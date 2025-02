OPPO Find X8 Mini sarà “mini” solo nel nome: cosa sappiamo finora

La serie Find X8 dovrebbe vedere il lancio di ben due aggiunte, in arrivo nel corso delle prossime settimane. Oltre ad una versione ultra-premium ci sarebbe anche OPPO Find X8 Mini, variante caratterizzata da un formato più compatto: ma sarà davvero così? E cosa possiamo aspettarci in termini di specifiche? Le indiscrezioni finora “confermano” che avremo a che fare con un vero top di gamma, altro che dispositivo mini!

OPPO Find X8 Mini: tutto quello che sappiamo finora del modello compatto della serie

Find X8 – Crediti: OPPO

Il futuro OPPO Find X8 Mini non sarà una versione lite dei fratelli maggiori, ma punterà in alto, e dovrebbe fare capolino insieme alla versione superiore Find X8 Ultra. Per quanto riguarda display e specifiche ci sono già tante indiscrezioni e il quadro è ormai chiaro: per prima cosa, il “piccolo” della serie dovrebbe avere dalla sua un pannello flat OLED BOE da 6,3″ 1.5K (con refresh rate a 120 Hz), contro i 6,59″ e i 6,78″ di X8 e X8 Pro. Insomma, il telefono sarebbe mini solo nel nome: ricordiamo che l’ultimo, vero flagship compatto è stato Zenfone 10, con i suoi 5,92″ di schermo.

Passando alla parte tecnica, avremo a che fare con un top di gamma come nel caso di Find X8 e X8 Pro: proprio come i fratelli maggiori, il flagship compatto sarebbe mosso dal Dimensity 9400 mentrelo Snapdragon 8 Elite sarebbe riservato a Find X8 Ultra. Passando al comparto fotografico le ultime novità parlano di un sensore principale da 50 MP della serie Sony IMX9 (con OIS), accompagnato da un ultra-grandangolare da 50 MP e da un teleobiettivo periscopico da 50 MP. La certificazione 3C ci svela la presenza di una batteria da 5.600 mAh (più piccola della 5.700 mAh di vivo X200 Pro Mini) con ricarica da 80W e ci sarebbe anche la certificazione IP68/IP69.

Non dovrebbe mancare la ricarica wireless mentre tra le novità ci sarebbe un inedito pulsante Action Button: sia OPPO Find X8 Mini che il modello Ultra dovrebbero perdere l’Alert Slider (ossia lo switch che permette di passare alla modalità normale, silenziosa e vibrazione) in favore di un tasto Azione personalizzabile (da utilizzare per richiamare specifiche applicazioni o eseguire comandi rapidi). In merito all’uscita, per ora non c’è ancora una data: sia X8 Mini che X8 Ultra sono attesi per il mese di marzo in Cina. Il modello superiore arriverà in versione Global mentre non ci sono ancora dettagli internazionali sul top di gamma compatto.

Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP68/IP69

display Flat OLED da 6,3″ 1.5K+ (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate LTPO 120 Hz

da (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 1 x 3,63 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

RAM LPDDR5X

storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 5.600 mAh con ricarica da 80W e wireless

con ricarica da e wireless fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.8-2.0-2.8) con sensore principale Sony IMX9, OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo periscopico 3.5X

(f/1.8-2.0-2.8) con sensore principale Sony IMX9, OIS, ultra-grandangolare, selfie camera /

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Action Button

Android 15 sotto forma di ColorOS 15

Ultimo aggiornamento: 11 febbraio

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le