Recensione Amazfit Active 2: scende il prezzo, aumenta la qualità

Con un prezzo di partenza di 99 euro, l’Amazfit Active 2 rappresenta un significativo passo avanti nel panorama degli smartwatch sportivi, e si rivolge a quelle persone che cercano funzionalità avanzate per lo sport, un design elegante e un prezzo competitivo.

Negli ultimi giorni abbiamo messo alla prova l’Amazfit Active 2, e dopo averlo testato a fondo in diverse situazioni, tra sessioni di allenamento, utilizzo quotidiano e monitoraggio della salute, è arrivato il momento di rispondere alla domanda più importante: vale davvero la pena acquistarlo?

Amazfit ha costruito la sua reputazione su dispositivi dal rapporto qualità-prezzo vantaggioso, e anche in questo caso ha cercato di bilanciare hardware di buona qualità, autonomia solida e un software sempre più ottimizzato. Ma con una concorrenza sempre più agguerrita e competitor come Garmin, Fitbit e persino alcuni modelli con Wear OS, è sufficiente tutto questo per farlo emergere?

In questa recensione analizzeremo nel dettaglio tutti i suoi punti di forza e le sue debolezze, esaminando il design, il display, il software, i sensori e le prestazioni reali. Se state valutando l’acquisto dell’Amazfit Active 2, vi consigliamo di leggere fino in fondo, perché è pur vero che si tratta di uno smartwatch per lo sport molto economico ma, ovviamente, non è perfetto.

Recensione Amazfit Active 2 Round: a 99 euro non puoi chiedere di più ad uno smartwatch

Design e Materiali

L’Amazfit Active 2 si distingue per un design raffinato e funzionale. La cassa in acciaio inossidabile non solo conferisce un aspetto premium, ma garantisce anche durabilità e leggerezza: con un peso di 29,5 grammi per la versione Standard e 31,7 grammi per la Premium, quando lo si indossa al polso quasi non si sente.

Il display è protetto da un vetro temperato 2.5D nella versione Standard, mentre la versione Premium offre un vetro zaffiro, noto per la sua elevata resistenza ai graffi. Il cinturino in silicone della versione Standard è ideale per le attività sportive, offrendo comfort e resistenza al sudore anche se è effettivamente un po’ troppo leggero ed è probabilmente l’elemento in cui più si sente che sia ta indossando uno smartwatch che costa meno di 100 euro.

D’altro canto, il cinturino in pelle della versione Premium aggiunge un tocco di eleganza, rendendo l’orologio adatto anche a contesti più formali; tuttavia, potrebbe non essere la scelta migliore per allenamenti intensi a causa della minore resistenza all’umidità: fortunatamente però, nella versione più costosa del dispositivo il brand include anche il cinturino in silicone. La resistenza all’acqua fino a 5 ATM amplia le possibilità d’uso, permettendo l’utilizzo durante il nuoto e altre attività acquatiche senza preoccupazioni.

Insomma, dal punto di vista del design è impossibile negare che l’azienda abbia puntato a trovare la giusta combinazione tra eleganza e funzionalità sportive. È un prodotto molto leggero, piacevole sia al tatto che alla vista, pensato sì per avere quel “tocco di eleganza” in più (difficile da trovare in prodotti nella sua fascia di prezzo), ma al contempo ottimizzato per chi vuole fare sport soprattutto per il suo peso molto ridotto che al polso lo rende quasi impercettibile.

Display

Uno dei punti di forza dell’Amazfit Active 2 è un display AMOLED da 1,32 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel. La luminosità di picco raggiunge i 2.000 nit, assicurando una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole, caratteristica fondamentale per gli allenamenti all’aperto. Il refresh rate a 60Hz offre una navigazione fluida tra le varie schermate, migliorando l’esperienza utente. La funzione Always-On Display permette di visualizzare costantemente l’ora e altre informazioni essenziali senza dover attivare lo schermo anche se, quando è arriva la funzione, è importante ricordarsi che il suo prolungato può influire negativamente sulla durata della batteria.

Il touch è molto reattivo e l’esperienza utente è fluida, l’unica vera pecca che ho notato è che quando si interagisce con il display mentre si hanno le mani bagnate o le dita umide, le cose diventano un pochino più complicate e tutta questa precisione inizia a perdersi. Insomma, qualora si fosse molto sudati per via di un’attività fisica e si volesse interagire con lo smartwatch bisognerà asciugarsi le dita.

Sensori e Monitoraggio

Equipaggiato con il sensore BioTracker 6.0 PPG, l’Amazfit Active 2 offre un monitoraggio preciso e continuo di vari parametri vitali. La misurazione della frequenza cardiaca è costante, e fornisce dati utili sia durante l’attività fisica che a riposo. Il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) è particolarmente utile per gli atleti che si allenano in altitudine o per chi desidera tenere sotto controllo la propria salute respiratoria e nei nostri test si è rivelato piuttosto preciso e costante nel tempo, anche mentre si dorme e si tende a spostare (inconsapevolmente) l’orologio sul polso.

