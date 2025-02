OPPO Find X8 Pro si aggiorna in Italia e migliora la fotocamera: ecco le novità

Nuovo aggiornamento per OPPO Find X8 Pro, l’ultimo top di gamma del brand cinese (lanciato in Italia a novembre): il software CPH2659_15.0.0.501 (EX01) va a migliorare le performance della fotocamera (tra l’altro si tratta di un eccellente Camera Phone) ed introduce altre ottimizzazioni.

OPPO Find X8 Pro sta ricevendo l’aggiornamento CPH2659_15.0.0.501 (EX01) in Italia: tutti i dettagli con il changelog completo

Il nuovo aggiornamento di OPPO Find X8 Pro porta il software alla versione CPH2659_15.0.0.501 (EX01): l’update arriva con un peso di 6,54 GB e in basso trovate il changelog completo per scoprire tutte le novità. Oltre a migliorare la stabilità delle comunicazioni, il nuovo firmware introduce anche delle ottimizzazioni per la fotocamera (sia per quanto riguarda la principale che quella dedicata ai selfie). Inoltre sono presenti le patch di sicurezza Android di gennaio 2025.

CHANGELOG COMPLETO

Fotocamera

Ottimizza la stabilità e le prestazioni della fotocamera per un’esperienza fotografica migliore.

Migliora la qualità delle foto scattate usando la fotocamera anteriore e la fotocamera posteriore.

Comunicazione e interconnessione

Migliora la stabilità ed amplia la compatibilità delle connessioni wireless.

Migliora la stabilità ed amplia la compatibilità delle comunicazioni cellulari.

Sistema

Integra la patch di sicurezza Android di gennaio 2025 per migliorare la sicurezza del sistema.

Per saperne di più su OPPO Find X8 Pro

LA NOSTRA RECENSIONE

Dimensioni di 162,27 x 76,67 x 8,24/8,34 mm per un peso di 215 grammi

Certificazione IP68/IP69

Display Micro Quad Curved AMOLED a 10 bit da 6,78″ 1.5K (2.780 × 1.264 pixel) con refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit, protezione Gorilla Glass e sensore ID ottico

AMOLED a 10 bit da (2.780 × 1.264 pixel) con refresh rate a , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nit, protezione Gorilla Glass e sensore ID ottico SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 1 x 3,63 GHz X925 + 3 x 3,3 GHz X4 + 4 x 2,4 GHz A720

+ 3 x 3,3 GHz X4 + 4 x 2,4 GHz A720 GPU Immortalis-G925 MC12

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile

di ROM UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.910 mAh con ricarica Super VOOC da 80W e wireless 50W

con ricarica Super VOOC da 80W e wireless 50W Fotocamera da 50 + 50 + 50 + 50 MP (f/1.6-2.0-2-6-4.3) con Sony LYT-800 con OIS, ultra-grandangolare 120° Samsung JN5, teleobiettivo periscopico 3x Sony LYT-600 con OIS e teleobiettivo periscopico 6x Sony IMX858 con OIS

(f/1.6-2.0-2-6-4.3) con Sony LYT-800 con OIS, ultra-grandangolare 120° Samsung JN5, teleobiettivo periscopico 3x Sony LYT-600 con OIS e teleobiettivo periscopico 6x Sony IMX858 con OIS Fotocamera frontale Sony IMX615 da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Dual GPS, NFC, sensore IR, Speaker stereo

Android 15 e ColorOS 15

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le