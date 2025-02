POCO M7 avvistato: Xiaomi raddoppia con un nuovo budget phone 5G

A distanza di parecchie settimane dal lancio del modello M7 Pro 5G, spunta un nuovo budget phone della serie. Il nuovo POCO M7 5G è stato certificato da Google Play Console con i primi dettagli ed una “piccola” anteprima per quanto riguarda il design.

POCO M7 5G su Google Play Console: cosa sappiamo sul prossimo budget phone di Xiaomi

Crediti: Thetechoutlook

La certificazione di Google presenta sia il nome commerciale POCO M7 5G che la sigla 24108PCE2I e il nome in codice Flame: insomma, sull’identità dal telefono non vi è alcun dubbio. Viene mostrata la parte frontale, caratterizzata da un ampio display con cornici ottimizzate (sembra essere stato fatto un buon lavoro nonostante la natura budget del dispositivo) ed un punch hole centrale. In base a quanto emerso avremo uno schermo con risoluzione HD+ (1.640 x 720 pixel) e densità di 320 PPI mentre sotto la scocca dovremmo trovare il chipset Snapdragon 4 Gen 2, accompagnato da almeno 4 GB di RAM. Lato software abbiamo Android 14 e per ora non sappiamo se ci saranno cambiamenti al momento dell’uscita sul mercato.

Crediti: Thetechoutlook

Anche se da parte di Xiaomi tutto tace, molto probabilmente POCO M7 5G è vicino al debutto. Resta da vedere se stavolta ci sarà spazio anche per il mercato italiano: lo scorso anno abbiamo assistito all’uscita dei modello M6 ed M6 Pro in versione 4G mentre le varianti 5G non sono arrivate alle nostre latitudini. Segnaliamo l’esistenza anche di POCO M7 4G, anche se al momento si sa molto poco di questo smartphone low budget.

