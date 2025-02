Realme Neo 7 SE e Neo 7x ufficiali: impermeabili e con un tocco da Gaming Phone

La serie Neo si arricchisce di ben due nuovi smartphone, per ora ufficiali sono in Cina (ma che potrebbero arrivare anche a livello internazionale, seppur con nomi differenti). Andiamo a scoprire tutti i dettagli di Realme Neo 7 SE e Neo 7x tra specifiche tecniche, prezzo e uscita, insieme alle possibili identità che potrebbero interessare anche a noi occidentali.

Realme Neo 7 SE e Neo 7x: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Il principale tra i due è sicuramente Realme Neo 7 SE: si tratta del modello di mezzo dopo il recente Neo 7 e anche in questo caso troviamo un look futuristico che strizza l’occhio ai gaming phone ed un cuore MediaTek. Si tratta di uno dei primi modelli equipaggiati con Dimensity 8400, lo stesso chipset dei rebrand Redmi Turbo 4 (Cina) e POCO X7 Pro (Global). Ricordiamo che abbiamo a che fare con un SoC di tutto rispetto: è il primo per la fascia media caratterizzato solo da Big Core (quindi solo Core ad alte prestazioni, come il Dimensity 9400 destinato ai top di gamma).

Il dispositivo offre un ampio schermo da 6,78″ con cornici ottimizzate, un punch hole centrale ed una luminosità di picco stellare (6.000 nit). La batteria non è da meno dato che parliamo di una potente unità al silicio-carbonio da 7.000 mAh, con tanto di ricarica da 80W. C’è una fotocamera da 50 MP (con un ultra-wide) mentre lato software è presente Android 15 (sotto forma di Realme UI 6). Infine è completamente impermeabile, con certificazioni IP66/IP68/IP69.

Il piccolo della famiglia è Realme Neo 7x, budget phone 5G che non rinuncia allo stile (simile a quello del resto della gamma). Nonostante il prezzo inferiore abbiamo comunque una scocca impermeabile, uno schermo AMOLED da 6,67″ con luminosità di picco di 2.000 nit, una fotocamera da 50 MP e 6.000 mAh di batteria (con ricarica da 45W). Rispetto ai fratelli la palla passa a Qualcomm: a muovere il tutto c’è il chipset Snapdragon 6 Gen 4, ultimissima soluzione pensata alla fascia economica ma sempre con un occhio ad AI e performance.

Realme Neo 7 SE – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 162,53 x 76,27 x 8,56 mm per 212 grammi

certificazione IP66 / IP68 / IP69

/ / display AMOLED 8T LTPO da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco fino a 6.000 nit, campionamento del tocco a 360 Hz (fino a 2.600 Hz), profondità colore a 10 bit e protezione Crystal Armor Glass

da (2.780 x 1.264 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco fino a 6.000 nit, campionamento del tocco a 360 Hz (fino a 2.600 Hz), profondità colore a 10 bit e protezione Crystal Armor Glass Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 7.700 mm²

SoC MediaTek Dimensity 8400 Max a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725

GPU Mali-G720 MP7

8/12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 7.000 mAh con ricarica da 80W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con IMX882, OIS e ultra-grandangolare da 112°

(f/1.8-2.2) con IMX882, OIS e ultra-grandangolare da 112° selfie da 16 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, Type-C, sensore IR

Android 15 con Realme UI 6.0

Realme Neo 7x – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 163,15 x 75,65 x 7,97 mm per 194 grammi

certificazione IP66 / IP68 / IP69

/ / display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco fino a 2.000 nit, campionamento del tocco a 120/180 Hz (fino a 1.500 Hz), profondità colore a 8 bit e protezione Crystal Armor Glass

da (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco fino a 2.000 nit, campionamento del tocco a 120/180 Hz (fino a 1.500 Hz), profondità colore a 8 bit e protezione Crystal Armor Glass Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 6.050 mm²

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core 1 x 2,3 GHz – Cortex-A720 3 x 2,2 GHz – Cortex-A720 4 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 810

8/12 GB di RAM

di RAM 256/512 GB di storage non espandibile

di storage non espandibile batteria da 6.000 mAh con ricarica da 45W

con ricarica da fotocamera da 50 MP (f/1.8) con OV50D40

(f/1.8) con OV50D40 selfie da 16 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C

Android 15 con Realme UI 6.0

Prezzi e configurazioni

Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili di Realme Neo 7 SE e Neo 7x, insieme al relativo prezzo. Entrambi gli smartphone sono stati lanciati in Cina ma potrebbero interessare anche a noi occidentali: il primo potrebbe arrivare come Realme GT 7T (visti i precedenti legami tra la serie Neo e quella GT) mentre il secondo è stato avvistato anche come Realme 14 5G (in alcune certificazioni) per i mercati Global.

Realme Neo 7 SE 8/256 GB – 1.799 CNY (237€) 12/256 GB – 1.899 CNY (250€) 12/512 GB – 2.199 CNY (289€) 16/512 GB – 2.499 CNY (329€)

Realme Neo 7x 8/256 GB – 1.299 CNY (171€) 12/512 GB – 1.599 CNY (210€)



Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le