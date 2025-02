Realme GT 7 su Geekbench: nessuno sconto, sarà un vero top di gamma

La casa cinese è stata tra i primi brand a presentare un top di gamma di ultima generazione (con Snapdragon 8 Elite), ma si è limitata ad ufficializzare un solo modello di punta. Secondo le ultime novità ci sarebbe anche un altro dispositivo in arrivo: Realme GT 7 è stato certificato dal TENAA e da altri enti, con vari dettagli sulle specifiche. Ecco cosa possiamo aspettarci dal flagship “minore” della serie.

Realme GT 7 certificato dal TENAA: come cambieranno design e specifiche della versione base

Crediti: TENAA, MySmartPrice

L’identità di questo telefono è ancora incerta, ma tutti i leaker propendono per Realme GT 7: il dispositivo è stato certificato con la sigla RMX5090 e sono già emersi molteplici dettagli. Ovviamente il tutto è da prendere con estrema cautela, ma intanto il quadro del dispositivo sembra essere chiaro. Il design sembra ricalcare quello di Realme GT 7 Pro ma con una differenza: la cover posteriore ospita una doppia fotocamera (un sensore in meno rispetto al fratello maggiore). Frontalmente trova spazio un pannello Micro Quad Curved da 6,78″ 1.5K; probabile che si tratti dello stresso schermo della versione Pro.

Crediti: Realme

Anche in termini di batteria e di ricarica non sembrano esserci novità: l’ente 3C certifica il supporto alla potenza di 120W mentre l’unità a bordo sarebbe da 6.310 mAh (quindi, probabilmente da 6.500 mAh). Il chipset dovrebbe essere lo Snapdragon 8 Elite, come emerso dai primi benchmark (su Geekbench): quindi anche il fratello minore sarà un top di gamma di ultima generazione. A questo punto l’unica differenza palpabile starebbe del comparto fotografico: Realme GT 7 perderebbe il teleobiettivo del modello Pro, in favore di una doppia camera da 50 + 8 MP (presumibilmente con ultra-wide).

Crediti: Geekbench

Il top di gamma è stato presentato anche in Italia: non sappiamo se il fratello minore arriverà alle nostre latitudini, quindi restiamo in attesa di novità. Aspettando il debutto in Cina, ecco la scheda tecnica leak realizzata sulla base di quanto trapelato finora.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 162,45 x 76,89 x 8,55 mm per un peso di 222,8 grammi

Certificazione IP68 / IP69

/ Display OLED 8T LTPO (Sky Eco 2 ) da 6,78″ 1.5K+ (2.780 × 1.264 pixel), micro – curved su quattro lati, profondità colore a 10 bit , refresh rate variabile a 120 Hz , campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, 450 PPI, luminosità di picco fino a 6.000 nit

(Sky Eco ) da (2.780 × 1.264 pixel), – su quattro lati, profondità colore a , refresh rate variabile a , campionamento del tocco fino a 2.600 Hz, 450 PPI, luminosità di picco fino a Lettore d’impronte sotto il display (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 11.480 mm²

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

fino a 16/24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X fino a 1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 6.310/6.500 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.8-2.2) presumibilmente con OIS e ultra-wide 112°

(f/1.8-2.2) presumibilmente con OIS e ultra-wide 112° Selfie camera da 16 MP (f/2.45)

Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Dual GPS, USB Type-C, Speaker stereo, sensore IR, NEXT AI (assistente AI)

Sistema operativo Android 15 con Realme UI 6.0

Ultimo aggiornamento: 3 febbraio

