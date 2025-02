OPPO Find X8 Ultra arriverà in Europa? Questo dettaglio fa ben sperare

In precedenza c’è stata una doccia fredda per gli appassionati di OPPO e vivo, eppure le cose potrebbero cambiare. Stando alle ultime indiscrezioni, il super flagship OPPO Find X8 Ultra dovrebbe arrivare a livello Global e fare capolino anche in Europa: come mai questo cambio di rotta da parte dell’azienda? C’è una risposta e sicuramente farà felici i fan, mentre gli indizi del debutto internazionale raddoppiano.

OPPO Find X8 Ultra sarà anche Global: cambio di strategia in vista per il super flagship e c’è una ragione

Crediti: OPPO

Nei mesi passati è emersa la possibilità di non vedere Find X8 Ultra e vivo X200 Ultra in versione Global, ed effettivamente questi sarebbero stati i piani iniziali (secondo quanto riportato da un noto insider). Tuttavia le cose sarebbero cambiare in corso d’opera e ci sarebbero buone probabilità di vedere OPPO Find X8 Ultra Global in Europa (magari anche in Italia, ma la fonte non specifica i singoli paesi). Il motivo è presto detto: il lancio internazionale di Find X8 e Find X8 Pro (ecco la nostra recensione del fratello maggiore, lanciato in Italia) è stato un successo, stando alle parole della fonte (che arriverebbero direttamente dalla divisione UK di OPPO).

In base a quanto emerso, gli utenti occidentali avrebbero risposto in maniera molto positiva al ritorno della serie Find X (ricordiamo, assente da ben 2 generazioni), tanto di spingere a rivalutare la strategia iniziale. OPPO Find X8 Ultra arriverà ad aprile 2025, come svelato prima dai leak e poi da uno stesso dirigente asiatico. Proprio quest’ultimo sembra aver confermato ufficialmente che il modello Ultra sarà anche Global: in un post pubblicato sul social Weibo si parla dell’uscita del flagship. Dopo aver confermato il mese di lancio, il dirigente si sbottona e conferma che il dispositivo sarà l’unico Ultra in Cina dotato di uno schermo Flat; inoltre sostiene che potrebbe essere il modello con i bordi più sottili al mondo (parla delle cornici dello schermo).

Contrary to the ongoing rumors, looks like the OPPO Find X8 Ultra launch has not been postponed.

The device will release in April (as originally planned), and a global release is seemingly imminent as well. pic.twitter.com/qO1aSH2gOk — Mukul Sharma (@stufflistings) February 26, 2025

Sempre nella stessa frase, sostiene di non poter rivelare altro. Insomma, il riferimento ad una versione Global è chiaro: resta da vedere se l’uscita internazionale avverrà nello stesso periodo o se bisognerà attendere. Inoltre non ci sono ancora certezze ufficiali per il debutto in Europa e in Italia quindi restiamo in attesa di saperne di più.

OPPO Find X8 Ultra – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP68/IP69

display Flat OLED BOE X2 a 10 bit da 6,82″ 2K+ (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate LTPO 1-120 Hz , 510 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit

BOE X2 a da (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate , 510 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo a ultrasuoni

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da oltre 6.000 mAh con ricarica da 80/90W e wireless da 50W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 50 + 50 + 50 MP (f/1.6-2.0-2-6) con sensore principale LYT-900 da 1″ , ottimizzazioni Hasselblad , OIS, ultra-grandangolare/macro IMX882, teleobiettivo periscopico 3X IMX906, teleobiettivo periscopico 6X (sempre IMX882)

(f/1.6-2.0-2-6) con sensore principale LYT-900 da , ottimizzazioni , OIS, ultra-grandangolare/macro IMX882, IMX906, teleobiettivo periscopico (sempre IMX882) selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare

Android 15 sotto forma di ColorOS 15

Ultimo aggiornamento: 26 febbraio

