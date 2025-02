OPPO Watch X2 ufficiale: massima resistenza, materiali premium e Wear OS

Dopo un primo capitolo convincente, la serie di indossabili X torna a far parlare di sé: oltre al pieghevole Find N5 (il più sottile al mondo) ecco anche OPPO Watch X2, dispositivo inedito solo in parte. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo orologio premium con Wear OS di Google tra specifiche tecniche, prezzo e uscita (al momento solo in alcuni mercati selezionati).

OPPO Watch X2: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: OPPO

Il nuovo OPPO Watch X2 si presenta come una versione alternativa di OnePlus Watch 3 (lanciato di recente in Italia): lo stile è pressoché identico, con un display circolare ed una sporgenza lungo il bordo del dispositivo (che ospita un pulsante fisico ed una corona rotante). Il design è cambiato parecchio rispetto a quello del primo OPPO Watch X, più sobrio e meno elaborato: in questo caso è chiaro fin dal primo sguardo che si tratta di un prodotto premium, anche nei materiali. L’orologio è in acciaio inossidabile con una lunetta in titanio mentre il display (AMOLED LTPO da 1,5″, fino a 2.200 nit di luminosità) è protetto da un vetro zaffiro con una leggera curvatura 2D.

In termini di robustezza non ci sono mezze misure: lo smartphone resiste alle immersioni fino a 5 ATM, è certificato IP68 ed ha superato lo standard di grado militare MIL-STD-810H (per vibrazioni, shock, umidità, temperature estreme e non solo). Lato hardware abbiamo lo Snapdragon W5 (il chipset degli indossabili top) insieme al chip BES2800BP; ci sono 2 GB di RAM e 32 GB di storage. Il tutto è alimentato da una batteria al silicio-carbonio da 631 mAh (valore nominale), per un’autonomia fino a 5 giorni con un utilizzo standard.

Crediti: OPPO

Il sensore PPG avanzato (con il supporto dell’algoritmo proprietario di OPPO) permette di monitorare con precisione l‘attività cardiaca (H24) e i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Inoltre l’indossabile presenta la funzione ECG, ma solo in alcuni mercati. C’è il sensore per il rilevamento della temperatura e l’utile funzionalità Health Check-in in 60 secondi, che permette di avere una panoramica completa dei parametri vitali in appena un minuto (compresa quella della salute vascolare). Il software a bordo è Wear OS di Google nei mercati Global, mentre in Cina è presente ColorOS di OPPO.

Il prezzo di OPPO Watch X2 Global è di circa 350€ (Lava Black) e 392€ (Summit Blue) ma per ora è disponibile solo in Singapore. Al momento non ci sono dettagli per un’eventuale uscita in Italia ma dato che parliamo di un rebrand di OnePlus Watch 3 a questo giro OPPO potrebbe anche passare.

OPPO Watch X2 (Global) – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 46,6 x 47,6 x 11,75 mm, 81 grammi (Lava Black) e 76 grammi (Summit Blue)

cornice in acciaio inossidabile + lunetta in titanio con rivestimento PVD + cinturino in silicone nero o pelle vegana blu e vetro zaffiro protettivo 2D

display AMOLED LTPO da 1,5″ HD (466 x 466) con AOD, 310 PPI, refresh rate a 60 Hz e fino a 2.200/1.000 nit di luminosità

da (466 x 466) con AOD, 310 PPI, refresh rate a 60 Hz e fino a 2.200/1.000 nit di luminosità chipset Snapdragon W5 + BES2800BP

+ 2 GB di RAM

32 GB di ROM

4 GB eMMC per RTOS

batteria da 631 mAh di valore nominale (648 mAh di valore tipico) con ricarica rapida ( fino a 120 ore di autonomia con utilizzo standard in modalità smart, 72 ore di uso intenso in modalità smart, 16 giorni in modalità risparmio energetico

di valore nominale (648 mAh di valore tipico) con ricarica rapida ( di autonomia con utilizzo standard in modalità smart, 72 ore di uso intenso in modalità smart, 16 giorni in modalità risparmio energetico impermeabilità fino a 5 ATM + certificazioni IP68 e MIL-STD-810H

+ certificazioni e speaker e microfono integrati, supporto chiamate Bluetooth

Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, Dual GPS (L1 + L5), NFC

(L1 + L5), sensore PPG BioTracker (monitoraggio attività cardiaca H24, ECG , SpO2 , sonno), sensore di temperatura , sensore di luminosità per il display

, , sonno), sensore di , sensore di luminosità per il display oltre 100 modalità sportive

modalità sportive sistema operativo Wear OS 5 di Google (Global) o ColorOS Watch 7.0 (in Cina)

