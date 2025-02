Questo sistema d’allarme Tuya per la tua casa smart costa solo 54€

Il tocco finale per la tua casa smart? Il sistema d’allarme PGST PG-105 è ad alta compatibilità (grazie a Tuya) e ti permette di pensare alla sicurezza, senza spendere una fortuna: bastano solo 54€ per iniziare a dare vista al tuo sistema di sorveglianza, ciliegina sulla torta di ogni casa intelligente!

PGST PG-105 è il sistema d’allarme Tuya in offerta lampo a prezzo irrisorio: ecco cosa comprende il kit

Crediti: PGST

Il sistema d’allarme PGST PG-105 è in offerta lampo su Banggood: il kit (comprensivo di pannello di controllo e accessori) è in promozione a 54€, ma solo per un periodo limitato di tempo. Come anticipato anche in apertura si tratta di una soluzione basata sulla piattaforma Tuya: ciò vuol dire che è possibile aggiungere altri sensori senza alcun problema, basta che siano compatibili con Tuya.

Crediti: PGST

Il kit in promozione comprende il pannello di controllo con pulsantiera, un sensore di movimento con audio bidirezionale, un sensore per porta o finestra, la sirena, due telecomandi e due tag RFID. Presente il supporto ai comandi vocali tramite Amazon Alexa e Google Home. Si tratta di un pacchetto abbastanza ricco, specialmente se proposto in sconto a poco più di 50€! Inoltre è possibile associare il tutto con ulteriori sensori (porte e finestre ma anche per gas o fumo, ad esempio) ed accessori, come telecamere di sicurezza: basta solo che questi siano compatibili con Tuya. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