La qualità del sonno viene analizzata in dettaglio, è in grado di distinguere le diverse fasi ed offre consigli per migliorare il riposo. Inoltre, il dispositivo valuta i livelli di stress e la temperatura corporea, fornendo una panoramica completa dello stato di salute dell’utente. Con oltre 160 modalità sportive disponibili, l’orologio è in grado di riconoscere automaticamente 25 esercizi, facilitando il monitoraggio senza la necessità di selezionare manualmente l’attività.

La collaborazione con HYROX introduce modalità specifiche come l’HYROX Race Mode e l’HYROX PFT Mode, pensate per chi partecipa a competizioni di resistenza, offrendo metriche dettagliate e programmi di allenamento dedicati: non ho avuto modo di provare nello specifico queste modalità, ma a breve presterò lo smartwatch ad una persona che pratica questi sport per capire quanto, in realtà, si riveleranno utili.

Insomma, per 99 euro il vero vantaggio di questo smartwatch è l’ampia gamma di modalità sportive e il monitoraggio dettagliato della salute, che rendono l’Amazfit Active 2 un prodotto profondamente versatile per diversi tipi di utenti. Tuttavia, alcune misurazioni potrebbero non essere accurate come quelle offerte da dispositivi medicali professionali, un aspetto da tenere presente per chi necessita di dati estremamente precisi.

Software e Funzionalità Smart

L’Amazfit Active 2 è basato sul sistema operativo Zepp OS 4.5, una piattaforma che continua a migliorarsi rispetto alle versioni precedenti, offrendo un’interfaccia più fluida, un’esperienza più personalizzabile e una maggiore integrazione con i servizi di terze parti. Questo aggiornamento introduce nuove animazioni, un’interazione più intuitiva e una navigazione migliorata, che rendono effettivamente l’utilizzo dello smartwatch ancora più piacevole e veloce.

Uno dei punti di forza di Zepp OS 4.5 è la presenza di Zepp Flow AI, un assistente vocale avanzato che permette di eseguire azioni tramite comandi vocali, come avviare un allenamento, controllare il meteo o rispondere a una chiamata tramite lo speaker ed il microfono integrati. La qualità del riconoscimento vocale è buona, ma non perfetta: in ambienti rumorosi può avere qualche difficoltà nel comprendere i comandi.

La gestione delle notifiche è migliorata rispetto ai modelli precedenti, ma rimane ancora inferiore a quella degli smartwatch con Wear OS o Apple Watch. Si possono ricevere chiamate e leggere messaggi da app come WhatsApp, Telegram e Messenger, ma manca ancora la possibilità di rispondere direttamente dal polso tramite testo (su iOS) o comandi vocali, una limitazione che potrebbe far storcere il naso a chi cerca uno smartwatch con una completa gestione delle comunicazioni.

Una delle funzionalità più attese è Zepp Pay, il sistema di pagamenti contactless disponibile solo sulla versione Premium. Il supporto a questa funzione è un ottimo passo avanti per Amazfit, ma al momento non tutte le banche e i circuiti di pagamento sono compatibili, il che potrebbe limitarne l’utilizzo per alcuni utenti.

L’integrazione con app di terze parti è migliorata e permette di sincronizzare i dati con piattaforme come Strava, Google Fit e Apple Health. Questo è un grande vantaggio per chi vuole monitorare il proprio allenamento utilizzando più dispositivi o confrontare i propri progressi su più piattaforme. Tuttavia, rispetto a Garmin o Apple Watch, manca ancora il supporto per un vero e proprio store di app di terze parti, il che significa che non è possibile installare applicazioni aggiuntive oltre a quelle predefinite da Amazfit.

Un altro aspetto interessante è la nuova tastiera integrata, che consente di rispondere ai messaggi con testo scritto. Anche se questa funzionalità è utile in alcune situazioni, lo schermo piccolo dello smartwatch non rende particolarmente comoda la digitazione, e la mancanza di un sistema di predizione avanzata rende l’esperienza meno fluida rispetto a quella offerta da dispositivi con Wear OS o watchOS.

Nel complesso, il software dell’Amazfit Active 2 è ben ottimizzato, fluido e con diverse funzioni utili per lo sport e la gestione quotidiana. Tuttavia, alcune limitazioni come l’assenza di risposte rapide alle notifiche, il supporto limitato ai pagamenti NFC e la mancanza di un vero store di app di terze parti lo rendono meno versatile rispetto a smartwatch più avanzati: ma per 99 euro si tratta di mancanze che sinceramente mi sentirei di accettare, soprattutto considerando la precisione del nuovo sensore BioTracker 6.0.

