Realme 14 Pro avrà tanti anni di aggiornamenti: c’è la conferma ufficiale

Quest’anno Realme ha deciso di fare sul serio: non solo lancerà due nuovi modelli caratterizzati da uno stile unico e specifiche di tutto rispetto ma è così certa del successo da non lasciare nulla all’immaginazione. Il design è stato svelato da mesi e anche tanto altro ancora: adesso è il momento di scoprire quanti anni di aggiornamenti avranno Realme 14 Pro e 14 Pro+, entrambi in arrivo a marzo.

Realme 14 Pro e 14 Pro+: ecco quanti anni di aggiornamenti avranno i nuovi medio gamma

Crediti: Realme

La presentazione ufficiale di Realme 14 Pro e 14 Pro+ è fissata per il 3 marzo, in occasione del MWC 2025 di Barcellona: in realtà i due smartphone sono già stati lanciati in altri mercati, quindi sappiamo già tutto. L’azienda cinese ha pensato bene di uscire fuori dai soliti schemi e di creare hype in modo diverso rispetto al passato; addirittura ha svelato in anticipo i prezzi in Italia, mentre la vera curiosità sarà scoprire quali saranno le offerte lancio. Ora arriva un’altra conferma, stavolta dedicata agli utenti in cerca di dispositivi dotati di una buona longevità.

Realme 14 Pro e 14 Pro+ riceveranno entrambi 5 anni di aggiornamenti, i quali comprendono sia quelli Android che quelli relativi alla sicurezza. Si tratta di una piacevole sorpresa, segno che anche Realme ha deciso di fare sul serio lato software (proprio di recente abbiamo parlato di Redmi Note 14, il piccolo Xiaomi con ben 6 anni di update confermati).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le