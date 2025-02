Qualcosa di Ultra bolle in pentola per Realme (e sarà al MWC 2025)

Il brand cinese sarà alla fiera tech di Barcellona e con una mossa a sorpresa ha già confermato ufficialmente sia i dispositivi in arrivo che addirittura il prezzo. Quindi non ci saranno sorprese e sarà un evento “simbolico” che filerà liscio come l’olio? A quanto pare no: Realme ha in serbo qualcosa di Ultra, in arrivo direttamente al MWC 2025.

Realme Ultra sarà presentato al MWC 2025: in arrivo un nuovo Camera Phone per sfidare i grandi

Crediti: Realme

Come anticipato poco sopra, l’azienda ha già lanciato Realme 14 Pro e 14 Pro+: entrambi sono ufficiali e – ciliegina sulla torta – sono stati anche confermati i prezzi in Italia. A quanto pare arriverà anche una sorpresa: secondo quanto rivelato dalla stessa compagnia durante il MWC 2025 (dal 3 al 6 marzo) sarà annunciato un dispositivo equipaggiato con un sensore ultra-large ed un teleobiettivo progettato per ridefinire la fotografia per smartphone. Questa è la prima volta che si parla di questo misterioso dispositivo, quindi tanto di cappello a Realme!

Non è dato di sapere se Realme Ultra arriverà effettivamente al MWC 2025: probabilmente verrà mostrato (e verranno mostrate le sue capacità fotografiche) mentre il debutto vero e proprio potrebbe avvenire entro fine anno. Ovviamente i rivali di questo smartphone sono abbastanza chiari: Xiaomi 15 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra, vivo X200 Ultra e OPPO Find X8 Ultra sono nel mirino. Insomma, ora anche Realme si unirà alla festa lanciando il suo super flagship con velleità da Camera Phone.

Smanettando con l’immagine teaser di Realme si intravede un sensore fotografico all’interno del modulo fotografico, mentre il telefono sembra avere una scocca Dual Tone (con due colori e materiali differenti) simile a Xiaomi 15 Ultra in versione Silver.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le