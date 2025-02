Quando arriva One UI 7 stabile? Spunta la roadmap “ufficiosa” di Samsung

È passato più di un mese dalla presentazione della serie Galaxy S25 (i primi modelli con a bordo l’ultima versione del software di Samsung) ma per ora non c’è traccia della One UI 7 stabile per gli altri smartphone del brand. Alcuni dispositivi hanno ricevuto una versione beta ma ovviamente agli utenti finali interessa la release stabile, quella per tutti. Samsung non ha ancora annunciato una tempistica di rilascio ma ora spunta una roadmap “ufficiale”, frutto di un leak.

Quando arriva l’aggiornamento a One UI 7 stabile e su quali smartphone: ecco la roadmap leak con tutti i dettagli

Crediti: BuligaDavidCri1 (X)

La roadmap in questione sarebbe stata condivisa in una riunione interna di Samsung Romania (tenutasi su Zoom): l’immagine mostra l’elenco degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento alla One UI 7 stabile nel corso delle prossime settimane, insieme alla data precisa. La lista arriverebbe direttamente dalla casa madre, quindi – secondo quanto rivelato – dovrebbe essere affidabile. In base a quanto si legge i primi smartphone a ricevere l’update sarebbero quelli della serie Samsung Galaxy S24, insieme ai pieghevoli della famiglia Z6 (Fold e Flip), dal 18 aprile. Ecco l’elenco completo:

Galaxy S S24 serie – 18 aprile S24 FE – 18 aprile S23 serie – 25 aprile S23 FE – 16 maggio S22 serie – 16 maggio S21 serie e S21 FE – 23 maggio



Galaxy Z Z6 serie – 18 aprile Z5 serie – 25 aprile Z4 serie – 16 maggio Z3 serie – 23 maggio



Galaxy A A54 – 25 aprile A34 – 16 maggio A53/A33 – 23 maggio



Nell’elenco dei dispositivi della serie Galaxy A mancano all’appello modelli come Galaxy A55 e A35: secondo l’insider l’aggiornamento potrebbe arrivare in contemporanea insieme a quello per S24 e S23 (quindi 18 e 25 aprile). Segnaliamo che nelle scorse settimane ha fatto capolino una lista con tutti i modelli che dovrebbero ricevere One UI 7; inoltre questo sarà l’ultimo aggiornamento maggiore per alcuni smartphone Samsung.

