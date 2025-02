OPPO Find X9 come iPhone: la nuova serie si farà in quattro

Le compagnie cinesi hanno sempre avuto un altissimo livello di rivalità nei confronti di Apple, applicando strategie sempre diverse per cercare di attirare gli appassionati di Cupertino. A quanto pare le cose continueranno anche con la serie OPPO Find X9, addirittura allineando la nuova famiglia di smartphone con il numero degli iPhone lanciati ogni anno (quindi quattro modelli).

OPPO Find X9 si farà in quattro per sfidare iPhone: ecco quanti smartphone dovrebbero arrivare

Find X8 Pro – Crediti: OPPO

Secondo il noto insider cinese Digital Chat Station, la prossima generazione di punta targata OPPO vedrà come protagonisti ben quattro smartphone. Avremo quindi OPPO Find X9, Find X9+, Find X9 Pro e Find X9 Ultra: il gruppo di dispositivi mira a colpire le stesse fasce di Apple, seguendo la scia della rivale USA (quindi di iPhone 16, 16+, 16 Pro e 16 Pro Max e dei futuri modelli della gamma iPhone 17). Di conseguenza:

Find X9 sarebbe caratterizzato da uno schermo di dimensioni contenute (flat)

Find X9+ avrebbe sempre un pannello flat ma di dimensioni medie

Find X9 Pro dovrebbe avere a bordo un display più ampio (sempre flat)

Find X9 Ultra monterà una soluzione ampia e piatta

Lo stesso insider cita per ogni modelli la presenza di uno schermo flat: si tratta di un punto cruciale dato che già da tempo si vocifera che OPPO abbandonerà i pannelli con bordi curvi proprio per seguire il formato di Cupertino. Inoltre il leaker rivela che il prossimo OPPO Find X8 Mini in realtà dovrebbe avere un nome diverso da quello anticipato dai leak: probabilmente si chiamerà Find X8 Next, ma per ora non ci sono certezze. Se volete saperne di più qui trovate tutte le indiscrezioni sul flagship compatto mentre questa è la nostra recensione di Find X8 Pro.

