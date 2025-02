Un pieghevole non può essere un Camera Phone? OPPO Find N5 vi farà cambiare idea

Dopo aver visto i primi sample foto di Xiaomi 15 Ultra, stavolta tocca al nuovo pieghevole OPPO Find N5. Il top di gamma sembra comportarsi decisamente bene, dimostrando ancora una volta che il formato pieghevole non compromette la qualità della fotocamera. Ecco come scatta alle prese con varie scene, specialmente ritratti e macro.

OPPO Find N5, ecco i primi sample foto: come scatta il nuovo pieghevole top di gamma

Crediti: OPPO

Le foto pubblicate dalla compagnia cinese mostrano un Camera Phone con tutti i crismi, “nonostante” il peculiare design del dispositivo. OPPO Find N5 – in arrivo a livello Global tra una manciata di giorni – è lo smartphone pieghevole più sottile al mondo. Tuttavia la scocca dalle dimensioni contenute e il formato pieghevole non sembrano aver compromesso in alcun modo le qualità fotografiche del telefono.

Il comparto è ancora una volta realizzato in collaborazione con Hasselblad. I sample foto si concentrano parecchio sul teleobiettivo macro: solitamente l’obiettivo macro viene implementato con il sensore grandangolare e, di conseguenza, necessita che l’utente si avvicini il più possibile al soggetto. Utilizzando il teleobiettivo, invece, basta utilizzare lo zoom per catturare sia dei primi piani dettagliati che scatti macro. In base alle indiscrezioni finora (qui trovate il nostro approfondimento), OPPO Find N5 avrebbe dalla sua una tripla fotocamera da 50 + 8 + 50 MP con ultra-wide e teleobiettivo a periscopio. I sample foto all’interno dell’articolo sono in qualità ridotta: per le immagini originali, ecco il link al download.