Autonomia

L’Amazfit Active 2 monta una batteria da 270 mAh, che secondo il brand dovrebbe garantire fino a 10 giorni di autonomia con un uso tipico. Se si attivano funzioni come l’Always-On Display o si utilizza il GPS in modo intensivo, la durata si riduce sensibilmente. In modalità risparmio energetico, l’autonomia può arrivare fino a 19 giorni, mentre con il GPS sempre attivo, la batteria dura circa 21 ore.

Dai test effettuati, con uso misto tra notifiche, allenamenti giornalieri e monitoraggio della salute, la batteria ha raggiunto circa 7-8 giorni di utilizzo reale, un valore comunque ottimo rispetto a molti concorrenti nella stessa fascia di prezzo. Rispetto a smartwatch come il Garmin Venu Sq 2, l’Amazfit Active 2 ha una durata inferiore, ma offre uno schermo AMOLED molto più luminoso.

Un aspetto che potrebbe essere migliorato è la gestione del consumo energetico in background, poiché alcune funzioni, come il monitoraggio continuo del battito cardiaco e dello stress, sembrano influire più del previsto sulla batteria.

Esperienza d’uso

Dopo aver testato l’Amazfit Active 2 per diversi giorni, è evidente come questo smartwatch sia stato pensato per un pubblico sportivo e attento alla salute, ma che desidera anche un dispositivo elegante e utilizzabile nella vita quotidiana senza dover spendere cifre spropositate. La sua ampia gamma di modalità sportive, il monitoraggio dettagliato della salute e il display AMOLED ultra-luminoso lo rendono una delle migliori opzioni nella sua fascia di prezzo.

L’integrazione con Zepp OS 4.5 è stata migliorata rispetto ai modelli precedenti, offrendo un’interfaccia più fluida e un’interazione più intuitiva. Le notifiche vocali avanzate e la compatibilità con servizi di terze parti, come Strava e Google Fit, aggiungono valore al dispositivo, anche se manca ancora il supporto completo per risposte rapide ai messaggi.

Il design è un altro punto a favore. La scelta tra la versione Standard con cinturino in silicone e la Premium con cinturino in pelle permette di adattare l’orologio a diversi contesti d’uso. Dal punto di vista delle performance dei sensori, il BioTracker 6.0 PPG offre misurazioni molto accurate ed il monitoraggio del sonno e dello stress è uno dei più avanzati nella categoria, anche se alcuni utenti hanno segnalato discrepanze nelle letture della temperatura corporea.

Un aspetto che potrebbe essere migliorato è la precisione del GPS. Durante alcuni test all’aperto, il tracking ha mostrato piccole incongruenze nelle distanze registrate, sebbene rimanesse comunque abbastanza affidabile per la maggior parte degli utenti.

Il rapporto qualità-prezzo è eccellente, specialmente considerando il prezzo di 99,90 euro per la versione Standard e 129,90 euro per la versione Premium. Rispetto a smartwatch come il Fitbit Charge 6 o il Garmin Venu Sq 2, l’Amazfit Active 2 offre un miglior display e più funzionalità smart, anche se non raggiunge la precisione dei sensori dei modelli Garmin.

Prezzo e considerazioni finali

Come già detto più volte, Amazfit Active 2 è venduto ad un prezzo di partenza di 99 euro sia sullo store ufficiale del brand che su Amazon. Ed è indubbio che sia uno degli smartwatch più completi nella fascia sotto i 150 euro, perfetto per chi cerca un dispositivo affidabile, elegante e con funzioni avanzate di monitoraggio della salute. L’autonomia è buona e il software Zepp OS continua a migliorare, pur essendo ancora un filino più limitato rispetto ad altri competitor specializzati in prodotti per lo sport.

Tra i punti di forza troviamo sicuramente il display AMOLED ultra-luminoso, il design curato, il monitoraggio avanzato della salute e il supporto a molte piattaforme esterne. D’altra parte, l’assenza di risposte rapide alle notifiche, la precisione non perfetta del GPS e la durata della batteria ridotta con l’Always-On Display attivo sono aspetti da considerare prima dell’acquisto.

Se si cerca uno smartwatch affidabile, bello da vedere e con funzioni complete per lo sport e la salute, l’Amazfit Active 2 è una scelta eccellente per il 2025. Tuttavia, per chi ha bisogno di un GPS estremamente preciso o di un ecosistema software più avanzato, potrebbe essere più conveniente valutare alternative come Garmin o Apple Watch, prodotti però che vengono venduti ad un prezzo ben superiore rispetto ai 99 euro necessari per portarsi a casa l’Active 2.





N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all’acquisto, vi consigliamo di disabilitare l’AdBlock.

AMAZFIT Active 2 Smart Watch 44mm, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe incluse, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente allAcqua 5 ATM per... 98,09€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 20/02/2025 10:36

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le