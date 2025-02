Realme lancerà il flagship più economico con Snapdragon 8 Elite

Sta per arrivare un nuovo top di gamma della serie GT, forse già questo mese o comunque a stretto giro: Realme GT 7 Pro Racing Edition promette prestazioni di punta, ad un prezzo accessibile. E ovviamente non può che debuttare con a bordo l’ultimo Snapdragon per flagship.

Realme GT 7 Pro Racing Edition sarà il top di gamma più economico con Snapdragon 8 Elite: cosa sappiamo finora

Crediti: Realme

Nel futuro di Realme ci sono i nuovi Neo 7 SE e GT 7 standard, ma le novità non finiranno qui. A quanto pare la compagnia cinese ha in serbo un’ulteriore aggiunta alla gamma top, ma per ora non si è sbilanciata troppo al riguardo. Secondo alcuni insider asiatici si tratterebbe di Realme GT 7 Pro Racing Edition, versione che dovrebbe strizzare l’occhio agli appassionati di mobile gaming. In base a quanto emerso, dovrebbe trattarsi del flagship più economico con Snapdragon 8 Elite e rivaleggiare con OnePlus Ace 5 Pro e iQOO Neo 10 Pro: basandoci sui prezzi di questi, il nuovo modello potrebbe costare intorno ai 3.000 CNY (quindi circa 404€ al cambio attuale).

Un utente ha chiesto se il nuovo modello perderà il lettore d’impronte ad ultrasuoni, ma il VP di Realme ha risposto che il dispositivo non avrà compromessi né in termini di prestazioni né per l’esperienza utente. Al momento non ci sono ancora dettagli sul resto delle specifiche e sul design, anche se potremmo avanzare un’ipotesi: e se il modello conosciuto come Realme GT 7 “standard” fosse in realtà GT 7 Pro Racing Edition?

