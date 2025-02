Realme Neo 7 SE: immagini e data del rivale di Redmi Turbo 4 e POCO X7 Pro

Di recente la compagnia cinese ha lanciato il suo nuovo flagship killer della serie Neo, un dispositivo interessante sia nel look che nelle prestazioni. Ed ora è già tempo di guardare avanti, con la prossima aggiunta alla gamma anticipata anche da vari teaser ufficiali: Realme Neo 7 SE è dietro l’angolo e sfiderà direttamente POCO X7 Pro e Redmi Turbo 4.

Realme Neo 7 SE potrebbe essere il nostro GT 7T: ecco i primi dettagli sul nuovo smartphone con Dimensity 8400

Dopo la presentazione del Dimensity 8400, ultimo chipset MediaTek destinato alla fascia medio-alta, Realme ha svelato l’esistenza del suo smartphone equipaggiato con l’ultimo SoC del produttore. Realme Neo 7 SE, fratello minore del recente Realme Neo 7 (quest’ultimo potrebbe arrivare alle nostre latitudini come GT 7, quindi teniamo le dita incrociate) sarà la prossima aggiunta alla gamma; l’evento di lancio è fissato per il 25 febbraio 2025, ovviamente in Cina.

Al momento i dettagli ufficiali sono ancora pochi ma già sappiamo che a muovere il tutto troveremo il Dimensity 8400-MAX, versione personalizzata del chipset (nata dalla collaborazione tra MediaTek e Realme). L’azienda ha anche pubblicato i risultati su Antutu, ossia 1.884.673 punti: se confermati avremmo a che fare con mid-range più potente del momento (qui trovi le classifiche degli smartphone più potenti su Antutu, aggiornate mensilmente).

Il SoC Dimensity 8400 rappresenta una grande novità per il mercato dato che parliamo di una soluzione per la fascia media caratterizzata solo da Big Core (ossia Core ad alte prestazioni, similmente al Dimensity 9400). Il rivale del nuovo Realme è il già citato Redmi Turbo 4: presentato di recente e disponibile da noi come POCO X7 Pro. Nel caso dei modelli Xiaomi il chipset arriva come Dimensity 8400 Ultra, variante personalizzata per i terminali della casa di Lei Jun.

Tornando alle caratteristiche di Realme Neo 7 SE, il telefono offrirà uno schermo OLED 1.5K fino a 6.000 nit, una doppia fotocamera da 50 + 8 MP, una batteria da 7.000 mAh e il supporto alla ricarica rapida da 80W. Inoltre il modello SE potrebbe interessarci parecchio: ricordiamo che il dispositivo cinese GT Neo 6 SE è stato lanciato in Italia come GT 6T, quindi anche questo telefono inedito potrebbe trovare spazio alle nostre latitudini (come Realme GT 7T). Di seguito trovate una panoramica quasi completa delle specifiche, grazie ai dettagli della certificazione TENAA, i leak finora e le informazioni ufficiali.

Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 162,53 x 76,27 x 8,56 mm per 212,2 grammi

certificazione IP/

display AMOLED da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel), refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco fino a 6.000 nit

da (2.780 x 1.264 pixel), refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco fino a 6.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 8400 Max a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725

GPU Mali-G720 MP7

fino a 24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X fino a 1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 7.000 mAh con ricarica da 80W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 MP con ultra-grandangolare

con ultra-grandangolare selfie da 16 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C, sensore IR

Android 15 con Realme UI 6.0

Ultimo aggiornamento: 19 febbraio

