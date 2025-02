Realme GT 7 Pro Racing ufficiale: lo Snapdragon 8 Elite non è mai costato così poco

La compagnia cinese ha lanciato il suo top di gamma di ultima generazione prima della fine del 2024 ed ora è arrivato il momento del bis. Anziché puntare ad un modello “standard” ha pensato bene di offrire una versione alternativa, con i giusti compromessi: ecco tutto quello che c’è da sapere su Realme GT 7 Pro Racing Edition, tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (per ora quello cinese, ma mai dire mai).

Realme GT 7 Pro Racing Edition: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Realme

Inizialmente confuso con un possibile GT 7 base, in realtà lo smartphone in questione è un’edizione “speciale” dell’attuale top di gamma. Realme GT 7 Pro Racing Edition non cambia le carte in tavola rispetto al nostro GT 7 Pro, ma punta ad offrire soluzioni di punta a prezzo accessibile e con i giusti compromessi. Il design del flagship resta invariato, con la fotocamera DECO squadrata posizionata nell’angolo in alto a sinistra, un vetro posteriore anti-riflesso dallo stile raffinato ed un pannello Micro Quad Curve. Frontalmente c’è lo stesso display OLED 8T LTPO da 6,78″ 1.5K+ di GT 7 Pro, sempre con refresh rate a 120 Hz ed una luminosità di picco di 6.000 nit.

Anche il cuore del flagship resta lo stesso: si tratta ancora una volta dello Snapdragon 8 Elite, alimentato da 6.5000 mAh di batteria con ricarica da 120W. In soldoni sono due le differenze: il lettore d’impronte digitali ottico sotto lo schermo (GT 7 Pro monta la versione ad ultrasuoni) ed una doppia fotocamera. Il sensore principale ora è un Sony IMX896 da 50 MP con OIS (IMX906 per GT 7 Pro), accompagnato da un ultra-grandangolare: quindi il modello Racing perde il teleobiettivo.

Crediti: Realme

Il prezzo di Realme GT 7 Pro Racing Edition parte da circa 406€ al cambio attuale, ossia 3.099 CNY: si tratta del flagship con Snapdragon 8 Elite più economico al momento (ad un prezzo inferiore rispetto ai rivali OnePlus Ace 5 Pro e iQOO Neo 10 Pro). Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili.

Prezzi CINA 12/256 GB – 3.099 CNY (406€) 16/256 GB – 3.399 CNY (445€) 12/512 GB – 3.699 CNY (485€) 16/512 GB – 3.999 CNY (524€)



Realme GT 7 Pro Racing Edition – Scheda tecnica

Crediti: Realme

Dimensioni di 162,45 x 76,89 x 8,55 mm per un peso di 218 grammi

Certificazione IP68 / IP69

/ Display OLED 8T LTPO da 6,78″ 1.5K+ (2.780 × 1.264 pixel), micro – curved su quattro lati, profondità colore a 10 bit , refresh rate variabile a 120 Hz , campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, 450 PPI, luminosità di picco fino a 6.000 nit

da (2.780 × 1.264 pixel), – su quattro lati, profondità colore a , refresh rate variabile a , campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, 450 PPI, luminosità di picco fino a Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 11.480 mm²

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.1 non espandibile

di memoria UFS 4.1 non espandibile Batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) con IMX896, OIS e ultra-wide 112°

(f/1.8-2.2) con IMX896, OIS e ultra-wide 112° Selfie camera da 16 MP (f/2.45)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Dual GPS, USB Type-C, Speaker stereo, sensore IR, NEXT AI (assistente AI)

Sistema operativo Android 15 con Realme UI 6.0

