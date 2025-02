Rabbit ci riprova: dopo R1, ecco l’agente AI per Android

Nonostante il primo prodotto della compagnia non sia stato un vero e proprio successo (nonostante le ottime premesse), gli sviluppatori di Rabbit sembrano non essersi dati per vinti e hanno presentato in questi giorni un nuovo progetto che questa volta si interfaccerà direttamente con Android. Si tratta di un nuovo agente AI in grado di performare azioni e generare contenuti (proprio come R1), direttamente sul dispositivo dell’utente.

Gli sviluppatori di Rabbit mostrano una prima anteprima del nuovo agente AI per Android

Il progetto “Android Agent” è attualmente in fase di anteprima di ricerca, ovvero un prototipo funzionando a cui andranno aggiunte nuove funzionalità e reso operativo al 100%. Nel filmato pubblicato da Rabbit, è possibile vedere il nuovo Agente AI in azione su Android, in grado di compiere azioni multi-step e portare a termine i compiti assegnati dall’utente. Questa intelligenza artificiale, infatti, attualmente è in grado di:

Cambiare le notifiche per le app dalle impostazioni di sistema

Inviare messaggi generati con l’AI su WhatsApp

Cercare video sull’app di YouTube

Aggiungere prodotti alla lista della spesa su Google Keep

Generare documenti su Google Docs e condividerli con i contatti

Scaricare app e giochi da Google Play Store

Gli sviluppatori di Rabbit hanno promesso che nelle prossime settimane condivideranno nuovi dettagli sul progetto, che in futuro sarà cross-platform e multi-agent. Il lato Android, infatti, sembrerebbe essere soltanto il primo pezzo di un puzzle molto più grande, come definito dagli stessi sviluppatori.

