Xiaomi Watch S4 arriverà anche da noi: ecco svelato il prezzo

Tra le novità dell’ecosistema Xiaomi per i mercati occidentali ci sarà anche un nuovo indossabile. Lo rivela un corposo leak con tanti dettagli, immagini e informazioni sul prezzo in Europa (e quindi in Italia): Xiaomi Watch S4 sta arrivando, con a bordo l’interfaccia proprietaria HyperOS.

Xiaomi Watch S4 tra le novità in arrivo in Europa e in Italia: trapela il prezzo del nuovo indossabile

Il lancio della serie Xiaomi 15 in Italia e in versione Global sarebbe previsto per marzo, in occasione del MWC 2025 (ormai è una tradizione). Probabilmente quello sarà anche il palcoscenico di Xiaomi Watch S4, ultima versione dello smartwatch del brand con HyperOS: il dispositivo è stato presentato in Cina lo scorso ottobre, in occasione del debutto dei nuovi smartphone della casa di Lei Jun. Di seguito trovate un elenco delle specifiche:

dimensioni di 47,3 x 47,3 x 12 mm per un peso di 44,5 grammi

display AMOLED da 1,43″ HD (466 x 466 pixel) con AOD e 326 PPI, 1.500 nit di luminosità (valore tipico), 2.200 nit (luminosità di picco)

da (466 x 466 pixel) con AOD e 326 PPI, 1.500 nit di luminosità (valore tipico), 2.200 nit (luminosità di picco) batteria da 486 mAh con ricarica magnetica (fino a 15 giorni di autonomia)

di autonomia) speaker e microfono integrati

/ MB di RAM

/ GB di ROM

impermeabilità fino a 5 ATM

supporto chiamate Bluetooth , sensore di luminosità, GPS , supporto eSIM opzionale

, sensore di luminosità, , supporto opzionale sensore PPG (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2 , sonno)

, sonno) oltre 150 modalità sportive

modalità sportive funzionalità smart home e auto

sistema operativo HyperOS 2

In base a quanto emerso la versione Global di Xiaomi Watch S4 non avrà differenze con quella cinese mentre il prezzo in Europa dovrebbe essere di 159€. Visto che Xiaomi Watch S3 è stato lanciato in Italia (a 149,9€ di listino, in questo momento è in promo a 119,9€) diamo per scontato che anche questo modello arriverà alle nostre latitudini, probabilmente alla stessa cifra che abbiamo visto per l’Europa.

