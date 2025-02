Realme GT 7T: cosa possiamo aspettarci dal prossimo medio gamma

La serie GT di ultima generazione è lontana dall’essere conclusa: un report pubblicato di recente rivela l’esistenza di Realme GT 7T, in arrivo in alcuni mercati Global. Le informazioni sono ancora poche, eppure possiamo già iniziare a formulare delle ipotesi verosimili.

Realme GT 7T è nell’aria: al via le prime indiscrezioni sul prossimo modello Global della serie GT

GT 6T – Crediti: Realme

Secondo quanto riportato dalla fonte (addirittura interna all’azienda), il prossimo smartphone internazionale del brand sarebbe Realme GT 7T. Per il momento si parla dell’India, ma visti i precedenti non è da escludere che arriverà anche in Italia. Per ora ci sono pochi dettagli: lo smartphone sarebbe siglato RMX5085 ed avrebbe già ricevuto alcune certificazioni; inoltre avrebbe dalla sua 8 GB di RAM, un chip NFC ed un’elegante colorazione blu. Da qui in poi ci avventuriamo nel campo delle ipotesi, decisamente plausibili.

Il legame tra la serie GT e quella Neo è molto stretto: i precedenti GT 6 Neo e GT 6 SE sono stati lanciati a livello Global e in Italia come GT 6 e GT 6T. A questo punto forse conosciamo già l’identità dei prossimi smartphone per i mercati internazionali. Realme Neo 7 è stato presentato in Cina a dicembre e potrebbe arrivare da noi come Realme GT 7 base (il fratello maggiore GT 7 Pro ha debuttato in Italia a novembre).

Il prossimo medio gamma in arrivo in Cina è Realme Neo 7 SE: sarà presentato nel corso del mese di febbraio (nel momento in cui scriviamo manca ancora una data). A questo punto, ecco svelato l’arcano: Realme GT 7T potrebbe essere un rebrand di quest’ultimo e quindi avere design e specifiche in comune. Di seguito la presunta scheda tecnica, sulla base di quanto trapelato in merito al cugino cinese.

Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 162,53 x 76,27 x 8,56 mm per 212,2 grammi

certificazione IP/

display AMOLED da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel), refresh rate a 120 Hz

da (2.780 x 1.264 pixel), refresh rate a 120 Hz Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC MediaTek Dimensity 8400 Max a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core 1 x 3,25 GHz – Cortex-A725 3 x 3,0 GHz – Cortex-A725 4 x 2,1 GHz – Cortex-A725

GPU Mali-G720 MP7

8 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 7.000 mAh con ricarica da 80W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 MP con ultra-grandangolare

con ultra-grandangolare selfie da 16 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C, sensore IR

Android 15 con Realme UI 6.0

