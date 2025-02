La serie Realme 14 Pro sta arrivando in Italia: ecco i prezzi ufficiali

Nei giorni scorsi vi abbiamo anticipato la presenza di Realme al MWC 2025: la compagnia cinese lancerà i nuovi Realme 14 Pro e 14 Pro+ anche alle nostre latitudini. Aspettando il debutto, ecco quali sono le principali caratteristiche della serie e le anticipazioni sui prezzi in Italia di entrambi i modelli.

Realme 14 Pro e 14 Pro+ sono in dirittura d’arrivo: ecco i primi dettagli per l’Italia, compreso il prezzo

Crediti: Realme

La serie 14 Pro è stata già lanciata in Cina e in alcuni mercati Global (ecco il nostro approfondimento dedicato) mentre l’uscita in Europa è fissata per il 3 marzo 2025. La gamma sarà tra i protagonisti del MWC 2025, la fiera tecnologica di Barcellona; manca meno di un mese alla presentazione ma l’azienda ha già confermato il prezzo in Italia. Realme 14 Pro sarà venduto nelle versioni da 8/256 GB e 12/512 GB, rispettivamente a 429,9€ e 479,9€; il fratello maggiore Realme 14 Pro+ sarà disponibile nella sola configurazione da 12/512 GB, a 579,9€. Lo stesso giorno dell’evento saranno svelate le offerte lancio per entrambi i modelli, quindi sicuramente le cosi faranno molto più interessati a partire dal 3 marzo. Per quanto riguarda le caratteristiche della serie, stavolta Realme ha alzato il tiro introducendo varie novità.

Realizzata in collaborazione con lo studio di design industriale nordico Valeur Designers, la versione Pearl White è caratterizzata da uno stile unico nel suo genere. La scocca è ispirata all’oceano, con una texture raffinata simile ad una conchiglia; inoltre è in grado di cambiare colore in base alla temperatura (sotto i 16°C), passando dal bianco perla al blu. Tra le aggiunte abbiamo per la prima volta un sistema a triplo flash LED: si tratta di una novità che permette di ottenere scatti ben illuminati in qualsiasi condizione.

Inoltre il fratello maggiore 14 Pro+ è dotato di un teleobiettivo periscopico IMX882 da 50 MP con zoom 120X (ad accompagnare il sensore principale IMX896). I due smartphone sono equipaggiati con capienti batteria da 6.000 mAh, display con cornici super ottimizzate ed un corpo impermeabile (con certificazione IP69).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le