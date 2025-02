La serie OPPO Reno 13, Enco Buds 3 Pro e Watch X2 ufficiali in Italia: tutte le novità, prezzi e offerte lancio

Stavolta OPPO ha deciso di fare le cose in grande, annunciando la bellezza di quattro smartphone, un indossabile ed un paio di auricolari true wireless. Per quanto riguarda i telefoni si tratta degli stessi OPPO Reno 13 Global lanciati a gennaio, quindi con le stesse differenze rispetto ai modelli cinesi (niente di trascendentale, in realtà). Watch X2 è stato presentato di recente ed ora è pronto al debutto anche da noi: si tratta del nuovo orologio del brand dotato di specifiche top, materiali premium e Wear OS di Google. Di seguito trovate tutti i dettagli delle novità di OPPO, insieme alla schede tecniche e al prezzo in Italia.

Tutte le novità OPPO lanciate in Italia: la serie Reno 13, Watch X2 e gli auricolari Buds 3 Pro arrivano anche da noi

Ecco i prezzi della nuova serie Reno 13

Crediti: OPPO

Il nuovo OPPO Reno 13 debutta in Italia al prezzo di 549,9€ con gli auricolari Enco X3i, un caricabatterie da 80W e 12 mesi di garanzia OPPO Care Plus (copre copre una riparazione gratuita per danno accidentale allo schermo entro 12 mesi dalla data di acquisto o di consegna, se successiva, e una riparazione gratuita per danno da ossidazione causato da uso improprio accidentale, entro 12 mesi dalla data di acquisto o di consegna, se successiva, oltre alla garanzia convenzionale OPPO). La promozione è valida dal 24 febbraio fino al 6 marzo tramite OPPO Store, lo shop ufficiale del brand.

Il prezzo di OPPO Reno 13 Pro è di 799,9€ in bundle con Watch X2, un caricatore da 80W e 12 mesi di OPPO Care Plus: anche in questo caso la promozione è valida fino al 6 marzo (quindi durante tutto il periodo di preordine). Per quanto riguarda il prezzo di OPPO Reno 13 F e Reno 13 FS, i due modelli sono disponibili a 379,9€ e 449,9€ in bundle con gli auricolari Enco Air 4 Pro, un caricabatterie da 45W e garanzia OPPO Care Plus di 12 mesi.

Inoltre preordinando un dispositivo della serie Reno 13 nello store ufficiale si avrà l’opportunità di partecipare all’estrazione di un voucher da utilizzare su OPPO Store (del valore di 1.000€ per il 1° estratto): per maggiori dettagli dare un’occhiata direttamente al sito della compagnia cinese.

Reno 13

Crediti: OPPO

Stile e performance con OPPO Reno 13 5G, un dispositivo elegante (bellissima la versione Luminous Blue) caratterizzato da uno schermo AMOLED Flat da 6,59″ e mosso dal Dimensity 8350 di MediaTek. Il tutto è alimentato da 5.600 mAh di batteria con ricarica da 80W mentre il comparto fotografico vede un sensore da 50 MP affiancato da un ultra-wide ed un obiettivo mono. Il trend del momento è l’intelligenza artificiale e non poteva mancare una suite di funzionalità AI progettate per migliorare gli scatti come AI Livephoto, AI Motion e l’AI Editor (per modificare le foto migliorando la definizione dei paesaggi lontani, restituendo chiarezza alle immagini sfocate oppure rimuovendo i riflessi). Grazie alla certificazione IP69 il dispositivo è completamente impermeabile ed è perfetto perfino per esplorare la fotografia subacquea.

Dimensioni di 157,90 x 74,73 x 7,24 per un peso di 181 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69

Display Flat , AMOLED a 10 bit da 6,59″ 1.5K+ (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 1.200 nit e protezione Gorilla Glass 7i

, a da (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 1.200 nit e protezione Gorilla Glass 7i Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-A715 @ 3.35 GHz + 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz)

+ 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz) GPU Mali-G615 MP6

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.600 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con Sony IMX882, OIS, ultra-wide IMX355 da 116° e un obiettivo monocromatico

(f/1.8-2.2-2.4) con Sony IMX882, OIS, ultra-wide IMX355 da 116° e un obiettivo monocromatico Selfie camera Samsung JN5 da 50 MP (f/2.0, con autofocus)

(f/2.0, con autofocus) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, sensore IR, Speaker stereo

Sistema operativo Android 15 con ColorOS 15

Reno 13 Pro

Crediti: OPPO

Il fratello maggiore OPPO Reno 13 Pro 5G cambia leggermente stile: il retro presenta differenze minime ma frontalmente lo schermo sale a 6,83″ con micro curvature su quattro lati. La batteria sale a 5.800 mAh mentre il chipset è lo stesso Dimensity 8350. Il comparto fotografico guadagna un teleobiettivo periscopico, per scatti da lontano senza perdita di dettagli.

