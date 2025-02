Realme sarà al MWC 2025 con tante innovazioni e la serie 14 Pro

La fiera tech di Barcellona è il secondo grande evento dell’anno: dopo il CES di Las Vegas, il MWC 2025 aprirà le porte dell’Europa ai principali brand di tecnologia. Tra i brand che hanno confermato la loro presenza c’è Realme: la casa cinese annuncerà la serie 14 Pro e nuove “tecnologie rivoluzionarie”, all’insegna dell’innovazione.

I nuovi Realme 14 Pro e 14 Pro+ 5G in arrivo al MWC 2025: ora è ufficiale (e non saranno soli)

Crediti: Realme

Il MWC 2025 si terrà dal 3 al 6 marzo: in queste date conosceremo finalmente Realme 14 Pro e 14 Pro+ anche alle nostre latitudini. In realtà la coppia di smartphone è già ufficiale in versione Global, ma solo in India: se volte sapere tutto su entrambi i dispositivi, ecco il nostro approfondimento dedicato. Tra le altre novità del brand ci sarà grande attenzione alle tecnologie di imaging, probabilmente un riferimento alle fotocamera HYPERIMAGE+(con ottimizzazioni e migliorie legate all’AI); a proposito di intelligenza artificiale ci sarà spazio anche per NEXT AI, ossia un pacchetto di strumenti con funzionalità dedicate all’editing di foto e video (e non solo).

Inoltre Realme annuncerà il suo piano strategico triennale, ma al momento non ci sono dettagli su questo aspetto. L’appuntamento, quindi, è per il MWC 2025 dal 3 al 6 marzo. In attesa di saperne di più, ecco la scheda tecnica completa di Realme 14 Pro+.

Scheda tecnica

Dimensioni: 163,5 x 77,3 x 7,99 mm di spessore per un peso di 194 grammi

Certificazione IP66 / IP68 / IP69

/ / Display Quad Curved AMOLED a 10 bit da 6,83″ 1.5K+ (2.800 x 1.272 pixel) con refresh rate a 120 Hz , luminosità di picco di 1.500 nit e PWM Dimming a 3.840 Hz

a 10 bit da (2.800 x 1.272 pixel) con refresh rate a , luminosità di picco di 1.500 nit e PWM Dimming a 3.840 Hz Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (6.000 mm 2 )

) SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,5 GHz A720 + 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520)

+ 3 x + 4 x 1,8 GHz A520) GPU Adreno 810

8/12 GB di RAM LPDDR5

di RAM 128/256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Fotocamera HYPERIMAGE+ da 50 + 8 + 50 MP (f/1.8-2.2-2.65) con IMX896, OIS, ultra-grandangolare 112° e teleobiettivo periscopico IMX882 + triplo flash LED

da (f/1.8-2.2-2.65) con IMX896, OIS, ultra-grandangolare 112° e teleobiettivo periscopico IMX882 + triplo flash LED Selfie camera da 32 MP (f/2.0)

(f/2.0) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NO NFC, USB Type-C, speaker stereo

Sistema operativo Android 15 con Realme UI 6.0

