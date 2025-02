Ecco OPPO Find X8 Ultra, tra immagini render e foto “rubate”

La prima metà dall’anno è dedicata al debutto dei modelli Ultra e ormai suona un po’ come una tradizione. Tra i super flagship in arrivo nel corso delle prossime settimane c’è anche OPPO Find X8 Ultra: andiamo a scoprire come sarà il design del top di gamma, tra immagini render e scatti rubati (ovviamente per ora si tratta esclusivamente di leak).

Come sarà il design di OPPO Find X8 Ultra: proviamo a fare chiarezza tra render e foto dal vivo | Leak

La casa cinese non ha ancora finito con la sua serie di punta: dopo Find X8 e X8 Pro (quest’ultimo arrivato anche in Italia, ecco la nostra recensione) è in arrivo anche un terzo modello. OPPO Find X8 Ultra sarà il vero dispositivo top, caratterizzato da un’estetica elegante ed un comparto tecnico rinnovato. A proposito del design sembra che troveremo ancora una volta un ampio modulo fotografico rotondo, con all’interno una Quad Camera. Il look è leggermente diverso rispetto a quello di Find X7 Ultra: la nuova versione presenterebbe un modulo con due colorazioni, mentre il logo Hasselblad troverebbe spazio al centro. Il flash LED dovrebbe trovarsi ancora una volta nell’angolo in alto a sinistra (quindi fuori dallo spazio circolare).

Lo smartphone è comparso in alcuni render mentre più recentemente sarebbe stato avvistato dal vivo (ma con parte del look “oscurato”). La parte frontale ospiterebbe un ampio display OLED con micro curvature su quattro lati, un punch hole centrale ed un lettore d’impronte digitali ad ultrasuoni. Tuttavia quello mostrato in foto dovrebbe essere un prototipo mentre la versione finale avrebbe dalla sua uno schermo Flat (almeno secondo indiscrezioni precedenti). Di seguito le possibili specifiche: ricordiamo che, a differenza dei fratelli con Dimensity 9400, a questo giro ci sarebbe lo Snapdragon 8 Elite.

Per quanto riguarda il periodo d’uscita, OPPO Find X8 Ultra dovrebbe arrivare verso la fine del primo trimestre del 2025; inoltre sembra che il super flagship potrebbe fare capolino anche in Europa, ma come al solito aspettiamo una conferma ufficiale.

Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP68/IP69

display Micro Quad Curved OLED BOE X2 a 10 bit da 6,82″ 2K+ (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate LTPO 1-120 Hz , 510 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit

BOE X2 a da (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate , 510 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo a ultrasuoni

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da oltre 6.000 mAh con ricarica da 80/90W e wireless da 50W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 50 + 50 + 50 MP (f/1.6-2.0-2-6) con sensore principale LYT-900 da 1″ , ottimizzazioni Hasselblad , OIS, ultra-grandangolare/macro IMX882, teleobiettivo periscopico 3X IMX906, teleobiettivo periscopico 6X (sempre IMX882)

(f/1.6-2.0-2-6) con sensore principale LYT-900 da , ottimizzazioni , OIS, ultra-grandangolare/macro IMX882, IMX906, teleobiettivo periscopico (sempre IMX882) selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare

Android 15 sotto forma di ColorOS 15