Dimensioni di 162,73 x 76,55 x 7,55 per un peso di 195 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69

Display Quad Curved , AMOLED a 10 bit da 6,83″ 1.5K+ (2.800 x 1.272 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 1.200 nit e protezione Gorilla Glass 7i

, a da (2.800 x 1.272 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 1.200 nit e protezione Gorilla Glass 7i Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-A715 @ 3.35 GHz + 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz)

+ 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz) GPU Mali-G615 MP6

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.800 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.8-2.8-2.2) con Sony IMX890, OIS, teleobiettivo a periscopio Samsung JN5 con zoom ottico 3.5X e ultra-wide IMX355 da 116°

(f/1.8-2.8-2.2) con Sony IMX890, OIS, teleobiettivo a Samsung JN5 con zoom ottico 3.5X e ultra-wide IMX355 da 116° Selfie camera Samsung JN5 da 50 MP (f/2.0, con autofocus)

(f/2.0, con autofocus) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, sensore IR, Speaker stereo

Sistema operativo Android 15 con ColorOS 15

Reno 13 F & Reno 13 FS

Crediti: OPPO

Come visto anche nella precedente generazione OPPO Reno 13 F e il modello FS presentano tagli di memoria differenti, rispettivamente da 8/256 GB e da 12/512 GB. Il resto delle specifiche resta invariato: c’è uno schermo Flat AMOLED da 6,67″, lo Snapdragon 6 Gen 1, 5.800 mAh di batteria e la ricarica rapida da 45W. In entrambi i casi si tratta di smartphone con connettività 5G mentre lato software non può mancare l’ultima ColorOS 15 (basata su Android 15).

Crediti: OPPO

Dimensioni di 162,20 x 75,05 x 7,76/7,82 per un peso di 192 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69

Display Flat , AMOLED a 8 bit da 6,67″ Full HD (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 180 Hz, luminosità fino a 1.200 nit e protezione AGC DT Star 2

, a da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 180 Hz, luminosità fino a 1.200 nit e protezione AGC DT Star 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm Samsung

a 4 nm Samsung CPU octa-core (4* Cortex-A78 @ 2.2 GHz + 4* Cortex-A55 @ 1.8 GHz)

+ 4* Cortex-A55 @ 1.8 GHz) GPU Adreno 710

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.800 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide da 112° e macro

(f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide da 112° e macro Selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB Type-C, Speaker stereo

Sistema operativo Android 15 con ColorOS 15

Watch X2

Crediti: OPPO

Dopo il lancio in patria OPPO Watch X2 arriva anche da noi: il prezzo è di 399,9€ ma sarà in vendita prossimamente (su OPPO Store, Amazon e prezzo i principali rivenditori tech). Parliamo di un dispositivo realizzato con materiali premium e tante funzionalità legate allo sporto e alla salute, ovviamente con Wear OS di Google lato software.

dimensioni e peso – 46,6 x 47,6 x 11,75 mm, 81 grammi (Lava Black) e 76 grammi (Summit Blue)

cornice in acciaio inossidabile + lunetta in titanio con rivestimento PVD + cinturino in silicone nero o pelle vegana blu e vetro zaffiro protettivo 2D

display AMOLED LTPO da 1,5″ HD (466 x 466) con AOD, 310 PPI, refresh rate a 60 Hz e fino a 2.200/1.000 nit di luminosità

da (466 x 466) con AOD, 310 PPI, refresh rate a 60 Hz e fino a 2.200/1.000 nit di luminosità chipset Snapdragon W5 + BES2800BP

+ 2 GB di RAM

32 GB di ROM

4 GB eMMC per RTOS

batteria da 631 mAh di valore nominale (648 mAh di valore tipico) con ricarica rapida ( fino a 120 ore di autonomia con utilizzo standard in modalità smart, 72 ore di uso intenso in modalità smart, 16 giorni in modalità risparmio energetico

di valore nominale (648 mAh di valore tipico) con ricarica rapida ( di autonomia con utilizzo standard in modalità smart, 72 ore di uso intenso in modalità smart, 16 giorni in modalità risparmio energetico impermeabilità fino a 5 ATM + certificazioni IP68 e MIL-STD-810H

+ certificazioni e speaker e microfono integrati, supporto chiamate Bluetooth

Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, Dual GPS (L1 + L5), NFC

(L1 + L5), sensore PPG BioTracker (monitoraggio attività cardiaca H24, ECG , SpO2 , sonno), sensore di temperatura , sensore di luminosità per il display

, , sonno), sensore di , sensore di luminosità per il display oltre 100 modalità sportive

modalità sportive sistema operativo Wear OS 5 di Google

Enco Buds 3 Pro

Crediti: OPPO

Gli auricolari true wireless OPPO Enco Buds 3 Pro saranno disponibili nei prossimi giorni nelle colorazioni Glaze White e Graphite Grey, al prezzo di 49,9€. Progettati per durare nel tempo, offrono fino a 54 ore di riproduzione musicale (con la custodia, fino a 12 ore contando le sole cuffiette) e una batteria ottimizzata per la massima efficienza grazie alla tecnologia Hyper Durable Battery, certificata per la prima volta nel settore da TÜV Rheinland per la salute della batteria. Dotati di un driver extra-large da 12,4 mm, gli auricolari garantiscono un suono bilanciato e immersivo, supportato da ricarica ultrarapida, equalizzatore personalizzabile Enco Master, resistenza a polvere e acqua con certificazione IP55, Dual Connection, Google Fast Pair, assistente AI, Bluetooth 5.4 e molto altro.

