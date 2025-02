Realme Neo 7x potrebbe essere il nostro Realme 14 5G: ecco i primi dettagli

Il mercato degli smartphone cinese è fatto di lanci e di rebrand, ossia dispositivi presentati in alcuni mercati e in arrivo da noi con un nome differente. A questo giro tocca all’inedito Realme Neo 7x 5G, in arrivo in patria prossimamente: il mid-range dovrebbe debuttare da noi come Realme 14 5G, quindi è un modello che ci interessa nonostante la lontananza!

Realme 14 5G (Neo 7x) in arrivo: ecco cosa sappiamo finora del modello base della serie

Crediti: Realme

Dopo aver presentato il top di gamma GT 7 Pro (in Cina e in Italia), l’azienda si è dedicata alla serie Neo: il modello Neo 7 dovrebbe arrivare da noi come GT 7 mentre Neo 7 SE avrebbe come controparte internazionale GT 7T. Insomma, il solito casino ed ora ci si mette anche la serie principale di medio gamma del brand: in occasione del MWC 2025 arriveranno in Europa e in Italia Realme 14 Pro e 14 Pro+ ed ora scopriamo qualche dettaglio anche su un’ennesima aggiunta. Realme Neo 7x 5G è in preordine in Cina ma al momento mancano ancora i dettagli tecnici: il lancio dovrebbe avvenire il 27 febbraio, quindi di certo verranno svelati altri dettagli nel corso dei prossimi giorni.

RMX5071 – Crediti: TENAA

Il telefono è conosciuto anche con la sigla RMX5071 ed ha ricevuto varie certificazioni. Non c’è ancora la certezza ma sembra che potrebbe arrivare da noi come Realme 14 5G dato che quest’ultimo è stato individuato nei database di alcuni enti certificativi con la sigla RMX5070. Di seguito trovate una breve panoramica delle specifiche, sulla base di quanto emerso.

dimensioni e peso – 163,15 x 75,65 x 7,97 mm per 194 grammi

certificazione IP/

display OLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

da (2.400 x 1.080 pixel) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC /

CPU octa-core fino a 2,3 GHz

GPU /

6/8/12/16 GB di RAM

di RAM 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.860 mAh (6.000 mAh)

(6.000 mAh) fotocamera da 50 + 2 MP

selfie da 16 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, Speaker stereo, USB-C

Android 15 con Realme UI 6.0

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le