatePad Pro 13.2 è in grado di offrire un’esperienza audio coinvolgente e di alta qualità, al pari di pochissimi altri player sul mercato.

Display

Ancora una volta il display si conferma l’aspetto che maggiormente mi ha colpito di questo tablet HUAWEI. Il suo straordinario display OLED da 13.2 pollici con risoluzione 2.8K offre una resa cromatica che coniuga vivacità e naturalezza per un’esperienza multimediale superiore, difficilmente eguagliabile dagli altri dispositivi attualmente sul mercato.

In termini di specifiche tecniche non ci sono novità, anche questa volta il tablet è capace di raggiungere una luminosità massima di 1.000 nits in HDR e fino a 800 nits nel’uso tradizionali, superando persino i modelli di punta di marchi come Apple e Samsung. Resta la frequenza di aggiornamento fino a 144Hz, ideale per sfruttare al massimo il tablet anche in ambito produttivo.

Anche questa generazione si distingue per la finitura PaperMatte del display, ovvero opaco, dettaglio che rende questo display una vera goduria sotto tutti i punti di vista, almeno per mio gusto personale. L’unico dettaglio che l’anno scorso mi aveva lasciato perplesso era il trattamento anti impronte dello schermo che lasciava veramente a desiderare; quest’anno la situazione è parzialmente migliorata, con un display che continua sempre ad attirare impronte e segni durante l’utilizzo, ma che in compenso si pulisce molto più facilmente anche grazie al pannetto che HUAWEI include in confezione.

Il tallone d’Achille per questo display, ovviamente, non può che restare sempre l’assenza delle certificazioni DRM di Google che impedisce di riprodurre a massima risoluzione i contenuti delle principali piattaforme di streaming online, ed è frustrante, poichè il display è davvero una bomba e poterlo sfruttare al massimo sarebbe l’ideale su tutti i fronti.

Hardware e prestazioni

Come spesso accade nei prodotti di nuova generazione di HUAWEI, non ci sono grossi stravolgimenti in ambito hardware, ma soprattutto la gran parte dei dispositivi utilizza chipset prodotti direttamente in casa. Il nuovo MatePad Pro 13.2 (2025), infatti, monta il processore Kirin 9020, l’ultima evoluzione della linea Kirin di HUAWEI, che sfrutta un’architettura multi-core studiata per offrire prestazioni fluide e reattive. Supportato da 12GB di RAM LPDDR5 a 3200Mhz e una generosa memoria interna da 512GB, il tablet gestisce senza sforzo operazioni complesse e carichi di lavoro intensi, garantendo un’esperienza d’uso impeccabile in ogni scenario.

A differenza di quanto siamo soliti fare con i dispositivi che riceviamo in prova, con questo MatePad Pro ho avuto un po’ di difficoltà nell’esecuzione dei miei soliti benchmark, probabilmente perchè la mia unità in prova aveva un software non definitivo e quindi le app di benchmark non funzionavano propriamente a dovere. Ad ogni modo, escludendo le prove numeriche empiriche, posso assicurarvi che il dispositivo ha dimostrato una grande prontezza e fluidità durante l’utilizzo, caratteristica che accomuna la totalità dei dispositivi di HUAWEI che sto utilizzando negli ultimi anni (incluso il Pura 70 Ultra che, ad oggi, è il mio smartphone secondario).

È proprio questo ciò che distingue HUAWEI: sento spesso polemiche in merito all’hardware, probabilmente non al passo con i tempi a livello numerico, ma ciò che credo conti più di ogni altra cosa è l’esperienza d’uso e, fidatevi, HUAWEI con HarmonyOS è riuscita a creare un sistema perfetto in termini di utilizzo e praticità. In più HUAWEI ha lavorato ancora sull’ottimizzazione dei sistemi di dissipazione di calore; nonostante un aumento di potenza rispetto alla precedente generazione, il nuovo MatePad riesce ad offriretemperature inferiori di circa 10 gradi sotto stress, ottenendo cosi performance nettamente superiori.

Resta, purtroppo, l’assenza dello slot per l’espansione della memoria che potrebbe risultare limitante per alcuni, se considerate che non si va oltre i 512GB di storage interno (che comunque è un miglioramento rispetto i 256GB previsti nella precedente generazione). Bene ma non benissimo la connettività, con il supporto alle reti WiFi6 e il Bluetooth 5.2; presente il GPS che funziona alla grande, mentre è assente l’NFC.

Software

Il software di HUAWEI, negli ultimi anni, potrebbe essere riassunto con “croce e delizia”, niente più, niente meno. Sì, perchè se da una parte ci sono tutti i problemi legati ai servizi Google che ormai conosciamo a memoria (ma che possono essere aggirati su questo Tablet con la stessa guida che abbiamo realizzato per il Pura 70 Ultra che trovate qui), dall’altra troviamo un sistema pazzesco sotto ogni punto di vista. Personalmente ne adoro l’interfaccia grafica, ne adoro le funzioni, lo trovo completo sotto ogni punto di vista, e non scherzo.

