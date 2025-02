OPPO Find X8 Pro tra i migliori Camera Phone dell’anno: anche DxOMark si unisce al coro

Il nuovo OPPO Find X8 Pro ha lasciato tutti di stucco per il suo stile e le sue qualità fotografiche: ora tocca a DxOMark, con la sua valutazione sul comparto presente a bordo del top di gamma. Ecco come si è comportato il nuovo flagship e quale punteggio ha ottenuto nei vari test.

OPPO Find X8 Pro al vaglio di DxOMark: il nuovo Camera Phone piace proprio a tutti

Il comparto fotografico dell’ultimo top di gamma del brand cinese è composto da un sensore principale da 50 MP (con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica) accompagnato da un ultra-grandangolare e un doppio teleobiettivo; in entrambi i casi si tratta di un teleobiettivo periscopico, uno con lunghezza focale di 73 mm e l’altro di 135 mm. In questo modo è possibile ottenere scatti mozzafiato sia alle prese con i ritratti che in scene che necessitato di uno zoom elevato. OPPO Find X8 Pro è passato al vaglio di DxOMark ed ha totalizzato un punteggio di 157: il flagship pareggia con iPhone 16 Pro Max, 16 Pro, Huawei Mate 60 Pro+ e OPPO Find X7 Ultra. La top 3 di DxOMark è attualmente capeggiata da Huawei Pura 70 Ultra, seguito da Google Pixel 9 Pro XL e Honor Magic 6 Pro.

Il giudizio della nota testata è parecchio positivo: viene elogiata la precisione dell’esposizione nella maggior parte delle condizioni, la buona resa cromatica e il bilanciamento del bianco (sia negli scatti che nei video), ma anche l’elevata qualità dei dettagli (con un rumore di fondo ben gestito) e la stabilizzazione dei video. Ottime anche le performance della modalità teleobiettivo: le immagini sono di alta qualità, con dettagli, esposizione e resa cromatica di buon livello (anche a lungo raggio). Per i contro ci sarebbero alcuni momenti di incertezza nella messa a fuoco automatica, degli artefatti nella stima della profondità (durante i bokeh) ed altre piccole imprecisioni. Per tutti i sample foto e per un giudizio più approfondito vi rimandiamo ai diretti interessati: ecco la pagina di DxOMark dedicata ad OPPO Find X8 Pro.

Dimensioni di 162,27 x 76,67 x 8,24/8,34 mm per un peso di 215 grammi

Certificazione IP68/IP69

Display Micro Quad Curved AMOLED a 10 bit da 6,78″ 1.5K (2.780 × 1.264 pixel) con refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit, protezione Gorilla Glass e sensore ID ottico

AMOLED a 10 bit da (2.780 × 1.264 pixel) con refresh rate a , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit, protezione Gorilla Glass e sensore ID ottico SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 1 x 3,63 GHz X925 + 3 x 3,3 GHz X4 + 4 x 2,4 GHz A720

+ 3 x 3,3 GHz X4 + 4 x 2,4 GHz A720 GPU Immortalis-G925 MC12

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile

di ROM UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.910 mAh con ricarica Super VOOC da 80W e wireless 50W

con ricarica Super VOOC da 80W e wireless 50W Fotocamera da 50 + 50 + 50 + 50 MP (f/1.6-2.0-2-6-4.3) con Sony LYT-800 con OIS, ultra-grandangolare 120° Samsung JN5, teleobiettivo periscopico 3x Sony LYT-600 con OIS e teleobiettivo periscopico 6x Sony IMX858 con OIS

(f/1.6-2.0-2-6-4.3) con Sony LYT-800 con OIS, ultra-grandangolare 120° Samsung JN5, teleobiettivo periscopico 3x Sony LYT-600 con OIS e teleobiettivo periscopico 6x Sony IMX858 con OIS Fotocamera frontale Sony IMX615 da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Dual GPS, NFC, sensore IR, Speaker stereo

Android 15 e ColorOS 15

