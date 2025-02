OPPO Reno 13 e 13 Pro arrivano in Italia: c’è la data e anche una sorpresa

La compagnia cinese annuncia la data di presentazione della serie OPPO Reno 13: quest’anno ci saranno direttamente tre modelli al debutto, mentre l’evento di lancio si terrà nell’elegante cornice di Milano. Occhio perché manca molto poco all’uscita della nuova gamma!

OPPO Reno 13 e 13 Pro: ufficiale la data di presentazione in Italia (ci sarà anche Reno 13 F)

Crediti: OPPO

La data di presentazione di OPPO Reno 13 e 13 Pro è fissata per il 24 febbraio: il lancio europeo della gamma avrà luogo a Milano e l’azienda ha già confermato anche la presenza di un terzo dispositivo. I due mid-range saranno affiancati da Reno 13 F e avremo quindi un’intera generazione al completo. La famiglia Reno si è sempre distinta per la sua eleganza e per l’attenzione al comparto fotografico e anche i nuovi modelli non fanno eccezione. Le funzionalità AI potenziano e migliorano gli scatti e ma abbracciano anche altri ambiti. In fatto di stile, la famiglia Reno 13 debutta con un nuovo design ispirato alle eleganti ali di una farfalla (basta osservale la texture presente sulla cover posteriore) e sicuramente non mancherà di stupire i più attenti al look.

Oltre al trittico di smartphone della serie Reno 13 ci saranno anche altre novità IoT: la compagnia cinese ha confermato che avremo a che fare anche con wearable e TWS, quindi l’ecosistema di OPPO si arricchirà ulteriormente. Per concludere, segnaliamo che i nuovi dispositivi Reno sono stati lanciati sia in Cina che in versione Global, quindi tecnicamente sappiamo già tutto.

Reno 13 Global – Scheda tecnica

Dimensioni di 157,90 x 74,73 x 7,24 per un peso di 181 grammi

Certificazione IP66/IP68/IP69

Display Flat , AMOLED a 10 bit da 6,59″ 1.5K+ (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 1.200 nit e protezione Gorilla Glass 7i

, a da (2.760 x 1.256 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz, luminosità fino a 1.200 nit e protezione Gorilla Glass 7i Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 8350 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-A715 @ 3.35 GHz + 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz)

+ 3* Cortex-715 @ 3.2 GHz + 4* Cortex-A510 @ 2.2 GHz) GPU Mali-G615 MP6

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 128/256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.600 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con Sony IMX882, OIS, ultra-wide IMX355 da 116° e un obiettivo monocromatico

(f/1.8-2.2-2.4) con Sony IMX882, OIS, ultra-wide IMX355 da 116° e un obiettivo monocromatico Selfie camera Samsung JN5 da 50 MP (f/2.0, con autofocus)

(f/2.0, con autofocus) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, sensore IR, Speaker stereo

Sistema operativo Android 15 con ColorOS 15