HarmonyOS 4.3 è ormai decisamente stabile, e integra in questo nuovo MatePad Pro 13.2 (2025) una serie di app che vi consentiranno di sfruttarlo in modo produttivo al 100%; mi riferisco a Huawei Notes con un’interfaccia ancora più intuitiva e con molte ottimizzazioni che rendono l’utilizzo ancora più intuitivo e completo, così come GoPaint ancora più ricco di pennelli, sfumature e decine di altre funzionalità che consentono ai professionisti di utilizzarlo in modo creativo. Bene anche l’integrazione della penna all’interno del sistema operativo, così come la connessione NearLink sempre più efficiente che non crea mai problemi di alcun tipo durante il pairing con il tablet.

In più questo MatePad Pro pare che sarà uno tra i primi dispositivi ad aggiornarsi a HarmonyOS Next, la versione software con kernel proprietario di HUAWEI che abbandonerà definitivamente Android (e dunque la relativa compatibilità con le app Android). E’ una grande scommessa questa per il brand, ma sono curioso di vedere come si evolverà sotto questo punto di vista, soprattutto nella distribuzione delle applicazioni.

Fotocamera

Quello che sto per dire è un motivetto piuttosto costante quando si parla di tablet: le fotocamere dei tablet nel 95% dei casi sono degli inutili ornamenti inseriti solo per completare un corredo hardware, ma questa regola è sempre prontamente smentita da HUAWEI. Se già l’anno scorso mi trovai a usare parole più o meno simili, il nuovo MatePad Pro 13.2 mi ha costretto a rivedere ancora una volta le mie opinioni. Ormai sapete, perchè l’ho ripetuto spesso, che uso il Pura 70 Ultra come smartphone secondario (principalmente per le sue capacità fotografiche), e detto ciò non posso che sottolineare il concetto che il MatePad Pro 13.2 si comporta quasi alla pari di uno smartphone di fascia media in ambito fotografico.

Nel nuovo modello 2025, HUAWEI ha fatto passi da gigante: il sensore principale ora monta ben 50MP, un notevole salto rispetto ai 13MP dello scorso anno. Questo aggiornamento permette di catturare dettagli incredibili, offrendo immagini nitide e con una resa cromatica superiore, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Accanto a questo, il dispositivo include un sensore ultrawide da 8MP che amplia ulteriormente le possibilità creative, consentendo di inquadrare scenari più ampi e di ottenere prospettive dinamiche e coinvolgenti.

Negli scatti rapidi realizzati, prevalentemente in ambienti domestici, il MatePad Pro 13.2 si è dimostrato un abile supporto fotografico; il nuovo sensore da 50MP eccelle in termini di dettaglio, esposizione e gamma dinamica, offrendo risultati decisamente superiori rispetto al passato. Anche il sensore ultrawide appare notevolmente migliorato, e capace di garantire scatti ben bilanciati e luminosi, pur mostrando talvolta un’eccessiva elaborazione dovuta al software post-scatto.

La selfie camera, poi, non è da meno: è dotata di un sensore da 16MP con apertura f/2.2, integrato con un sensore ToF per un’autenticazione biometrica più sicura. I selfie risultano estremamente nitidi, con colori naturali e una definizione dei dettagli davvero apprezzabile. Come consuetudine in HUAWEI, se proprio dovessi trovare un difetto al comparto fotografico, vi direi dell’anteprima in fase di scatto, che non rispecchia in alcun modo il risultato finale; vi sembrerà di scattare sempre fotografie di pessima qualità, che però puntualmente post-scatto (ed elaborazione software) vi sorprenderanno.

Autonomia

Il Huawei MatePad Pro 13.2 (2025), sul fronte batteria non si distingue affatto dalla precedente generazione; monta sempre due batterie da 5050 mAh ciascuna, per un totale di 10.100 mAh, un valore perfettamente in linea con gli standard di mercato per tablet di questa categoria. Ricaricare completamente il dispositivo richiede soli 65 minuti, un risultato notevole considerando che i tablet raramente si distinguono per tempi di ricarica così rapidi. Questo è possibile grazie anche al caricatore da 88W incluso in confezione, che sottolinea l’impegno di HUAWEI nel garantire prestazioni elevate in termini di ricarica.

Dal punto di vista dell’autonomia, il MatePad Pro 13.2 offre risultati eccellenti in standby con consumi di circa 1% massimo ogni due ore, non oltre. Durante l’uso quotidiano, per attività come la gestione di documenti e appunti, il tablet riesce a garantire un’autonomia di circa 8 ore, mentre in modalità multimediale, ad esempio durante la visione di film con il display impostato alla massima luminosità e operante a 144Hz, la durata si attesta intorno alle 6 ore, non male in relazione a quanto il display è effettivamente luminoso.

Prezzo e considerazioni

HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2025) arriva ufficialmente in Italia a 1199 euro, cifra scontabile di 250 euro al lancio con il coupon dedicato che trovate nel box qui in basso. Il prodotto è valido in tutto e per tutto, soprattutto se considerate la generosa dotazione che è prevista al lancio nel box di vendita; un software con qualche mancanza, ma perfettamente ottimizzato per sfruttare in tutto e per tutto questo tablet al quale, trovare un difetto, è praticamente impossibile.

