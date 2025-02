Nel futuro di Google e Samsung ci sono 8 anni di aggiornamenti: ecco le novità di Qualcomm

Qualcomm ha annunciato una novità interessantissima, in collaborazione con Google: la bellezza di 8 anni di aggiornamenti di sicurezza per i chipset Snapdragon 8 Elite e non solo. Si tratta di una novità che potrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda gli aggiornamenti software di smartphone top di gamma e di fascia medio-alta. Ecco le novità annunciate e teniamo le dita incrociate per saperne di più anche da parte di Samsung e Google!

8 anni di aggiornamenti per i chipset Snapdragon serie 8 e 7: come cambieranno le cose per i futuri smartphone (Google e Samsung in cima)

S25 – Crediti: Samsung

Il motivo per cui citiamo Google e Samsung è presto detto: allo stato attuale si tratta dei brand più attenti agli update dei rispettivi flagship ed entrambi offrono 7 anni di aggiornamenti (sia Android che di sicurezza). Di conseguenza si tratta delle aziende più aperte a questo tipo di migliorie, anche se c’è da dire che ultimamente sono in tanti i brand che si stanno adeguando e stanno alzando il tiro. Per il momento nessuno è arrivato ad offrire 7 anni, ma sono stati fatti passi avanti importanti (lato Xiaomi, OPPO e non solo). Tornando alla novità del momento, Qualcomm (in collaborazione con Google) ha annunciato che estenderà il supporto agli aggiornamenti fino ad 8 anni: la nuova politica partirà dall’ultimo Snapdragon 8 Elite, ma c’è di più.

Fino a 8 anni consecutivi di aggiornamenti, sia del sistema operativo Android che delle patch di sicurezza

di aggiornamenti, sia del sistema operativo Android che delle patch di sicurezza Ciò riguarda sia gli aggiornamenti Android che quelli del kernel

Sono inclusi 2 aggiornamenti dell’Android Common Kernel (ACK), per migliorare la sicurezza a lungo termine

Il programma copre gli smartphone basati su Snapdragon 8 Elite lanciati con Android 15

lanciati con Entro la fine dell’anno saranno idonei anche gli smartphone lanciati con future piattaforme Snapdragon serie 8 e Snapdragon serie 7

È necessario fare un piccolo appunto: tutti i dispositivi Snapdragon 8 e 7 sono compresi ma se uno smartphone sarà idoneo o meno a ricevere tutto il supporto software offerto da Qualcomm dipenderà dai singoli OEM. Quindi saranno i produttori a scegliere, ma il chipmaker sottolinea di stare già vedendo impegno da parte degli OEM per mantenere i loro dispositivi aggiornati più a lungo. Le altre piattaforme Snapdragon (anche quelle precedenti) non sono idonee per ricevere il supporto esteso.

Vista la collaborazione tra Qualcomm e Big G non è da escludere che Google sarà il primo produttore ad annunciare una nuova politica con 8 anni di aggiornamenti (Android + sicurezza). Impossibile non aspettarsi una novità in questo senso anche da parte di Samsung mentre resta da vedere come reagiranno le altre compagnie e quali politiche sceglieranno di implementare.

