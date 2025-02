OPPO Find N5, eccolo nei render ufficiosi: totalmente impermeabile e senza “piega”

Mentre l’azienda cinese stuzzica gli appassionati con i primi teaser, intanto i leak sono già partiti in quarta (e sono anche arrivati a destinazione). Un noto insider ha pubblicato le immagini render ufficiose di OPPO Find N5, mostrando come dovrebbe essere il design del prossimo top di gamma pieghevole.

OPPO Find N5: il design svelato dai render ufficiosi (pubblicati da Onleaks)

Find N5 a confronto con delle monete – Crediti: OPPO

Come da pronostici (e come intravisto in alcuni scatti rubati), OPPO Find N5 presenta il medesimo stile del predecessore. C’è un ampio modulo fotografico circolare, ma è stato in parte ridisegnato per l’occasione; il dispositivo pare più raffinato rispetto a Find N3, complice anche la nuova colorazione viola. Una volta aperto il telefono offrirà uno schermo da ben 8″ 2K a 120 Hz; all’esterno, un pannello da 6,4″.

Crediti: evleaks (X) Crediti: evleaks (X)

La caratteristica distintiva di OPPO rimane: si tratterà di un telefono pieghevole dalle dimensioni “umane” quindi facile da impugnare e da tenere in tasca. Come anticipato in precedenza, si tratterà del pieghevole più sottile al mondo (quindi anche più sottile di Honor Magic V3, che attualmente detiene il titolo di campione).

Conferme importanti: sarà il primo pieghevole impermeabile e avrà una “piega” invisibile

IPX6 ✅ IPX8 ✅ IPX9 ✅



Immensely durable, rain or shine. #OPPOFindN5 pic.twitter.com/Yg0G3Qm8Z0 — Pete Lau (@PeteLau) February 7, 2025

Il nuovo OPPO Find N5 avrà anche un altro primato importante: si tratterà del primo smartphone pieghevole al mondo certificato IP69. Ciò vuol dire che il dispositivo sarà totalmente impermeabile e resistente alla polvere, anzi la stessa azienda (in alcuni teaser cinesi) sostiene che sarà possibile sfruttare un’apposita modalità per le foto subacquee.

No crease detected 🔍 Well, not on the #OPPOFindN5 😉 pic.twitter.com/bIwi1vO6sr — Pete Lau (@PeteLau) February 6, 2025

Le novità non finiscono qui, perché sembra che ci troveremo alle prese con uno schermo privo di “piega”: per i meno esperti, si tratta di una sorta di grinza ben visibile nel punto in cui il display pieghevole si piega (scusate il gioco di parole). I principali produttori stanno lavorando da sempre per eliminare questo difetto estetico ed ora sembra quasi che OPPO Find N5 non avrà nessuna piega in bella vista. Speriamo bene!

In attesa del debutto (a febbraio in Cina e successivamente anche da noi, quasi di sicuro come OnePlus Open 2), date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato a OPPO Find N5, con tutti i leak e le conferme finora.

