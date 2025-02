Realme Ultra lancia il guanto di sfida a Samsung Galaxy S25 Ultra

A sorpresa, la casa cinese ha annunciato il misterioso Realme Ultra: si tratta di un top di gamma ancora senza nome, un Camera Phone che promette prestazioni stellari e che sarà svelato al MWC 2025. In questo articolo andiamo ad esaminare i teaser ufficiali, per scoprire quali saranno le caratteristiche di questo flagship inedito.

Realme Ultra, tutte le conferme dai teaser ufficiali: fotocamera, sample, teleobiettivo e funzionalità AI

Crediti: Realme

Come confermato dalla stessa azienda, Realme Ultra sarà svelato al MWC 2025 (dal 3 al 6 marzo), insieme ai modelli della serie Realme 14 Pro. Non sappiamo se il top di gamma farà parte di quest’ultima, quindi per il momento ne parleremo come di un dispositivo a parte. Realme ha deciso di unirsi alla schiera degli Ultra, ossia Camera Phone che cercano di posizionarsi come dei pari delle fotocamere professionali. Le specifiche del comparto fotografico sono al top, con caratteristiche tecniche di prima categoria (per il settore mobile) e l’apporto dell’intelligenza artificiale, ormai trend del periodo. Per quanto riguarda il terminale targato Realme, è stata confermata la presenza di un sensore principale Sony da 1″: non è certo, ma potrebbe essere il LYT-900 (50 MP) già presente a bordo di vivo X100 Ultra, Xiaomi 14 Ultra (e del prossimo 15 Ultra) e OPPO Find X7 Ultra.

Crediti: Realme

Tra le altre caratteristiche di punta ci sarà un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 10X (con lunghezza focale di 73-234 mm e apertura f/1.4-1.5). Si tratta di una chicca fotografica presente per lungo tempo a bordo della serie Samsung Galaxy S (S21 Ultra, S22 Ultra, S23 Ultra) ma poi eliminata dagli ultimi S24 Ultra e S25 Ultra in favore di uno zoom ottico 5X.

Crediti: Realme

Realme ha anche iniziato a scaldare i motori per quanto riguarda le novità funzionalità AI: il primo teaser dedicato mostra la feature AI Video Eraser, in grado di eliminare elementi di disturbo da video e foto. Si tratta di un’aggiunta al pacchetto HYPERIMAGE+, ossia la suite di Realme dedicate alle varie funzioni legate all’intelligenza artificiale. Attualmente queste comprendono:

AI HyperRAW : algoritmo per miglioramenti in luci e ombre;

: algoritmo per miglioramenti in luci e ombre; AI Natural Skin Tone : per l’illuminazione della pelle;

: per l’illuminazione della pelle; AI Pure Bokeh : per ritratti al top;

: per ritratti al top; AI Ultra Clarity : per migliorare immagini sfocate;

: per migliorare immagini sfocate; AI Eraser : per rimuovere elementi indesiderati dalle foto.

: per rimuovere elementi indesiderati dalle foto. AI Group Photo Enhance: migliorare le foto di gruppo.

