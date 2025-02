PlayStation Network down: tutti i servizi e i giochi sono offline | 8 febbraio

Non è stato sicuramente un bel risveglio quello dei giocatori PlayStation che, a causa di un problema con i server non ancora meglio identificato, da questa notte non riescono più ad accedere ai servizi e ai giochi collegati al PlayStation Network. Il down sembrerebbe essere globale con segnalazioni da ogni parte del mondo, ma la compagnia nipponica non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Niente giochi online per PlayStation 4 e PlayStation 5: tutti i server sono offline

Crediti: PlayStation

Nella notte del 8 febbraio 2025, un problema con i server non ancora identificato ha portato tutti i servizi PlayStation Network offline. Il down è globale e riguarda ogni aspetto dei servizi di Sony, tra cui Gestione account, giochi e social, PlayStation Video e PlayStation Store. Il gioco online da PS4 e PS5 è completamente interdetto, dato che gli utenti non possono neanche effettuare il login al proprio account oppure effettura l’accesso al PSN.

Al momento non ci sono indicazioni ufficiali su quando i servizi torneranno online e sarà di nuovo possibile giocare con gli amici, dato che il supporto PlayStation ha soltanto dichiarato tramite i social di essere a conoscenza di un problema che riguarda l’accesso al PSN per alcuni utenti. Non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno nuove informazioni.

